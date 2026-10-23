Ayuso construirá 2.500 nuevos kilómetros de carretera y da luz verde a la "autopista fantasma", paralizada desde 2007

Ayuso en la apertura del primer tramo de ampliación de la M-607, el 30 de abril de 2026. Comunidad de Madrid

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid reactiva el proyecto de la M-203, la bautizada como "autopista fantasma", paralizada desde 2007, para conectar la A-2 y la R-3 dando servicio a 35.000 usuarios del Corredor del Henares. Se proyecta el desdoblamiento de la M-501 ("carretera de los pantanos") hasta el límite con Ávila para agilizar el tráfico en Navas del Rey, Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias. El Gobierno regional invertirá más de 41 millones de euros en 10 actuaciones de mejora de la red viaria regional y pondrá en marcha una nueva escuela de formación dedicada a las carreteras. Avanza la tramitación de la "autopista del futuro" en el suroeste madrileño, una vía de cero emisiones gestionada con inteligencia artificial que beneficiará a más de 100.000 vecinos.

Casi dos décadas después (a falta de unos meses), el proyecto de la construcción de la M-203, conocida hasta por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso como la “autopista fantasma”, vuelve a ponerse en marcha.

Así lo ha anunciado la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, que ha dado a conocer el inicio de los trámites para terminar una carretera cuyas obras se detuvieron en 2007 cuando estaban muy avanzadas.

La M-203 discurre desde la A-2, por detrás de Alcalá de Henares, hasta la R-3, a cuyo final se incorpora ya en el término municipal de Madrid, a la altura de Vicálvaro. Según las mismas fuentes, daría servicio a más de 35.000 usuarios de esta zona del Corredor del Henares.

El tramo comprendido entre la R-3 y la A-2 contaba en un principio con un presupuesto de 61 millones de euros. La Comunidad ya ha iniciado la finalización de la obra con un contrato para redactar los pliegos, paso previo a la licitación.

La carretera, aseguran, "está muy avanzada" y el objetivo es terminarla cuanto antes. El Ejecutivo regional destaca el impacto especial que tendrá en los municipios del entorno: Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Mejorada del Campo, Loeches y Velilla de San Antonio.

El desdoblamiento de la M-501

El segundo gran anuncio es el desdoblamiento de la M-501, conocida como la "carretera de los pantanos", una demanda histórica en Navas del Rey, Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias. Según la Consejería, durante más de 20 años han reclamado esta obra los vecinos y los sucesivos alcaldes de la zona.

Ya se intentó en su día, pero los problemas con las declaraciones de impacto ambiental lo frenaron. Ahora, explican, los incendios de este verano en la sierra han arrasado buena parte de la zona y han llevado al Gobierno regional a decidir que es el momento de actuar: "ahora o nunca".

La idea es hacer un desdoblamiento o una nueva carretera que dé servicio a esos municipios de manera más ágil y fluida, y llevarla hasta el límite con Castilla y León, en Ávila.

La Comunidad estudia cinco alternativas, desde duplicar la actual M-501 en la parte del puerto hasta construir nuevos corredores y trazados con túneles o puentes. En los próximos meses sacará dos licitaciones: una para el estudio de viabilidad económica y financiera y otra para el anteproyecto y la viabilidad ambiental.

41 millones, 10 actuaciones

Más allá de estos dos grandes proyectos, la Dirección General de Carreteras invertirá más de 41 millones de euros en 10 actuaciones en otros tantos municipios. La Comunidad gestiona más de 2.500 kilómetros de red. Entre las obras previstas figuran:

El ramal de enlace de la M-609 y la M-607 en Soto del Real.

El enlace de accesos a Fuenlabrada.

Una nueva rotonda en la Montaña de Aranjuez.

Una nueva conexión de la M-201 con San Fernando de Henares.

La remodelación de la M-204 y la M-300 en Torres de la Alameda.

Mejoras en la M-123, entre Algete y Algete-El Pardo.

Mejoras en la M-226, en Santa María de la Alameda.

Mejoras en la M-316, entre Chinchón y Valdelaguna.

La duplicación de la M-100 y el acondicionamiento de la M-600.

Asimismo, el Gobierno regional pondrá en marcha una escuela de formación dedicada a carreteras y seguridad vial, junto con la Dirección General de Empleo y Formación. Tendrá tres pilares. El primero es una escuela de oficios para impulsar el relevo generacional y paliar, a través de la Formación Profesional, la falta de mano de obra para el mantenimiento y la conservación de las carreteras.

El segundo es una Escuela de Seguridad Vial, con administraciones, universidades, empresas y expertos, para desarrollar soluciones que prevengan accidentes y reduzcan la siniestralidad. Ya está en marcha el convenio con la Asociación Española de la Carretera, dotado con 3 millones de euros, para un proyecto piloto.

El tercero es el Centro de Innovación y Tecnología en Carreteras, que usará la inteligencia artificial para planificar el uso, la conservación y el mantenimiento de la red. Se ubicará en la M-500 (carretera de Castilla), en un centro de la Dirección General de Carreteras.

La "autopista del futuro"

Finalmente, la autopista madrileña del suroeste, que la Comunidad llama "autopista del futuro", ya está en marcha. Se han firmado los contratos del estudio de viabilidad económica y financiera, del anteproyecto de viabilidad ambiental y de las características técnicas.

La nueva carretera regional afectará a más de 100.000 vecinos de municipios como Valdemorillo, Villanueva de la Cañada, Brunete, Sevilla la Nueva, Navalcarnero, El Álamo, Batres, Serranillos del Valle y Griñón. Apuesta por cero emisiones, gestión del tráfico con inteligencia artificial y carga de baterías para vehículos eléctricos, y conectará con la A-5, la A-6, la M-503, la M-501 y la M-507.

Responde a una demanda de la zona, donde crece la población: solo Brunete suma cinco nuevos desarrollos y cerca de 10.000 viviendas.