Bad Bunny se sincera sobre su gira de conciertos en Madrid: "Me estoy metiendo en un lío"

Bad Bunny es uno de los artistas más aclamados del mundo. Su talento y la calidad de su música siempre han sido puestos en duda por los sectores menos amantes del reguetón. Sin embargo, lo que es indudable es que se trata de un fenómeno de masas como se ha podido ver en Madrid.

El cantante puertorriqueño generó el pasado mes de mayo una auténtica catarsis tanto en la capital de España como en Barcelona. Lo que comenzaron siendo un concierto en la Ciudad Condal y dos en Madrid se ha terminado traduciendo en una pequeña gira de 12 conciertos.

En total, el artista que viene a Madrid a presentar su nuevo álbum Debí Tirar Más Fotos, saltará al escenario del Estadio Metropolitano hasta en 10 ocasiones. Una auténtica barbaridad que ha superado todas sus expectativas.

Tanto es así que ni él mismo está muy seguro de lo que ha aceptado, tal y como ha reconocido recientemente. El artista latino fue aceptando lo que su equipo le proponía a medida que se iban agotando las entradas para sus conciertos en cuestión de segundos.

Así pues, entre mayo y junio del año 2026 más de medio millón de personas podrán disfrutar de la música y del espectáculo de un artista que en los últimos años se ha convertido en el mayor exponente del éxito. Sin embargo, su fama no evita que se encuentre abrumado por tanta responsabilidad.

¿Qué piensa Bad Bunny de su gira de conciertos en Madrid?

A pesar de que Benito está muy contento por el apoyo recibido en España, lo cierto es que en estos momentos hay una preocupación que le recorre por dentro. Todavía falta casi un año para que empiece su gira de conciertos por Madrid.

Sin embargo, sabe que está ante uno de los grandes retos de su carrera profesional. Las expectativas que se han creado son infinitas y el cantante de Puerto Rico teme no estar a la altura. Por ello, ha querido romper su silencio y sincerarse sobre lo que supondrá su llegada a España.

El artista ha concedido una entrevista a la revista Variety donde ha hablado de cómo está gestionando este éxito y de lo que suponen para él este tipo de acogidas: "Todavía no sé si esto sea un buen o mal hábito, pero prefiero no pensar en las cifras ni en el peso de todo".

Esto decía un Bad Bunny abrumado ante tanta responsabilidad. El artista reconoce que se hace demasiadas preguntas al respecto. "Empiezo a pensar: '¿Debería estar orgulloso? ¿Debería estar nervioso? ¿Debería actuar como si esto fuera totalmente normal para mí?'".

Por el momento, Benito parece que no sabe cómo actuar. Pero pronto tendrá que encontrar el modo de hacerlo, ya que en breve comenzará a girar con el Tour de Debí Tirar Más Fotos en lo que será la mayor apuesta de su carrera profesional.

No solo recorrerá América y Europa, sino que su música llegará hasta lugares tan variopintos como Australia o Japón. Y es que Bad Bunny ha conquistado el mundo entero. De hecho, hay algunas paradas en su viaje que hasta le sorprenden.

"Cuando me mostraron la ruta de la gira por estadios, pensé: '¡¿Dos noches en Suecia?!'. ¡Pensé que era una broma!'". Sin embargo, si hay algo que le hace superar todos sus límites es el gran stage que hará en Madrid con diez noches casi seguidas enfrentándose al mismo reto.

Para intentar no flaquear, tiene un truco que le ayuda en estas ocasiones: "Me gusta actuar como si nadie supiera quién soy ni lo que he logrado. El escenario es donde estoy más presente y más feliz. Probablemente seguiré haciendo esto hasta que sea viejo".

Buena parte de encontrar esa ansiada calma pasa por relativizar su repercusión: "A veces pienso que me estoy metiendo en un lío. Pero, como yo lo veo, no soy médico y no soy profesor".

"No soy alguien que tenga que levantarse cada mañana a las 5 de la mañana para poner cemento en una calle concurrida para sobrevivir. Mi trabajo es cantar y aunque conlleva sus propios sacrificios, me parece ridículo quejarme".

Por último, Bad Bunny se sincera y rechaza las comparaciones con otro fenómeno que llegó a Madrid hace alrededor de un año como Taylor Swift. Por ello, su gira no será un The Eras Tour. Y advierte a todos aquellos que quien espere eso, se está equivocando.

"Antes que nada, no soy Taylor Swift. Quiero aclararlo para que no se emocionen demasiado: no se va a organizar así. Sigue siendo básicamente una gira para 'Debi', con algunas canciones antiguas entremezcladas". Bad Bunny acepta el reto, pero también reconoce su miedo a fracasar.