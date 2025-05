Alberto, el madrileño que factura 3 millones con su café de especialidad: "Las cafeterías tradicionales morirán"

Aunque su sueño frustrado fue ser director de cine, Alberto Velarde (Madrid, 1977) siempre ha sido un emprendedor nato.

Con 18 años ya fundó una productora audiovisual, después un estudio de diseño gráfico para, finalmente, acabar creando en 2016 la cadena de cafeterías de especialidad East Crema Coffee.

"Me gusta emprender. Crear la estrategia, la marca y la parte creativa de productos que me gustan, como el café", cuenta.

Y es que, este madrileño del barrio de Retiro tomó su primer sorbo de café con sólo 12 años, lo que le hizo desde bien joven formar parte del gran club de "cafeteros" que conforma este país.

El resultado es una marca de café con previsión de abrir más tiendas este año para alcanzar un total de 25 en espacios clave como El Corte Inglés de Castellana y nuevas ciudades como Vitoria, A Coruña y Gijón.

Su objetivo es en 2027 es llegar a las 60 tiendas, al menos, una de ellas, fuera de España, en París.

Pregunta: ¿Qué tiene de madrileño su café?

Respuesta: Empezamos en el barrio de Justicia en 2020 y somos de aquí. Es donde más tiendas tenemos. Ocho abiertas y una en construcción, que es la de El Corte Inglés. También tenemos aquí nuestras oficinas, centros de formación y tostador propio, en Arturo Soria.

Trabajamos con leche fresca en todas las cafeterías, con proveedores locales. En Madrid, por ejemplo, trabajamos con Priégola. Pero tenemos una imagen más internacional porque nuestro objetivo es llegar a todas partes.

P: La idea de crear East Crema Coffee surgió de un viaje a Japón. ¿Cómo fue?

R: En Japón, en 2016, fue donde descubrí el café de especialidad. En España no era tan conocido. Me impactó mucho la experiencia: cómo cuidan los detalles, el espacio, la música, la atención... Fue algo que me marcó muchísimo.

Me quedé con ese sabor. En 2019 tomo la decisión de que quiero crear mi propia cadena de café de especialidad. Me vuelvo a ir un mes a Japón para formarme más y en 2020 creo la marca.

P: ¿Por Japón la marca se llama 'East'?

R: Es una mezcla. 'East' por Asia del Este. 'Crema' porque hace tiempo se decía 'Esto es crema' para decir que era una pasada, coloquialmente. Es un juego de palabras.

P: Podéis presumir de tener el primer tostador eléctrico del país. ¿Qué significa para la empresa tener su propia tecnología?

R: Funciona 100% con energía renovable. Nos permite tostar nuestro propio café, tener control total sobre la calidad, y ser más sostenibles.

P: En estos momentos tenéis 20 tiendas por España. ¿En qué consiste vuestro proceso de expansión?

R: Actualmente, tenemos 16 tiendas abiertas y cuatro en obras. Empezamos en Madrid y ahora estamos en Valencia, Bilbao, Donosti, Sevilla, Zaragoza y Valencia. También nos gustaría abrir en París en 2027.

P: Vuestro objetivo de facturación para 2024 era de 3 millones de euros. ¿Lo habéis cumplido?

R: Sí, prácticamente y este año esperamos superar el millón de clientes. El año pasado pasaron más de 800.000 mil personas por nuestras cafeterías.

P: Su último anuncio es que va a abrir la primera Coffee House en El Corte Inglés de Castellana. Ya hay cafeterías dentro de estos grandes centros comerciales, ¿qué trae de novedoso East Crema Coffe?

R: Somos la primera casa de café de especialidad que entra en El Corte Inglés. No es una cafetería al uso.

Su alto precio

P: Los cafés de especialidad son más caros. ¿Cuál es la clave para que la gente esté dispuesta a pagar más?

R: Calidad y salud.

Por 50 céntimos más, puedes tener un café donde sabes el nombre del productor, el origen, la cosecha es muy reciente (está tostado hace 15 días), evidentemente no necesitas echarle azúcar, lleva menos cafeína y te encuentras que te sienta muy bien a nivel saludable.

P: East Crema Coffee cobra el café expreso a 2,50 y el latte a 3,30 euros. Esos precios son más baratos que en otros cafés de especialidad.

R: Tenemos uno de los precios más asequibles, incluso comparados con cadenas comerciales.

P: ¿Por qué se está disparando el precio del café? Como experto en el sector, ¿cree que se va a elevar mucho más?

R: La inflación, las guerras, los problemas logísticos… Todo afecta también al café. Intentamos no tocar precios; pero sí, parece que seguirá subiendo.

P: En pleno auge de los cafés de especialidad en Madrid, ¿hay sitio para más locales así o ve que ya hay demasiada competencia y los madrileños no van a aceptar más?

R: Hay muchísimo espacio. El consumo de café de especialidad está sólo entre el 12 y 15%. En Reino Unido está al 55%. Esto es sólo el principio. Llegará un momento en el que el café de especialidad será lo habitual.

P: ¿Cuál es el futuro del café?

R: Se va a consolidar como un producto habitual, no de moda. Ya está generando industria: baristas, catadores, formadores, tostadores… Como pasó con el vino, veremos una comunidad y una industria más profesional.

P: ¿Van a morir las cafeterías tradicionales?

R: Morirán o se reinventarán. La decisión es de cada propietario. Pero el consumidor ya empieza a saber elegir y distinguir un buen café.