Metro cerrará la Línea 6 varios fines de semana hasta final de año: los dos próximos entre Cuatro Caminos y Lucero

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA La Línea 6 de Metro de Madrid sufrirá cortes durante varios fines de semana hasta final de año, comenzando los días 26 y 27 de septiembre y 3 y 4 de octubre entre Cuatro Caminos y Lucero. Estos cortes se deben a la realización de pruebas de seguridad necesarias para la automatización de la línea circular, incluyendo la futura circulación de trenes sin conductor. Mientras dure la interrupción, Metro de Madrid ofrecerá un servicio especial y gratuito de autobuses para cubrir el tramo afectado. La automatización permitirá ampliar el horario de la línea 6, que podría funcionar ininterrumpidamente los fines de semana y aumentar la frecuencia de trenes.

La línea 6 de Metro, la más utilizada por los madrileños, sufrirá cortes de servicio durante varios fines de semana hasta final de año. Los dos primeros serán los días 26 y 27 de septiembre y 3 y 4 de octubre, cuando se interrumpirá la circulación entre Cuatro Caminos y Lucero.

La compañía metropolitana llevará a cabo durante varios fines de semana hasta final de año un programa de pruebas de seguridad necesario para culminar la automatización de la línea circular, que contempla interrupciones programadas de la circulación durante periodos continuados de 48 horas, según ha explicado el Gobierno regional.

De esta forma, las primeras actuaciones tendrán lugar durante los dos próximos fines de semana e implicarán el corte entre Cuatro Caminos y Lucero, pasando por Moncloa. Ambas estaciones permanecerán abiertas y funcionarán como cabeceras provisionales del resto de la línea.

Mientras permanezca interrumpida la circulación, Metro de Madrid pondrá a disposición de los usuarios un servicio especial y gratuito de autobuses que cubrirá en superficie el recorrido afectado.

Estas actuaciones forman parte de la transformación tecnológica de la L6, que permitirá su automatización integral. El proyecto contempla la circulación de trenes sin conductor, la instalación de puertas de andén y una mayor frecuencia de paso de los convoyes, con el objetivo de incrementar la capacidad de transporte y adaptar la oferta a la demanda.

La automatización de la conocida como 'La Circular' permitirá además ampliar su horario de funcionamiento. Una vez culminado el proceso, la Comunidad de Madrid prevé que la L6 preste servicio de forma ininterrumpida durante los fines de semana, desde el inicio de la actividad del viernes hasta la finalización del domingo.

La línea 6 es la que concentra más viajeros de toda la red de Metro, con más de 430.000 usuarios diarios, según los datos del Gobierno regional. Además, conecta con otras diez líneas de Metro, cinco intercambiadores de transporte, la red de Cercanías y la Estación Sur de Autobuses.

La ampliación del horario pretende facilitar los desplazamientos durante la noche, especialmente los vinculados al ocio, los turnos de trabajo y la celebración de grandes eventos en la capital. Hasta ahora, Metro de Madrid solo había ampliado de forma puntual su horario habitual con motivo de acontecimientos de especial relevancia.

La prestación ininterrumpida del servicio durante los fines de semana irá acompañada de una nueva organización de las labores de conservación y mantenimiento de la infraestructura. Los trabajos que actualmente se realizan durante las madrugadas del viernes y del sábado pasarán a concentrarse principalmente en la noche del domingo al lunes.