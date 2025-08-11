El italiano escondido en un jardín en el centro de Madrid que triunfa con su pizza negra en horno de leña

En el corazón de Madrid, escondido entre los muros del Colegio Oficial de Arquitectos (COAM), se encuentra Bosco de Lobos, un restaurante que se aleja del bullicio en pleno centro de la ciudad para ofrecer una experiencia serena y sabrosa durante todo el mes de agosto.

Rodeado de vegetación, este rincón escondido se convierte en un auténtico oasis urbano, ideal para combatir el calor madrileño sin renunciar a un buen plan gastronómico. Concebido como un italiano contemporáneo, Bosco de Lobos ofrece una carta que se mueve entre los antipasti para compartir, las pastas y sus pizzas hechas en horno de leña.

Perteneciente al Grupo Tragaluz, liderado por su cofundador, Tomás Tarruella, tiene restaurantes en Barcelona, Mallorca y la Costa Brava. En Madrid, este conocido grupo cuenta con Bar Tomate, Bosco de Lobos y Luzi Bombón, además de la reciente apertura Tragaluz.

La verde terraza de Bosco de Lobos. Bosco de Lobos

Bosco de Lobos es conocido por sus pastas y pizzas con ingredientes frescos y de calidad que elaboran sus chefs en su cocina abierta, situada en medio del restaurante. Entre los entrantes, destacan el carpaccio de pulpo, la focaccia de steak tartar y la burrata con carpaccio de espárragos, piñones y limón.

Para los días más calurosos de este verano, nada mejor que una sopa fría de tomate, apio y albahaca, o una ensalada de tomate, alcaparras, aceituna, cebolla tierna, peperoncino y albahaca.

En cuanto a las pastas, la calamarata con un toque picante, mejillones y chipirones es uno de los platos estrella, al igual que el risotto verde con espárragos trigueros, tirabeques, coulis de espinacas y ricotta y los raviolones rellenos de caponata sicilana con salsa de pomodoro y ricotta salata.

En cambio, los clásicos son los que más pide su clientela. "Los platos estrellas son el cacio e pepe y los fettuccine alla bolognese casera con parmesano", informan desde Bosco de Lobos a este diario. Las pastas tienen un precio desde los 15 hasta los 19,50 euros.

Fettuccine alla bolognese casera con parmesano de Bosco de Lobos. Bosco de Lobos

La selección de pizzas incluye propuestas como la de prosciutto de Parma con cherrys y aceituna kalamata. Asimismo, la joya de la corona, a la vez que la más curiosa, es la negra de calabaza con queso de cabra, pistachos y cipolline agrodolce; una de las más pedidas junto con el calzone relleno de porchetta, champiñones, scarmorza ahumada y cebolla roja. Los precios de este plato italiano van desde los 12 euros hasta los 24 euros.

Para terminar, los postres merecen una pausa: la tarta de pistacho, limón y merengue, el tiramisú; la tarta de queso parmesano; la tarta de zanahoria; y el lingote de chocolate con dulce de leche.

Bosco de Lobos pertenece a la firma de restauración En Compañía de Lobos, que a su vez forma parte del Grupo Tragaluz, que combina diseño, cocina y entorno en espacios únicos.

Agosto en Madrid sabe mejor cuando se vive entre gastronomía, tranquilidad y naturaleza como la que ofrece Bosco de Lobos.