Los mejores planes este fin de semana si no quieres pisar La Paloma: música bajo las estrellas en la sierra y novilladas

Mediados de agosto en Madrid. El calor sigue subiendo el mercurio, pero la actividad no se para. Los que busquen planes 'madrileños' deben consultar la agenda repleta de planes de las fiestas de Virgen de la Paloma.

Y para todos aquellos que quieran escapar de la verbena, desde Madrid Total recomendamos revivir la magia de Ennio Morricone en Matadero o ver estrenos de cine en pleno centro de Madrid,

Además, varios municipios celebran sus fiestas, como Miraflores, que ofrece una agenda repleta de citas divertidas.

Fiestas de Miraflores

Uno de los municipios más bonitos de la región celebra sus fiestas patronales que tendrán su cierre este fin de semana: Miraflores de la Sierra.

El sábado 16 de agosto a las 19:00 horas es el IV Concurso de novilleros sin picadores en la Plaza de Toros y a las 00:00 horas actuará la orquesta Adicción en la Plaza de España para después dar paso a la Sesión DJ.

El domingo 17 de agosto a las 14:00 horas es el turno del concierto de Carlos Luque en el Paseo de Los Álamos y a las 00.00 la macrodiscoteca La Gramola en la Plaza de España.

Miraflores de la Sierra. Ayuntamiento de Miraflores.

🏠 Lugar: Centro histórico de Miraflores de la Sierra. 💰 Precio: gratis.

Exposición: Madrid Icono Pop

El complejo El Águila alberga del 24 de junio al 21 de septiembre una exposición que ofrece un recorrido por la estética y el espíritu de las décadas de 1960 y 1970 a través de la cámara del destacado fotoperiodista Gianni Ferrari que ha retratado a muchas de las figuras más relevantes del siglo XX.

Comisariada por Esperanza García Claver, esta muestra es un diálogo entre fotografía y moda a través del trabajo de Gianni Ferrari (Milán, 1934) aunando música, cine, fotografía y moda para trasladar al espectador al Madrid de los años sesenta y setenta, recuperando el espíritu pop de una época que ha sido, y sigue siendo, una fuente de inspiración constante.

El público podrá admirar más de 150 fotografías inéditas o poco conocidas de un Madrid espontáneo, elegante y vibrante, con imágenes que oscilan entre el reportaje gráfico, el retrato cinematográfico y la crónica social.

Una de las imágenes de la exposición Madrid Icono Pop. Ayuntamiento de Madrid

🏠 Lugar: Complejo El Águila. 💰 Precio: gratis.

Notte Morricone

Con dirección escénica del valenciano Marcos Morau, el Centro Coreografico Nazionale / Aterballetto presenta este espectáculo homenaje a la música del genial Ennio Morricone.

Una noche como la hubiese vivido Ennio Morricone es un homenaje de rotunda belleza que nos llenará de alegría, nostalgia, melancolía y emoción. Morau siente fascinación hacia un genio que estaba llamado a ser un gran compositor clásico pero se le cruzó el mundo del cine que marcaría su música para siempre. Una música que ha marcado una época.

La representación se enmarca dentro de la programación de los Veranos de la Villa y tendrá lugar en la nave 11 del Centro de Danza de Matadero los días 17 y 18 de julio a las 19.30 horas.

Ennio-Morricone

🏠 Lugar: Centro de Danza de Matadero. 💰 Precio: 24 euros.

Fescinal 2025

El festival de cine al aire libre con más tradición en la ciudad de Madrid celebra su 41ª edición del 26 de junio al 6 de septiembre de 2025, acogiendo una amplia programación que reúne las mejores películas del año en formato digital.

El fin de semana del 16 y del 17 de agosto se podrán ver en La Bombilla estrenos como Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos, Jurassic World: El Renacer o clásicos como Grease o Cinema Paradiso.

Fotograma de la nueva película de Los 4 Fantásticos.