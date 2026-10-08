La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca, en el complejo sociosanitario de Tres Cantos que integra el Hospital Universitario HM Tres Cantos y la residencia de mayores Valdeluz. HM Hospitales

HM Hospitales y Valdeluz inauguran su complejo de Tres Cantos que integra hospital y residencia de mayores

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LO ESENCIAL Las claves HM Hospitales y Valdeluz inauguran en Tres Cantos un complejo sociosanitario que integra un Hospital Universitario y una residencia de mayores. El proyecto conjunto ha supuesto una inversión de 55 millones de euros y prestará asistencia a una población de más de 85.000 personas de la zona norte madrileña. El Hospital Universitario HM Tres Cantos cuenta con 45 camas, 5 quirófanos, Urgencias las 24 horas, y ya ha generado 126 puestos de trabajo directos. La nueva residencia de mayores Valdeluz dispone de 148 plazas distribuidas en 130 habitaciones y ofrece continuidad asistencial gracias a su cercanía al hospital.

HM Hospitales y Valdeluz han inaugurado este jueves su nuevo complejo sociosanitario ubicado en el municipio madrileño de Tres Cantos. Este integra el Hospital Universitario de Tres Cantos, un nuevo centro sanitario de casi 9.000 metros cuadrados, junto a la residencia de mayores Valdeluz.

Se trata de un complejo que sigue la vertiente de otro ubicado en Rivas-Vaciamadrid, un "modelo de éxito que ya está funcionando muy bien".

Así lo ha definido Juan Abarca, presidente de HM Hospitales, en un acto celebrado la mañana de este jueves con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Ubicado en el eje norte de la región, este nuevo centro —que lleva en funcionamiento desde marzo— nace para responder a las necesidades asistenciales de Tres Cantos y de su área de influencia, estimada en más de 85.000 personas.

El hospital —el undécimo del grupo HM Hospitales— forma parte de un proyecto sanitario integral que ha supuesto una inversión de 55 millones de euros junto con la residencia Valdeluz Mayores.

Su puesta en marcha incorpora a esta zona una nueva infraestructura sanitaria integrada en la red asistencial del grupo, de la que ya formaban parte el Hospital Universitario HM Sanchinarro, los policlínicos HM Valdebebas, HM La Moraleja y HM Las Tablas, y el Hospital de Día HM Nuevo Norte.

De esta manera, ha reivindicado Ayuso la colaboración público-privada y el papel de grupos sanitarios como HM Hospitales para afrontar los retos asistenciales: "No se trata solo de añadir años a la vida, sino de dar vida a esos años, y en esa tarea no sobra nadie".

El hospital

El Hospital Universitario HM Tres Cantos es un centro médico-quirúrgico de carácter general. Dispone de 45 camas de hospitalización, seis puestos de medicina intensiva y cinco quirófanos.

Su infraestructura asistencial se completa con un hospital de día médico-quirúrgico con doce puestos, 45 consultas externas, áreas específicas de observación, espacios destinados a reanimación cardiopulmonar y sala de yesos.

Nuevo hospital en Tres Cantos. HM Hospitales

A todo ello se suma un servicio de Urgencias operativo las 24 horas del día, con atención a población adulta, pediátrica y traumatológica. El centro también dispone de hospitalización pediátrica, así como de una destacada Unidad del Dolor y una Unidad de Endoscopia Digestiva.

Cuenta con 36 especialidades médicas y quirúrgicas, entre las que destacan endocrinología, ginecología y obstetricia; y traumatología y cirugía ortopédica. Esta cartera asistencial se completa con una amplia área de consultas externas y servicios diagnósticos.

En el Servicio de Diagnóstico por Imagen, el hospital incorpora resonancia magnética, TAC, radiología con telemando y ecografía. Su Unidad de la Mujer está equipada con ecografía, mamografía y densitometría.

Asimismo, el nuevo hospital está integrado en la historia clínica electrónica compartida del grupo y dispone de prescripción electrónica, además de herramientas digitales para la gestión de citas y la comunicación con los pacientes.

Estas soluciones permiten al centro disponer de la información clínica necesaria para ofrecer una atención coordinada y, al mismo tiempo, mantenerse conectado con el resto de la red.

Además, por otro lado, el hospital ya ha generado 126 puestos de trabajo directos. Y el 80% de las personas contratadas reside en Tres Cantos o en municipios cercanos.

Proyecto sociosanitario

Por otra parte, se integra en el complejo la residencia de mayores. Esta, como ha explicado durante el acto Jaime González Rodríguez, presidente de Arpada -grupo propietario de la marca Valdeluz- es la culminación de un proyecto en el que se ha trabajado con una visión a largo plazo: "Crear un espacio capaz de responder a los retos actuales y futuros de la atención sanitaria y al cuidado de las personas mayores".

Por ello, está concebida como un espacio especializado en la atención a las personas mayores, orientado a favorecer su autonomía, bienestar y calidad de vida. Está diseñado para garantizar la continuidad asistencial y responder con agilidad ante cualquier necesidad sanitaria.

Nuevo hospital de HM junto a la residencia de Valdeluz. Cedida

Su ubicación tan cercana al hospital permite a los residentes acceder de forma rápida a servicios médicos avanzados, poco habituales en un entorno residencial.

Esta nueva residencia dispone de 8 unidades de convivencia, concebidas como entornos "hogareños y personalizados", 130 habitaciones individuales y dobles, y servicios adaptados a las necesidades de sus residentes.

En las instalaciones destacan los amplios salones y comedores, los gimnasios interior y exterior de rehabilitación, las salas polivalentes para terapias y actividades, la sala de estimulación multisensorial, la cafetería, el jardín y las terrazas accesibles en las unidades de convivencia.

La residencia cuenta con un equipo interdisciplinar formado por profesionales de medicina, enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional, psicología, trabajo social, técnico superior en enseñanza y animación sociodeportiva, supervisión, gerocultores, limpieza, mantenimiento y recepción.

Para una ocupación máxima, se prevé una plantilla de unos 90 profesionales, que garantizará atención durante las 24 horas del día para las 148 plazas para residentes que tiene el centro en total.

Además, se disponen servicios especializados en el cuidado de: mayores activos y envejecimiento saludable, alzhéimer, demencias avanzadas y alta dependencia, cuidados de larga estancia, final de vida y cuidados paliativos, rehabilitación funcional, traumatológica y postoperatoria y continuidad asistencial.

Se trata del sexto centro que tiene Valdeluz en total. Cinco de ellos se encuentran en la región madrileña.