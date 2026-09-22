Un grupo de tres activistas ha irrumpido este martes en la inauguración del salón inmobiliario The District, que se celebra por primera vez en Madrid. Zipi Aragón Efe

El Sindicato de Inquilinos monta un escrache contra Ayuso con bombas fétidas en la feria inmobiliaria de Madrid

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Las claves Generado con IA Tres activistas del Sindicato de Inquilinas irrumpieron en la inauguración de la feria inmobiliaria The District en IFEMA, Madrid. Durante el recorrido de Isabel Díaz Ayuso en la feria, los activistas lanzaron panfletos y bombas fétidas en protesta contra la especulación inmobiliaria. Los panfletos criticaban a Ayuso y Martínez-Almeida por favorecer a inversores y fondos buitre, y denunciaban los desahucios en Madrid. Manifestantes también se concentraron en el exterior del recinto ferial para protestar contra los fondos buitre y la especulación inmobiliaria.

Un grupo de tres activistas pertenecientes al Sindicato de Inquilinas ha irrumpido este martes en la inauguración de la feria inmobiliaria The District, que se celebra por primera vez en Madrid -en el recinto de IFEMA- tras cuatro ediciones en Barcelona.

Tras el acto inaugural, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recorría la feria cuando los activistas han lanzado numerosos panfletos con mensajes contra los fondos buitre y los dirigentes madrileños Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. Iban acompañadas de las octavillas también bombas fétidas, que han dejado mal olor en todo el recinto.

"The District is not welcome in Madrid (The District no es bienvenido en Madrid)" eran algunos de los mensajes que se podían leer en los panfletos, que iban dirigidos contra Díaz Ayuso y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, por "abrir la puerta a inversores y especuladores" y "vender" la ciudad "al mejor postor".

"La población de Madrid se ve constantemente expulsada de sus viviendas y barrios. Más de 25.000 desahucios en Madrid en 2025. La vivienda no es un negocio, no sois bienvenidos en nuestra ciudad", ponía en las octavillas lanzadas por los activistas, que han sido rápidamente evacuados del recinto por el personal de seguridad de IFEMA.

Además, a la entrada del recinto ferial se han reunido varios manifestantes contra los fondos buitre.

A pesar de que en la edición anterior no hubo protestas, en los tres primeros años entidades en defensa del derecho a la vivienda se manifestaron en las inmediaciones del pabellón de Gran Vía en L’Hospitalet de Llobregat en contra de la especulación inmobiliaria, e incluso se llegó a manchar con pintura a distintos congresistas.

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