La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 8 de octubre de 2026. Eduardo Parra Europa Press

Ayuso, sobre Maricarmen: "Es desahuciada por una ley socialista y la Policía Nacional, pero resulta que la culpa es mía"

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LO ESENCIAL Las claves Ayuso atribuye el desahucio de Maricarmen, fallecida a los 87 años, a una ley socialista y al Gobierno de Pedro Sánchez, que lo ejecutó con la Policía Nacional. La presidenta madrileña asegura que la propia Maricarmen señaló a Pedro Sánchez como responsable y critica la política estatal de vivienda y la caída del alquiler. Ante Vox, Ayuso rechaza vincular la crisis de vivienda con la migración y sostiene que el problema es la falta de oferta, frente a la que defiende sus medidas urbanísticas y fiscales. Almeida acusa a PSOE y Más Madrid de usar partidistamente el caso y aprueba dos planes para sumar más de 18.400 viviendas protegidas de alquiler hasta 2028.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha defendido este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid frente a la bancada socialista que la ha acusado del desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años fallecida anoche.

"Resulta que es desahuciada por una ley socialista, que el Gobierno que ejecuta el desahucio de Maricarmen es el de Pedro Sánchez, con la Policía Nacional, pero la culpa es de Ayuso", decía con ironía.

A su vez, ha recordado las palabras de Maricarmen cuando, en una entrevista a Televisión Española, un día antes de ser sacada de su casa, le preguntaron quién era el culpable de su desahucio: "Maricarmen responde Pedro Sánchez".

Así, ha vuelto a criticar que el Gobierno no ya hecho "nada" en política de vivienda en los últimos años. "El 44% de la vivienda en alquiler se ha hundido con Pedro Sánchez. El secretario general de vivienda se gastó 100.000 euros en viajes. ¿Pero qué cara dura tienen ustedes?", ha indicado.

También ha cargado contra un Gobierno que no pone "pisos a mujeres como Maricarmen", la anciana que falleció este miércoles tras ser desahuciada de su vivienda de Retiro, sino a "amantes como Jéssica", en alusión a la expareja del exministro José Luis Ábalos Jéssica Rodríguez.

Por otro lado, Ayuso y la portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, han debatido sobre la crisis de la vivienda, un tema que para Vox está directamente relacionado con la llegada de migrantes a la región, mientras que la presidenta ha argumentado que el 93% de las viviendas que se compran en la Comunidad de Madrid pertenecen a españoles, y que nueve de cada diez viviendas sociales son también para españoles.

Así, ha resumido que el problema de la vivienda es por falta de oferta, motivo por el que desde su Gobierno la han multiplicado, han presentado desarrollos urbanísticos y han anunciado nuevas rebajas fiscales en la adquisición de vivienda.

En paralelo, se ha celebrado este jueves el pleno extraordinario de Cibeles del Ayuntamiento de Madrid. En él, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afeado a Más Madrid y PSOE la utilización partidista que, a su juicio, están haciendo con la figura de Maricarmen.

Además, el alcalde ha aprobado con la mayoría del PP dos planes especiales urbanísticos que permitirán incrementar la oferta de vivienda protegida en régimen de alquiler en la ciudad en más de 18.400 nuevas viviendas hasta 2028 y facilitar la implantación de otros modos de hospedaje, como apartahoteles, en zonas industriales.