Los mejores planes con niños este fin de semana en Madrid: hacer surf, nadar como una sirena y batalla de agua

Agosto llega y con él la ciudad se vacía. Aunque Madrid sea un desierto, mucha gente se queda en la capital para pasar el verano y quiere hacer planes para evitar el calor.

Un chapuzón siempre será la mejor opción ante una nueva ola de calor. Pese a lo que pueda parecer, Madrid es la ciudad perfecta para hacer planes acuáticos como surf o cursos de nado con aletas de sirena.

La ola de calor no puede parar las fiestas patronales y este fin de semana se celebran unas de las más castizas de la ciudad en las que no pueden faltar actividades para hacer en familia.

Hacer surf

Hacer surf en Madrid ya es una realidad. Honna Surf Hub ofrece una experiencia única en la capital con talleres para poder surfear sin necesidad de estar cerca del mar. Desde la organización proporcionan todo el material necesario: tablas y neoprenos.

Las sesiones están guiadas por instructores especializados que imparten clases en tres niveles distintos: Principiante, Intermedio y Pro. Además, cuenta con talleres exclusivos para los más pequeños.

Terraza del Honna Surf Hub Honna Surf Hub

También cuenta con una gran terraza donde tomar algo y disfrutar de su carta de comida. Las entradas están disponibles para su compra online.

🏠 Lugar: C.C. X-Madrid. 💰 Precio: Desde 39,90 euros.

Nadar como una sirena

Aquópolis te invita a ser una sirena por un día. Con su mítica experiencia, cualquiera puede aprender a nadar con una aleta como si estuviese bajo el mar.

Esta es una experiencia premium dentro del parque, por lo que se debe pagar un suplemento correspondiente además de contar con una reserva previa para acudir a la actividad. Los precios y la disponibilidad dependen del día de la semana y la temporada.

Experiencia sirena Aquopolis

En la temporada actual, se puede acudir al Estanque de Oro de las instalaciones de Villanueva de la Cañada del parque de martes a domingo para poder ser una sirena por un día.

🏠 Lugar: Aquópolis Madrid. 💰Precio: Variable.

San Lorenzo

San Lorenzo inunda Lavapiés este fin de semana. Las fiestas patronales del mes de agosto vienen con algunas actividades infantiles en su programación.

Este año hay una novedad, una batalla de agua completamente gratuita el domingo 10 de agosto en la plaza de Arturo Barea. Además, espectáculos infantiles celebrados todos los días a partir de las 19.30 horas en la misma ubicación, el epicentro de estas fiestas

🏠 Lugar: Plaza de Arturo Barea. 💰Precio: Gratuito.

Espectáculo de magia

Los Teatros Luchana acogen desde este fin de semana un nuevo espectáculo de magia: 'La magia está en ti', creado especialmente para el público infantil con nuevos trucos nunca antes vistos en sus espectáculos.

La Magia está en ti Teatros Luchana

Isaac Marian lleva ya cinco años dedicados al mundo del ilusionismo y ahora trae nuevos juegos interactivos en los que los niños podrán subir al escenario y sentirse parte del espectáculo.

Este fin de semana las sesiones serán en la Sala 1 de los teatros, tanto el sábado 9 de agosto, a las 18.30 horas, como el domingo 10 de agosto, a las 18.00 horas. Ambas funciones tendrán una duración aproximada de una hora.