El alcalde de Tres Cantos, sobre los 200 nuevos electores por la 'ley de nietos': "En 1991 esto era tierra. Nos jugamos gobiernos"

Otros municipios como El Ejido, Torremolinos y Salou también han registrado altas similares, sumando más de 5.000 nuevos inscritos en lugares inexistentes en la época del exilio.

Jesús Moreno exige acreditar el arraigo real de los nuevos electores y advierte sobre el posible impacto en gobiernos locales, regionales y nacional.

El incremento se atribuye a la 'ley de nietos', que permite la nacionalización de descendientes de exiliados entre 1936 y 1955, aunque Tres Cantos no existía como municipio en ese periodo.

El alcalde de Tres Cantos ha solicitado una auditoría tras detectar un aumento del 25% en el censo de españoles residentes en el extranjero (CERA).

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha pedido una auditoría remitida a la Junta Electoral Central y al Ministerio de Política Territorial tras detectar un incremento de más del 25% en el Censo de Españoles Residentes en el Extranjero (CERA) del municipio.

"Cuando tuvimos conocimiento de lo que estaba sucediendo, desde el Ayuntamiento nos quedamos bastante preocupados y perplejos", ha relatado el regidor a EL ESPAÑOL, que ha insistido en que el crecimiento se ha producido "en tan solo cuatro años" desde la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, la conocida como 'ley de nietos'.

Moreno ha vuelto a incidir en lo que considera el núcleo de la "anomalía democrática": la norma permite la nacionalización de nietos de españoles exiliados por motivos políticos entre 1936 y 1955, un periodo en el que Tres Cantos, constituido como municipio el 21 de marzo de 1991, ni siquiera existía como tal.

"Hasta ese momento, Tres Cantos era un distrito de Colmenar Viejo. No existía como municipio", ha explicado el alcalde, que ha reclamado que se acredite el "arraigo real" de quienes han sido dados de alta en el censo exterior.

El regidor ha llevado la comparación al terreno físico para subrayar lo llamativo del caso: "En 1991 aquí no había ni casas. El desarrollo urbanístico no arrancó hasta los años 80, y antes de eso Tres Cantos era tierra de cultivo. No vivía nadie".

Una circunstancia que, a su juicio, hace "insostenible" que se hayan asignado electores a la localidad bajo el supuesto de exilio histórico entre 1936 y 1955.

La petición de auditoría se trasladó el pasado viernes. El Ayuntamiento asegura que es pronto, por lo que todavía no ha recibido "ninguna información" ni por parte del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ni de la Oficina del Censo Electoral.

Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, en una imagen de archivo. Ayuntamiento de Tres Cantos

"En cuanto nos contesten, lo haremos público", ha señalado Moreno, que ha advertido de las consecuencias de que el silencio se prolongue: "Si no nos informan, pondremos en duda —y muy en duda— la transparencia, la limpieza y el rigor con los que se han desarrollado y ejecutado los censos".

El alcalde ha defendido que lo que está en juego trasciende lo local. "Nos estamos jugando muchos gobiernos: no solo locales, sino también regionales y el propio Gobierno de España. Por tanto, España tiene que ser un referente en limpieza democrática y limpieza electoral", ha remarcado, insistiendo en que su reclamación no cuestiona el derecho a la nacionalidad, sino la exigencia de que el proceso se ejecute "con total rigor y transparencia".

Tres Cantos no es un caso aislado

El de Tres Cantos no es, de hecho, un caso aislado. En las últimas semanas otros municipios que, pese a no existir como tales durante el periodo de exilio que cubre la ley (1936-1955), han registrado incrementos llamativos en su censo CERA desde la aprobación de la norma en octubre de 2022.

Es el caso de El Ejido (Almería), que ha sumado 303 nuevos electores en el exterior, un crecimiento del 40%, pese a que a mediados del siglo pasado el municipio era solo un pago dependiente de Dalías.

Imagen de archivo de una urna en Tres Cantos. Ayuntamiento de Tres Cantos

Torremolinos, entonces una barriada de Málaga hasta su segregación en los años 80, ha incorporado 418 nuevos inscritos; mientras que Salou, que en aquella época era apenas el puerto de Vila-seca (Tarragona), ha sumado 238.

En total, y según los cálculos recogidos por distintos medios a partir de los datos de la Oficina del Censo Electoral, dependiente del INE, más de un centenar de municipios que no existían entre 1936 y 1955 habrían sumado más de 5.000 nuevas altas en el CERA desde la entrada en vigor de la 'ley de nietos'.

Con la barrera de los 56.000 vecinos ya superada en Tres Cantos y consolidado como uno de los polos de desarrollo tecnológico e innovador de la región, el municipio madrileño espera ahora una respuesta oficial que, según su alcalde, resulta imprescindible "de cara a que las próximas elecciones se celebren con toda la transparencia y sin ningún tipo de duda".