El millonario imperio inmobiliario de Dani Martín en Madrid: su origen en Alalpardo y todas sus propiedades

Dani Martín es uno de los cantantes más conocidos de España. Su música irreverente y rompedora le llevó a convertirse en todo un fenómeno de masas cuando 'solo' era el vocalista de El Canto del Loco. Su estilo canalla y descuidado, pero a la vez lleno de energía y conexión con el público le llevó a ser toda una estrella de nuestro tiempo.

Sin embargo, con el paso del tiempo y con la presión de un éxito que te agarra y asfixia, Dani Martín ha ido modelando su nueva personalidad, esa que ha nacido fruto de su madurez e incluso de su cambio de estilo musical. Así fue como dejó atrás a la banda que le lanzó al estrellato para dar forma a su sello propio, ese con el que continúa una carrera que supera ya los 25 años.

Inmerso en multitud de proyectos y saboreando el inicio de su nueva gira, Dani Martín se ha convertido en noticia en los últimos meses por diferentes cuestiones. Una de ellas fue criticar abiertamente una parte de la música actual, el éxito que nace entre géneros como el reggaeton o el trap.

Y otra han sido sus apariciones en televisión como ha sucedido este domingo cuando ha pasado por el programa de Lo de Évole, de laSexta. El cantante, conocido eternamente como ese gamberro joven, se acerca ya a los 50 intentando demostrar que dejó atrás esa faceta y que ha evolucionado, tanto musical como personalmente. Y una de las áreas en las que más ha crecido ha sido en la de empresario, ya que en los últimos años ha fundado varias compañías para gestionar su carrera, pero también varios negocios.

Muchos de estos giran en torno al sector inmobiliario, ya que el cantante que creció en el municipio madrileño de Alalpardo es poseedor en estos momentos de varios locales y propiedades que gestiona en paralelo al nacimiento de sus canciones.

¿Qué propiedades tiene Dani Martín?

Dani Martín siempre se ha sentido muy orgulloso de sus orígenes y de sus ráices 'madrileñas'. Su infancia, como él ha relatado en infinidad de ocasiones, transcurrió en Alalpardo, una localidad del noreste de la Comunidad de Madrid que pertenece al municipio de Valdemolmos.

Este particular lugar en el que no residen más de 2.500 personas se encuentra a 45 kilómetros del centro de Madrid. Y para Dani siempre ha sido sinónimo de libertad e incluso de libertinaje. La persona que durante décadas no ha podido dar un paso en libertad por la calle añora esos días de total anonimato en Alalpardo.

El cantante vivió allí durante dos décadas mientras cultivaba su gusto por el arte. Ese que le acercó al mundo de la música hasta convertirle en una estrella nacional. Sin embargo, la muerte de su hermana supuso una ruptura total para la familia con esta localidad en la que les perseguían los recuerdos.

Aún hoy en día, cuando Dani quiere volver a sentirse libre acude allí para escapar de sus problemas y de su conciencia durante unos minutos. El madrileño siempre ha dado la impresión de ser un joven alocado, pero lo cierto es que ha tenido los pies en la tierra hasta el punto de saber invertir buena parte del dinero que ganó con su efervescente éxito en El Canto del Loco.

Tras salir de Alalpardo, y ya con una fortuna pesando en sus bolsillos, compró un chalet adosado en San Sebastián de los Reyes, el cual se convirtió en su primera gran propiedad como estrella de la música. Y acto seguido montó el entramado profesional a través del cual guía su camino tanto dentro como fuera del escenario.

Este se sostiene en base a tres empresas. Puercoespin Inmuebles, a través de la que gestiona los pisos que tiene en alquiler y que le han supuesto una inversión de 3,4 millones de euros. Además, también cuenta con dos naves industriales en Algete. Después, a través de Puercoespin SL gestiona su carrera discográfica y mediante Porcupone Holding realiza gestiones de inversiones en bolsa.

De su éxito en la música hay pocas dudas. Pero de su éxito en los negocios y en el movimiento de su patrimonio tampoco. Uno de los más destacados es la casa que posee en una de las urbanizaciones más exclusivas de Tarifa. Y es que Dani Martín, si no puede tener vistas privilegiadas a la sierra de Madrid se conforma con poder observar las embravecidas aguas del Atlántico.

Esta residencia, adquirida en 2014, cuenta con una parcela de 1.600 metros cuadrados y está construida en varias alturas. Ahora, tal y como informa Vanitatis, el cantante ha ampliado su patrimonio inmobiliario comprando un nuevo chalet de lujo en una de las zonas más exclusivas de Las Rozas. Una residencia perfecta para huir de los paparazzi y abrazar la tranquilidad y la privacidad, además de una vía perfecta para poder escaparse a Alalpardo en cuestión de minutos.