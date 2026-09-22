La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante la entrega de los XXIV Premios de Cultura del Gobierno regional, en Teatros del Canal, en la noche de este lunes. Isa Saiz Europa Press

Ayuso denuncia "manipulación" en la 'ley de nietos' tras el caso de Tres Cantos: "Sánchez nos lleva al precipicio"

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Las claves Generado con IA Isabel Díaz Ayuso acusa al Gobierno de Sánchez de manipular el censo electoral con la 'ley de nietos', tras detectarse un aumento del 25% en Tres Cantos. El Ayuntamiento de Tres Cantos ha pedido a la Junta Electoral Central y al INE que auditen de oficio los expedientes del Censo de Españoles Residentes en el Extranjero (CERA) desde 2022. El alcalde de Tres Cantos denuncia la asignación de más de 200 nuevos electores vinculados al exilio histórico en un municipio fundado en 1991, calificándolo de "anomalía democrática". El Ayuntamiento respalda la suspensión cautelar del Tribunal Supremo sobre las altas en el CERA que no acrediten fehacientemente la condición de exiliados o represaliados políticos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado con dureza contra el Gobierno de Pedro Sánchez a raíz del incremento del censo electoral en Tres Cantos vinculado a la conocida como 'ley de nietos'.

"Con la manipulación de la Ley de nietos, un municipio madrileño como Tres Cantos, que se funda en 1991, ha incrementado su censo un 25%", ha denunciado la dirigente popular en su cuenta de X.

El origen de la polémica está en la petición formal que el Ayuntamiento de Tres Cantos ha trasladado a la Junta Electoral Central (JEC) y al Instituto Nacional de Estadística (INE) para que auditen de oficio todos los expedientes del Censo de Españoles Residentes en el Extranjero (CERA) asignados al municipio desde 2022.

El alcalde, Jesús Moreno, ha detectado más de 200 nuevos electores vinculados al exilio histórico en una localidad que, recuerda, no se constituyó como municipio independiente hasta 1991, décadas después del periodo que contempla la norma.

Ayuso no se ha quedado ahí y ha ido más allá en su crítica al Ejecutivo central, al que acusa de vulnerar las reglas básicas del sistema democrático. "Ni respeto a la prensa, ni a la Justicia, ni al legislativo ni a las mínimas reglas de la democracia", ha afirmado, para concluir con un mensaje de advertencia: "Sánchez y su gobierno nos llevan al precipicio".

Una "anomalía democrática" para el alcalde de Tres Cantos

El regidor tricantino ha expresado su "profunda preocupación" por los datos del CERA y ha calificado lo ocurrido de "anomalía democrática", exigiendo explicaciones tanto al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática como a la Oficina del Censo Electoral.

"Más que una sorpresa partidista, lo recibimos con perplejidad técnica y una enorme preocupación institucional. Tres Cantos es una ciudad joven, nacida en democracia en 1991. Que aparezcan electores asignados a nuestra localidad bajo el supuesto de exilio histórico demuestra que ha habido fallos flagrantes en el procedimiento de adscripción o una absoluta falta de control por parte del Gobierno Central", ha explicado Moreno.

Con la manipulación de la Ley de nietos, un municipio madrileño como Tres Cantos, que se funda en 1991, ha incrementado su censo un 25%.



Ni respeto a la prensa, ni a la Justicia, ni al legislativo ni a las mínimas reglas de la democracia.



Sánchez y su gobierno nos llevan al… — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 21, 2026

El alcalde ha querido dejar claro que su Gobierno municipal respeta "plenamente el derecho a la nacionalidad", si bien ha insistido en que el censo electoral "debe reflejar un arraigo real y verificable con el municipio donde se vota".

En este sentido, desde el Consistorio han mostrado "el total respaldo" a la reciente decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente los efectos electorales de las altas en el CERA que no hayan acreditado de forma fehaciente la condición de exiliados o represaliados políticos.

"No entramos a juzgar intenciones, pero los hechos demuestran una falta de rigor inadmisible. La resolución del Tribunal Supremo nos da la razón: las reglas del juego electoral exigen máxima garantía y transparencia, no ingeniería ni atajos censales descontrolados que distorsionen la realidad de municipios como el nuestro", ha añadido el alcalde de Tres Cantos.

Desde el Ayuntamiento han confirmado además que se encuentran "en permanente coordinación" con la Comunidad de Madrid para canalizar esta preocupación institucional, en un caso que se suma a otros focos de tensión abiertos en torno a la aplicación de la 'ley de nietos' en distintos municipios españoles.