La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención en el foro Ideas para crecer, organizado por el Círculo de Empresarios. Círculo de Empresarios Youtube

Isabel Díaz Ayuso: "Por cada desahucio que hay en Madrid se producen cinco en la Cataluña de Illa y de Sánchez"

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Las claves Generado con IA Isabel Díaz Ayuso afirma que por cada desahucio en Madrid se producen cinco en Cataluña, criticando la gestión de la vivienda del Gobierno central. La presidenta madrileña señala que la mayoría de desalojos ocurren en comunidades gobernadas por partidos distintos al PP, como Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana. Ayuso responsabiliza al Gobierno central de la ley que regula los desahucios y denuncia la falta de construcción de viviendas prometidas por el Ejecutivo. Advierte que las recientes protestas en Madrid, cada vez más violentas, son alentadas por Sánchez y afectan negativamente a la economía y la inversión.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto el foco en los desahucios y en la gestión de la vivienda durante su intervención en la inauguración del foro Ideas para crecer, organizado por el Círculo de Empresarios.

Ayuso ha querido desmontar el relato que, a su juicio, se está construyendo desde el Gobierno central sobre esta cuestión, recordando que los mayores volúmenes de desalojos se registran en otras comunidades muy alejadas del signo político del PP.

"Por desahucios el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia: por cada desahucio que hay en Madrid se producen cinco en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto, comprando voluntades que luego no funcionan", ha lanzado la dirigente madrileña.

La presidenta ha hecho estas declaraciones un día después de que se ejecutara el desahucio de Maricarmen, vecina del distrito de Retiro que llevaba 70 años residiendo en la calle Alcalde Sainz de Baranda; un caso que generó una concentración de cerca de 10.000 personas frente al ático de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid.

Ayuso ha insistido en que ese desalojo, como los cerca de 25.500 que se ejecutan cada año en España, se produjo "en cumplimiento de la ley" y por orden judicial, a manos de la Policía Nacional, cuya gestión corresponde al Gobierno central.

"No es una decisión nuestra, en cumplimiento de una ley y de unas leyes que este Gobierno y sus socios han tenido ocho años para modificar, si no estaban de acuerdo con ellas", ha remarcado.

En ese punto, la presidenta ha denunciado lo que ha definido como "una barra libre de demagogia inasumible" promovida desde La Moncloa "con el dinero de todos". Ha censurado que, en estos ocho años, el Gobierno haya prometido 184.000 viviendas sin construir "ninguna", mientras impulsaba una ley de vivienda que ha calificado de "absurda" y que, a su juicio, solo consigue que los precios "se sigan disparando", sin que se construya al ritmo que realmente se necesita.

Según Ayuso, esto está perjudicando tanto al mercado de venta como al de alquiler, con "un perjuicio tremendo a la economía, también al talento y especialmente a los jóvenes". Frente a ese diagnóstico, ha reivindicado que Madrid es la comunidad donde más vivienda, tanto protegida como libre, se construye en toda España, gracias, ha dicho, a "unas políticas liberales" basadas en el equilibrio y en la protección de la propiedad y el capital.

La presidenta madrileña ha aprovechado también su intervención para cargar contra el clima de protestas que vive España, y muy especialmente Madrid, en los últimos días, al que ha acusado a Sánchez de alentar directamente.

"Quiero comenzar mi intervención para hablar de las algaradas que desde hace dos días se están produciendo en España, especialmente en Madrid, y que además alienta el presidente del Gobierno", ha afirmado, apuntando que esta estrategia se dirige contra ella y contra los gobiernos del PP en la región con el objetivo de "deshumanizarnos y acosar".

Ha lamentado que, mientras el jefe del Ejecutivo viaja a Estados Unidos para una reunión de la ONU y "se esconde de los medios de comunicación" para no dar explicaciones sobre los casos judiciales que le afectan, promueve lo que ha calificado como "la quema de calles", algo que considera "lo más peligroso y pernicioso para la prosperidad de todos".

Ayuso ha advertido de que las protestas registradas desde el inicio de septiembre son cada vez más violentas y de que esa tendencia no va a remitir, augurando que quienes viven, estudian y trabajan en la Comunidad de Madrid "van a ser presos de esta situación".

Un ambiente, ha concluido, que revienta "el esfuerzo de todos" y que "no favorece a la inversión, no da ninguna seguridad", hasta el punto de que, según ha denunciado, muchas empresas "gustosamente irían a otros muchos lugares a llevar prosperidad".