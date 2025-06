Abre el mejor parque acuático para disfrutar este verano cerca de Madrid: con piscina de olas, playa de arena y zona VIP

Hace pocos días que ha arrancado el verano. Sin embargo, parece haberlo hecho con toda la fuerza del mundo, especialmente en zonas como Madrid. La capital de España está siendo azotada con temperaturas muy altas que se sitúan durante muchas horas por encima de los 36 grados.

Una situación que hace especialmente complicado sobrevivir a esta época del año en un lugar en el que no es fácil refrescarse al encontrarse tan lejos del mar. Además, las posibilidades de playa que hay en entornos naturales de interior tampoco son ilimitadas, y necesitamos coche para llegar a ellas.

Por ello, muchas personas tienen que buscarse la vida para darse un chapuzón y así protegerse de ese intenso calor. Y una de las mejores opciones es acudir al que para muchos es el mejor parque temático de agua de la región. Se trata del Parque Warner Beach.

Como su propio nombre indica, este pertenece al Parque Warner y de hecho se sitúa junto a este templo de la adrenalina y las emociones fuertes. Y durante el verano supone el lugar perfecto para disfrutar con la familia o los amigos de una forma diferente.

A partir de ahora, los madrileños ya pueden disfrutar de la temporada de verano en plenitud en este parque que ofrece una experiencia increíble con chapuzones y emoción a raudales. Y todo en un entorno temático que combina los universos de DC Super Heroes y Hanna-Barbera.

¿Cómo es el parque acuático desconocido de Madrid?

Poca gente conoce de su existencia, pero cuando lo hacen, se dan cuenta de que es una de las mejores opciones para pasar un día verdaderamente divertido en la ciudad de Madrid. Un plan de esos que son especialmente buscados en verano, cuando el calor aprieta.

Y es que Parque Warner Beach, situado junto al Parque Warner, cuenta con hasta 13 atracciones acuáticas diferentes. Unas más destinadas hacia públicos infantiles y otras para jóvenes y adultos. Además, este parque se ha convertido ya en el oasis perfecto para escapar del calor.

Una oda a la emoción y a la diversión gracias a sus impresionantes toboganes de alta velocidad donde solo los más valientes se atreven a montarse. Aunque también hay otras atracciones en las que disfrutar a un ritmo más moderado, pensadas para los más pequeños.

Parque Warner Beach es disfrute para toda la familia, pero también es un ambiente selecto y distinguido, el cual podemos disfrutar en el Malibú Beach. Allí tendremos una increíble piscina de olas donde refrescarnos. Un ambiente totalmente playero sin movernos de Madrid.

Y es que este impresionante parque temático dispone de una zona de cómodas hamacas con arena fina y un área VIP exclusiva para los que buscan un toque diferente y reservado. Parque Warner Beach cuenta también con su espacio pensado para los más pequeños.

Se trata de Baby Olas, una piscina somatizada que incluye una escuela de surf y coloridas casetas playeras decoradas con los entrañables personajes de Looney Tunes. La zona perfecta para los niños y para que los padres puedan dejarlos allí con total tranquilidad.

Dentro de sus puntos de interés destacan algunas atracciones como la de Batman, caídas vertiginosas, giros inesperados y un sinfín de emociones. El tobogán multipista 'Superman: el vuelo' es otra de las favoritas. Y no hay que olvidarse tampoco del Joker y su embudo gigante.

Aunque si queremos vértigo, no queda otra que pasar por 'Harley Quinn: la huida' y por 'Wonder Woman: salto al paraíso', dominadas por las curvas y las caídas a toda velocidad. Además, la adrenalina alcanza su máximo nivel con las cápsulas 'Wonder Woman: el lazo mágico' y el impresionante tobogán tornado wave de Black Manta, de 120 metros de largo y 14 metros de altura.

Así es este impresionante parque acuático situado junto a la Warner de Madrid y que pocas personas conocen, pero donde podremos pasar ratos absolutamente inolvidables. Y tiene un horario de 12:00 a 20:00 horas los 7 días de la semana.