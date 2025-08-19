La mítica tienda del centro de Madrid que reabre tras una polémica reforma: "Antes era el mejor lugar para comprar"

Madrid, a pesar de ser una ciudad que vive a la vanguardia y pendiente de los últimos cambios, también es un lugar de tradiciones. Qué sería de la capital sin su sabor castizo y sin ese respeto por lo clásico. Por ello, aunque intente ser un espacio moderno, no olvida la historia sobre la que se levanta.

Es por ello que muchos de sus espacios más míticos son fácilmente reconocibles por algún rincón característico o por algún bar o tienda que se ha consolidado como un lugar de referencia. Lo cierto es que pocos se puedan comparar a este establecimiento en pleno centro que reabre sus puertas.

Se trata del legendario Fnac de Callao, una de las tiendas más famosas de todo Madrid y que recibía a miles y miles de clientes cada día. Situada en el centro de la capital, entre dos de las plazas más importantes de Madrid, Sol y Callao, se consolidó durante años como un lugar de parada obligatoria.

Sin embargo, en los últimos meses, esta tienda ha permanecido cerrada al público por culpa de unos completos trabajos de reforma y remodelación. No obstante, ahora regresa con un aspecto transformado, pero también con novedades importantes que no pasarán desapercibidas.

Y es que, aunque Madrid tuvo que decir adiós a este emblemático comercio, celebra ya su vuelta a un emplazamiento en el que lleva más de 30 años siendo una referencia del panorama cultural y tecnológico de la capital. Callao, 5, recupera todo su esplendor este mes de septiembre.

¿Cómo será la nueva tienda de Fnac en Callao?

El regreso de la tienda de Fnac más reconocible de España ya es una realidad. El número 5 de Callao se prepara para abrir sus puertas de nuevo este próximo 18 de septiembre. Y es que solo queda algo más de un mes para este esperado retorno.

Durante más de tres décadas, esta tienda se ha convertido en un referente del universo cultural y tecnológico. Y además, en todo un ejemplo de arte urbano, ya que el edificio que fue diseñado por Luis Gutiérrez Soto y construido en los años cuarenta se convirtió en un icono de la capital en el pasado siglo.

Antes de ser la sede principal de Fnac fue la casa de las recordadas Galerías Preciados. Sin embargo, el pasado mes de enero, este establecimiento que abrió inicialmente en 1993, siendo el primer Fnac de España, cerró sus puertas para someterse a un completo lavado de cara.

Y 10 meses después retorna con un edificio que ha sido reformado integralmente como parte de un proyecto que promete transformar tanto el espacio comercial como la experiencia de los clientes.

La reforma de este establecimiento, uno de los 10 que posee la compañía en Madrid y uno de los 39 que tiene en España, ha sido gestionada por Merlin Properties. El cambio más importante es la redistribución que ha sufrido su interior, así como la reducción de su espacio total.

Pasará de tener 7.000 metros cuadrados dedicados a Fnac a abarcar sólo 4.000. La sede incorporará nuevos operadores comerciales y restaurantes, lo que provoca la reducción del espacio destinado a la firma.

A pesar de constar de un tamaño menor, la superficie comercial en la nueva tienda representará el 70% del total, mientras que antes solo ocupaba el 40%. Y como viene siendo habitual, en dicha tienda podremos encontrar artículos de electrónica de todo tipo, desde ordenadores hasta tablets pasando por auriculares y cualquier tipo de dispositivo.

Pero también podremos encontrar música, libros o videojuegos. Desde la marca ven este cambio como un salto hacia delante a pesar de haber perdido casi un 50% de los metros cuadrados de la tienda. Aun así, esperan facturar hasta 400 millones de euros.

A pesar del auge de la competencia, la cadena francesa es todavía la primera marca distribuidora en Europa de productos tecnológicos y culturales. Con esta remodelación Fnac pretende modernizar el barrio, empezando por zonas como Gran Vía, la propia plaza de Callao y la Puerta del Sol.

Fnac se une así a un selecto grupo de tiendas y marcas internacionales que están siendo testigos directos de la modernización de estos espacios, claves en el aspecto más turístico y comercial de Madrid. Y es que en los últimos 10 años, la zona ha crecido a un ritmo de vértigo, siendo probablemente la llegada de Primark el pistoletazo de salida de esta explosión comercial.