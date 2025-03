El edificio abandonado más grande de Madrid que casi nadie conoce: de la fábrica más grande de España a la 'Lista Roja'

Casi todo el mundo sabe que Madrid es una de las ciudades que más impresionan del mundo. Seguramente no sea la más bonita. Tampoco la más grande. Y puede que no sea la más viva. Sin embargo, se sitúa muy alto en todos los ranking de las ventajas que puede reunir. Una urbe que podría no ser un 10 en nada, pero sí un 9 en todo.

Por ello, tiene una gran consideración como ciudad. Especialmente en los últimos años cuando todos los expertos concuerdan en que Madrid luce más abierta, accesible y espectacular que nunca. Además, la capital de España tiene una particularidad y es que es una ciudad que, a pesar de ser conocida por todos, guarda muchos misterios que la convierten en un lugar único.

Precisamente, uno de esos rincones tenebrosos se ha convertido también en uno de los lugares que más interés generan. Y es que a pesar de ser desconocido para muchas personas, cuando su historia se conoce, genera el irrefrenable interés de descubrir más sobre las leyendas que esconden sus muros.

Esta construcción, que en su día fue referencia en España y que ahora atraviesa graves problemas, es el edificio Kodak, o también conocido como parcela Kodak. Un lugar enorme que hace muchos años fue sede de uno de los centros empresariales más grandes de España y que ahora no es más que una ruina que intenta sobrevivir para evitar ser derruida.

Para ello, enamorados del edificio Kodak y familias que le deben mucho a este territorio pelean precisamente para que sus ruinas no se conviertan en un conjunto de polvo y escombros. Una manera de dignificar su pasado y, a la vez, intentar hacer justicia con algo que jugó un papel muy importante en la historia de su humilde linaje.

¿Cómo es el edificio Kodak?

Aunque muchas personas no sepan de su existencia, el Kodak es el edificio abandonado más grande de toda la Comunidad de Madrid y uno de los más espectaculares de España. Durante un tiempo, se convirtió en la sede de una de las fábricas más importantes del país.

Sin embargo, en los últimos años se ha convertido en un nido de problemas, ya que tras llevar más de una década cerrado se encuentra en mitad de una gran batalla que podría terminar definitivamente con su existencia. La parcela Kodak es el lugar donde se encuentra este inmenso edificio, el cual tiene su origen en los años 80.

Desde su construcción sorprendió por sus enormes dimensiones, sobre todo teniendo en cuenta que surgió en una España donde no abundaban los grandes edificios. Desde el primer momento se mostró como una de las mayores referencias de la Comunidad de Madrid, ya que era extraño encontrar un edificio tan grande y avanzado a su tiempo. Fue uno de los patrimonios arquitectónicos principales del siglo XX.

Además, su estilo era rompedor y vanguardista, donde destacaba su iluminación, pero también su ubicación, en 'mitad de la nada'. Concretamente, en la vía de servicio de la A-6, en el kilómetro 23. Sin embargo, lo que un día fue una de las grandes referencias nacionales pasó a ser un gigante obsoleto devorado por la revolución digital y por el imparable avance los tiempos.

La llegada al país de estos cambios provocaron que la parcela Kodak quedará totalmente desarticulada hasta convertirse en el edificio abandonado más grande de Madrid. Un recuerdo de lo que en su día fue la grandeza de esta construcción y que ahora agoniza bajo la amenaza de venirse abajo.

El edificio fue abandonado de manera oficial en el año 2012, lo que rápidamente provocó un gran deterioro de sus instalaciones. Sin embargo, esto no hizo que dejara de ser un símbolo para todas las personas que pasaron por allí. Por ello, sus vecinos más cercanos llevan luchando por su conservación durante los últimos años, lo que provocó que fuera incluido en la Lista Roja del Patrimonio de la asociación Hispania Nostra. En ella se incluyen monumentos y construcciones históricas que están en peligro de desaparecer.

La empresa Kodak, uno de los gigantes mundiales de la fotografía, fue el emblema de este edificio llamado a cambiar la historia de España y que aún sigue vivo en el corazón de estas personas que defienden su conservación. Muchos de ellos se formaron y crecieron entre sus muros haciendo de su trabajo allí una pasión y el sustento de sus familias. Para todos ellos, debería seguir en pie al considerarlo parte del patrimonio cultural y artístico de una España que debe decidir qué pasa con el edificio abandonado más famoso de su historia reciente.