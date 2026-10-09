Manuela Bergerot, la hija de refugiados de la dictadura de Videla que aviva las calles para que no haya "paz"

Bergerot, hija de refugiados de la dictadura argentina, consolida su papel como el principal y más combativo rostro de la oposición madrileña.

La declaración, vinculada al fallecimiento de una anciana desahuciada en Retiro, provocó la inmediata confrontación con la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, desata la polémica al advertir en la Asamblea de Madrid que "en las calles no va a haber paz".

"En las calles de Madrid no va a haber paz". Manuela Bergerot ha terminado así este jueves su intervención en el pleno de la Asamblea de Madrid, después de responsabilizar a Isabel Díaz Ayuso de la situación que atravesó Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada en el distrito de Retiro y que murió esta semana en el hospital.

La frase ha provocado la reacción inmediata de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso: "¿Nos están amenazando físicamente?".

Además, ha levantado una oleada de comentarios en redes sociales: "Cuando agiten las calles, dirán que es la 'gente' y que 'hay que escuchar'. No será cierto. Es esta gentuza como la macarra de Bergerot que ya nos amenaza. No nos amedrentaron en años sus socios de Bildu/ETA y tampoco lo va a hacer esta choni indocumentada que solo sabe gritar", ha publicado minutos más tarde Alfonso Serrano, secretario general del PP en la Comunidad de Madrid.

Pero no es la primera vez que Bergerot eleva el tono frente a Ayuso. Desde que asumió la portavocía de Más Madrid en la Asamblea en noviembre de 2023, la diputada se ha convertido en uno de los rostros habituales de la oposición al Gobierno regional.

Su estilo, directo y combativo, le ha llevado a protagonizar numerosos encontronazos parlamentarios y también algunas polémicas fuera de la Cámara.

La portavoz de Más Madrid ha llamado "miserable" a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta; ha acusado al Gobierno de Ayuso de "frivolizar" con la violencia sexual, además de defender duramente posturas contra la especulación inmobiliaria con frases como "nadie debería tener 10 casas".

Y también, más recientemente, ha liderado las denuncias por la compra del ático de Chamberí por parte de la Comunidad, tachando a la dirigente regional de "corrupta" en reiteradas ocasiones.

Trayectoria en la política

Pero antes de convertirse en una de las voces más reconocibles de la izquierda madrileña, Bergerot tuvo una trayectoria alejada de los focos institucionales.

Nació en la ciudad argentina de La Plata en 1976. Como ella misma explica en sus perfiles públicos, llegó a Madrid con tan solo dos años, acogidos por la comunidad como refugiados políticos de la dictadura militar de Jorge Rafael Videla.

Cuando agiten las calles dirán que es la “gente” y que “hay que escuchar”. No será cierto. Es esta gentuza como la macarra de Bergerot que ya nos amenaza. No nos amedrentaron en años sus socios de Bildu/ETA y tampoco lo va a hacer esta choni indocumentada que sólo sabe gritar. https://t.co/nRef1pBTrm — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) October 8, 2026

Creció en Torrelodones y se graduó en Información y Documentación por la Universidad Complutense de Madrid. En su vida profesional ha trabajado en la causa de la memoria histórica, siendo responsable de Comunicación en la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo.

De hecho, Bergerot comenzó su trayectoria en la política institucional en 2015, incorporándose como asesora de Podemos en cuestiones de memoria democrática. Posteriormente, también estuvo en el Ayuntamiento de Madrid, en el que era asesora en asuntos sociales.

Pero su verdadero ascenso político llegó con Más Madrid. Tras la salida de Íñigo Errejón de la formación para concurrir a las elecciones generales de 2019 con Más País, Bergerot pasó a ocupar un papel relevante en la reconstrucción del partido.

En 2020, cuando Mónica García asumió el liderazgo de la formación en Madrid, se convirtió en una de sus personas de confianza, como se explicaba en un artículo de este diario.

Como secretaria de Organización, Bergerot fue una de las encargadas de la expansión territorial de Más Madrid y de tejer acuerdos con otras formaciones. Su perfil era el de encargada de buena parte de las negociaciones internas y de la estrategia de la formación. Es decir, lo que se conoce en política como 'fontanera'.

En 2021, ya como número tres de la candidatura de Mónica García a la Comunidad de Madrid, consiguió un escaño en la Asamblea como diputada.

Tras la salida de Mónica García como portavoz de Más Madrid en la Asamblea hacia el Ministerio de Sanidad al comienzo de esta legislatura, Manuela Bergerot (portavoz adjunta en ese momento) tomó el relevo. Desde entonces ha ejercido como principal voz parlamentaria de la formación en la Cámara regional.

En las próximas elecciones autonómicas, previstas para la primavera del año que viene, Bergerot volverá a compartir candidatura con Mónica García. Tras el proceso de primarias de Más Madrid, la ministra de Sanidad volverá a encabezar la lista regional como número uno, mientras que Bergerot ocupará el número dos.