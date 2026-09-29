El Sindicato de Inquilinas mantiene la acampada y Ayuso exige a Delegación del Gobierno desalojarlos en 48 horas

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Las claves Generado con IA El Sindicato de Inquilinas mantiene la acampada en la Puerta del Sol para exigir la aprobación íntegra del 'decreto Maricarmen'. La Comunidad de Madrid ha exigido a la Delegación del Gobierno que desaloje la acampada en un plazo máximo de 48 horas. El Gobierno madrileño advierte que, si no se produce el desalojo, presentará un recurso contencioso administrativo y podría emprender acciones judiciales. El Ejecutivo regional argumenta que la acampada causa perjuicios a vecinos y comerciantes y denuncia actos vandálicos contra la Real Casa de Correos.

El Sindicato de Inquilinas mantiene el pulso al Gobierno. "O decreto Maricarmen en su totalidad, en un solo decreto, o cualquier otra cosa será una farsa", ha reconocido Valeria Racu, una de las portavoces del movimiento.

Ha sido su respuesta ante la aprobación por parte del Gobierno de dos reales decretos-ley de vivienda. "Hasta que no veamos la letra pequeña, no sabremos si es una farsa", añadía Valeria.

Por eso, desde el Sindicato mantendrán la acampada de Sol hasta que vean en qué se concretan las intenciones del Gobierno.

"Esto sólo acaba de empezar. Queremos que este país sea para los que lo levantamos. Por eso, convocamos movilizaciones estatales este fin de semana", ha anunciado la propia Valeria.

24 horas para desalojar

A pesar de que el Sindicato quiera seguir, la Comunidad de Madrid ha anunciado este martes que el Gobierno madrileño ha enviado un requerimiento al delegado del Gobierno para que, en el plazo máximo de 48 horas, dé las instrucciones oportunas para desalojar la Puerta del Sol.

En caso de no hacerlo, ha advertido, la Comunidad de Madrid presentará el correspondiente recurso contencioso administrativo, con petición de medidas cautelares ante el órgano judicial correspondiente en defensa del interés de todos los madrileños.

"Desde el pasado sábado, los madrileños están sufriendo una acampada ilegal en la Puerta del Sol con la complicidad y sin que el delegado del Gobierno o el Ministerio del Interior estén haciendo absolutamente nada para evitarlo", ha comenzado su comparecencia Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local.

La acampada que se levantó tras la manifestación del pasado sábado "está generando importantes perjuicios a los vecinos y a los comerciantes de la Puerta del Sol", ha lamentado el consejero de Presidencia.

"La impunidad, la ilegalidad y el desorden no pueden seguir campando a sus anchas en la Puerta del Sol", ha reconocido. Por eso, desde la Comunidad de Madrid han decidido mandarle el requerimiento al delegado del Gobierno.

Le dan un plazo máximo de 48 para que dé las instrucciones oportunas para desalojar la Puerta del Sol. "También para que proteja el edificio de la Real Casa de Correos, donde nos encontramos un edificio con más de 250 años de Historia, declarado Bien de Interés Cultural", ha pedido el consejero. "Ha sufrido actos vandálicos. Hemos visto pintadas, pero también se ha arrojado basura contra su fachada y contra sus ventanas", ha añadido.

En caso de que delegación del Gobierno no cumpla con el plazo, la Comunidad de Madrid presentaría un recurso contencioso administrativo, con petición de medidas cautelares ante el órgano judicial correspondiente. Y se reserva, además, el derecho de emprender cualquier tipo de acción judicial, "incluidas las acciones penales contra el delegado del Gobierno en defensa de los intereses de todos los madrileños".