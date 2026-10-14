Los médicos de Madrid convocan cuatro bloques de huelga de octubre a diciembre por el "bloqueo" de Sanidad

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LO ESENCIAL Las claves El Comité de la Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid convoca cuatro bloques de paro entre octubre y diciembre de 2026. La decisión cuenta con el respaldo del 53,1 % de los médicos encuestados tras denunciar cuatro meses de parálisis en las negociaciones con la Consejería de Sanidad. Los profesionales reclaman la creación de un nuevo modelo de carrera profesional, la mejora de la remuneración de las guardias y una diferenciación retributiva adecuada. El colectivo mantiene la puerta abierta al diálogo y urge al Gobierno autonómico a retomar de inmediato un calendario de reuniones para evitar las movilizaciones.

El Comité de la Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid, integrado por AMYTS, AME, STOP PEONADAS, MUD y SIME-CSIT UP, convoca cuatro bloques de huelga autonómica ante la falta de avances en la negociación con la Consejería de Sanidad y las numerosas reivindicaciones laborales pendientes que dependen del Gobierno regional.

Han anunciado en un comunicado que las fechas y horarios en bloques de la convocatoria son los siguientes: desde las 8:00 del 28 de octubre hasta las 8:00 del 31 de octubre de 2026; desde las 8:00 del 4 de noviembre hasta las 8:00 del 7 de noviembre de 2026; desde las 8:00 del 18 de noviembre hasta las 8:00 del 21 de noviembre de 2026; y desde las 8:00 del 9 de diciembre hasta las 8:00 del 12 de diciembre de 2026.

La convocatoria autonómica, denuncian los facultativos, responde a una demanda de los propios profesionales, como refleja la encuesta realizada por el Comité, en la que participaron 1.299 médicos y facultativos en apenas dos días.

El 53,1 % respaldó continuar con la huelga en Madrid, frente al 34,9 % que se mostró en contra y el 12 % que no tenía una posición definida.

Mientras tanto, insisten en que la negociación sigue bloqueada. El aplazamiento de la huelga médica nacional no elimina los motivos que han llevado a los profesionales madrileños a movilizarse.

A diferencia del escenario estatal, los médicos dicen que en la Comunidad de Madrid existe un interlocutor institucional y un Gobierno autonómico estable con capacidad para negociar y dar respuesta a las demandas pendientes.

La decisión se enmarca, además, en un contexto en el que otras comunidades autónomas, como Cataluña, la Comunidad Valenciana, Navarra y Canarias, mantienen convocatorias de huelga propias pese al aplazamiento de la movilización estatal.

En cambio, territorios como País Vasco, Andalucía, Galicia y Asturias han alcanzado acuerdos con sus respectivos comités de huelga que han permitido evitar los paros, demostrando que la negociación autonómica puede traducirse en mejoras reales para los médicos y facultativos.

"Cuatro meses sin avances desde el último compromiso de reunión", escriben en el comunicado. Desde el inicio del ciclo de movilizaciones nacionales y autonómicas vinculado al conflicto del Estatuto Marco, el Comité denuncia la falta de avances en la negociación de las reivindicaciones específicas de los médicos y facultativos madrileños.

La última reunión con la Consejería de Sanidad tuvo lugar en julio, tras meses sin respuesta y después de que numerosos profesionales de la sanidad madrileña decidieron dar el paso al frente dejando de realizar actividad extraordinaria voluntaria (peonadas) para protestar por sus condiciones laborales y así obligar a la Consejería de Sanidad a impulsar mejoras.

En aquel encuentro se comprometió un calendario de reuniones para abordar las demandas pendientes, pero "han transcurrido cuatro meses sin noticias ni avances. Tampoco se han aprobado las medidas que reclaman los profesionales", lamentan.

El Comité recuerda, además, que la consejera de Sanidad no se ha reunido con este órgano de representación de los médicos y facultativos madrileños, a diferencia de lo sucedido en otras comunidades, donde sí se han abierto espacios de interlocución para abordar el conflicto.

Las demandas

Entre las principales demandas del colectivo figuran la creación de un nuevo modelo de carrera profesional abierto y permanente; el reconocimiento de la singularidad y responsabilidad del desempeño médico, con una diferenciación retributiva adecuada; que toda la jornada laboral cuente; y la mejora de la remuneración de las guardias, junto con garantías de voluntariedad y condiciones adecuadas para la jornada complementaria. También se reclama el abono de un complemento transitorio por la pérdida de la paga extra de 2010; la creación de una Mesa de Concertación Médica y Facultativa (se ha anunciado, pero no hay noticias de ella).

La convocatoria incorpora, además, reivindicaciones específicas para los residentes y tutores de formación sanitaria especializada, como mejoras salariales, reconocimiento del periodo de residencia en la carrera profesional, mayor supervisión y mejores condiciones para la formación.

En Atención Primaria se exigen agendas dimensionadas, límites de cupos, estabilidad en el centro y el turno asignados y el fin de la movilidad forzosa. Para los facultativos hospitalarios se reclaman mejoras en las guardias, los descansos, la cobertura de plazas y las condiciones de los servicios de urgencias.

En el ámbito extrahospitalario y en el SUMMA 112 se pide revisar los acuerdos laborales pendientes, mejorar las retribuciones y reconocer las condiciones específicas de estos servicios.

También se incluyen demandas concretas para Odontología de Atención Primaria.

El Comité insiste en que la convocatoria no cierra la puerta al diálogo. Al contrario, todavía hay tiempo para negociar, alcanzar compromisos concretos y evitar una huelga que los profesionales y sus representantes preferirían no tener que realizar.

Para ello, reclama a la Consejería de Sanidad que retome de inmediato las reuniones, cumpla el compromiso de establecer un calendario de negociación y aborde las demandas que llevan meses pendientes de respuesta.