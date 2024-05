Así fue el fracaso de Taylor Swift en su único concierto en España: su camino hasta llegar al Santiago Bernabéu

Taylor Swift ya está en España. La artista estadounidense acaba de aterrizar en el aeropuerto de Madrid-Adolfo Suárez Barajas para acudir al gran evento musical del año en el estadio Santiago Bernabéu. La artista estadounidense es uno de los fenómenos musicales y llega a la capital con su gira The Eras Tour.

Más de 170.000 personas esperan a Taylor Swift. La cantante llenará el estadio Santiago Bernabéu este miércoles, 29 de mayo y jueves, 30 de mayo. En esta ocasión, Taylor Swift ofrece dos conciertos y ya hay seguidores que esperan conseguir el mejor sitio para escuchar sus canciones más icónicas.

La artista ofrece dos conciertos en la capital y será su primera actuación en Madrid desde el año 2011, aunque no tuvo la misma repercusión que la de ahora. En el marco de su gira Speak Now World Tour, Taylor Swift presentó su tercer álbum en nuestro país.

Así fue el concierto de Taylor Swift en España en 2011

Una gran multitud espera ya a las puertas del Santiago Bernabéu las actuaciones de la artista estadounidense. El motivo es que ya quedan pocas horas para que se celebre el primero de los conciertos de Taylor Swift en Madrid. Un evento musical que poco tiene que ver con el que se produjo en 2011.

En aquel momento, Taylor Swift no tenía tantos seguidores como ahora y no había alcanzado el éxito con sus canciones. Por eso, en su concierto en el Wizink Center no logró agotar las entradas a diferencia de con estos dos conciertos de 2024, que colgó el sold out en apenas unas horas.

Al concierto de la cantante estadounidense en 2011 acudieron un total de 4.000 personas.

Taylor Swift interpretó algunas de las canciones más conocidas de su repertorio como Sparks Fly, Mine, The Story of Us, Back to December, Better Than Revenge, Speak Now, Fearless, Fifteen, You Belong With Me, Dear John, Enchanted, Long Live y Love Story.

El camino de Taylor Swift hasta llegar al Bernabéu

Taylor Swift ya es una de las artistas del momento. A sus 34 años, se ha convertido en una de las artistas con más éxito de los últimos tiempos y, es que, la cantante genera una gran fuente de ingresos que no deja de crecer.

Antes de llegar al Santiago Bernabéu, la artista estuvo a punto de acudir al Mad Cool 2020 con su Lover Fest. Sin embargo, la pandemia rompió los planes musicales y se tuvo que cancelar la gira.

Taylor Swift en un concierto por su gira 'The Eras Tour'. Gtres

Lejos queda ya aquel 2011 en el que Taylor Swift apenas sonaba en España. Ahora, la de Pensilvania se ha consagrado en el ámbito musical con su último álbum:The Tortured Poets Department.

En tan solo 24 horas, se convirtió en el disco más escuchado de su historia con más de 300 millones de reproducciones. Sus fans son el reflejo de su triunfo musical y, es que, la artista también se ha convertido en un fenómeno económico.

La cantante estadounidense reúne a 130.000 personas durante dos días en Madrid. Sin tener en cuenta el precio de los abonos VIP, la entrada más barata es de 85 euros, mientras que la más cara ronda los 226,50 euros.

Por cada evento se estima que Taylor Swift puede llegar a ganar la cifra de 975.000 euros. Sin embargo, la cifra final va a depender del porcentaje que tenga pactado entre las distintas partes que participan en esta actuación.