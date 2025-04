Cierra inesperadamente el restaurante de Javier Ungría, concursante de Supervivientes: "Los negocios van y vienen"

Los rumores finalmente han sido ciertos y, aunque todavía aparece en Google que el restaurante está abierto, su propietario, Javier Ungría, confirma el inesperado cierre de Haches, situado en pleno barrio de Salamanca.

Un año después de dar el salto definitivo a la fama como concursante de Supervivientes 2024, Javier Ungría ha clausurado el restaurante que fundó en 2016 en el número 79 de la madrileña calle de José Ortega y Gasset.

El mediático madrileño, conocido también por ser el ex marido de la diseñadora Elena Tablada, regentaba un restaurante en el que solía asesorar los platos de cocina mediterránea que más se adaptaban a cada cliente.

"Hay negocios que van y vienen. No hay mucho más. A veces funcionan, no funcionan... hay que cerrar, no hay que cerrar... No pasa nada. Nada raro", ha dicho en declaraciones a Europa Press el propietario de Haches, confirmando así su cierre.

El propietario del restaurante, que se ha visto obligado a bajar su persiana, atraviesa un momento muy complicado en su vida personal. Se encuentra en plena lucha en los juzgados por su hija Camila. Tal y como ha revelado el programa Socialité este domingo, el cierre del restaurante se debe en parte por encontrarse en proceso de conseguir la custodia de su hija.

Tras el fin de su negocio en el mundo de la hostelería, Javier Ungría se ha reinventado trabajando como relaciones públicas en una de las salas más populares de la capital.

Otros cierres

El inicio de este 2025 ha ido desencadenando un cierre tras otro. Robuchon Madrid, el primer restaurante francés del chef con más estrellas Michelin del mundo, Joël Robuchon, no terminó de cuajar en Madrid desde sus comienzos. Dos años y medio después, cerró sus puertas inesperadamente.

Por otro lado, el Club Allard deja atrás su nombre y concepto después de la abrupta salida de Martín Berasategui del restaurante. Con el fin de este emblema gastronómico el Grupo Terracotta -que tras triunfar con su primer restaurante, con el mismo nombre, en la calle Velázquez- se embarca en la aventura que abrir Terracotta Plaza de España en Casa Gallardo, el edificio de 1911 de la calle Ferraz declarado Bien de Interés Cultural que ha cogido la fama de estar maldito, gastronómicamente hablando.

Totó, el exclusivo restaurante italiano propiedad de famosas estrellas del deporte como Cristiano Ronaldo, ha cerrado definitivamente. En Google ya aparece "cerrado permanentemente" y su web ha eliminado cualquier referencia a Totó Madrid, dejando solo sus sedes en Dubái y Abu Dabi. En cambio, recientemente informaron a Madrid Total de que "abrirá próximamente en una nueva ubicación" de la capital.

Asimismo, ha cerrado sin previo aviso la cadena de pastelerías Embassy, la icónica cafetería y establecimiento delicatessen que se había consolidado en la capital, sobre todo en el siglo pasado. De momento, se encuentra ya con la persiana bajada y con el interior del local prácticamente destartalado.

Por no hablar del fin de la discoteca Sala Barco de Malasaña. El mítico local del barrio con más vida nocturna de Madrid ha sorprendido a sus clientes más habituales al bajar el telón de forma inesperada.