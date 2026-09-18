Ayuso crea Factoría IA, un nuevo centro de innovación dotado con 50 millones para empresas e instituciones

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Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid creará la Factoría de IA, un centro de innovación con 50 millones de euros para impulsar proyectos de inteligencia artificial en empresas, instituciones y universidades. El Gobierno regional implementará asistentes de IA para simplificar trámites administrativos y ahorrar tiempo a los ciudadanos, dentro del proyecto eficiencIA. Se pondrá en marcha el primer gemelo digital regional, una réplica virtual que usará IA y computación cuántica para analizar datos en tiempo real y mejorar los servicios públicos. La estrategia incluye programas específicos para pymes, una plataforma pública de IA, integración en el sistema educativo y nuevas normas para garantizar la seguridad y el uso responsable de la tecnología.

La Comunidad de Madrid creará la llamada Factoría de IA, un nuevo centro de innovación dotado con 50 millones de euros en el que startups, empresas, instituciones y universidades podrán desarrollar soluciones aplicadas tanto a los servicios públicos como al tejido empresarial, tal y como anunció en el Debate del Estado de la Región.

Este espacio facilitará la colaboración entre estos sectores para acelerar la aplicación de nuevas tecnologías, aumentar la productividad y agilizar los procedimientos. Igualmente, promoverá un uso responsable de estos avances y favorecerá que el conocimiento generado se traduzca en proyectos prácticos.

El Gobierno de Ayuso incorporará también asistentes de Inteligencia Artificial (IA) para simplificar los trámites administrativos que realizan las familias, como la solicitud de ayudas, becas, carnés, autorizaciones y licencias. Esta medida formará parte del proyecto eficiencIA y permitirá reducir el tiempo dedicado a estas gestiones y hacerlas más sencillas para los ciudadanos -en estos momentos ya está ahorrando 200.000 horas anuales al ciudadano-.

Estas actuaciones se integrarán en el Plan Estratégico Regional de Inteligencia Artificial, que será aprobado este año y definirá la hoja de ruta para incorporar estas herramientas en los diferentes ámbitos de competencia de la Administración autonómica.

Como parte de este proceso, la Comunidad de Madrid ya ha creado la Oficina de Impulso a la IA y ha dado luz verde a la Ley de Administración Digital e Inteligencia Artificial (LADIA), que inicia ahora su tramitación parlamentaria en la Asamblea de Madrid. La futura norma establecerá el marco para el desarrollo y utilización de estas tecnologías en la región con criterios de seguridad y garantías para los ciudadanos.

IA para la empresa

El Gobierno regional, entre todas estas medidas, también incluirá la puesta en marcha de un programa específico para promover la implantación de Inteligencia Artificial en la empresa familiar, especialmente en las pymes, y favorecer su competitividad. Esta actuación se acompañará de una estrategia basada en la soberanía del dato para garantizar su control, protección y uso adecuado.

El Ejecutivo autonómico incorporará además soluciones de IA generativa al puesto de trabajo digital de los empleados públicos, con el objetivo de reducir cargas administrativas, facilitar sus tareas y ofrecer una atención más ágil a los ciudadanos.

Estas medidas se extenderán al tejido productivo mediante una plataforma pública de Inteligencia Artificial y más de 14 millones de euros para proyectos que ayuden a las compañías madrileñas a adoptar esta tecnología y desarrollar bases de datos.

Asimismo, la Comunidad de Madrid incorporará capacidades de IA en la plataforma EducaMadrid, para que docentes y alumnos puedan utilizar herramientas seguras dentro del ecosistema educativo de la Comunidad de Madrid.

Primer gemelo digital

El Gobierno de Ayuso también va a crear el primer gemelo digital regional, una réplica virtual de la Comunidad que contará con Inteligencia Artificial (IA) y computación cuántica para analizar datos en tiempo real.

Esta tecnología permitirá anticipar problemas, probar soluciones antes de aplicarlas en la realidad y mejorar la respuesta de los servicios públicos en ámbitos como el transporte, las emergencias o las infraestructuras.

La plataforma analizará en tiempo real más de un millón de variables procedentes de distintas fuentes. De este modo, los responsables públicos podrán conocer qué está ocurriendo en cada momento, prever cómo puede evolucionar una determinada situación y valorar con rapidez la alternativa más adecuada.

El gemelo digital incorporará modelos en tres dimensiones de carreteras, edificios, infraestructuras y espacios naturales, que se actualizarán con información procedente de sensores, cámaras y satélites, entre otros dispositivos. Esta representación facilitará reproducir diferentes escenarios y comprobar sus posibles efectos antes de tomar una decisión.

En materia de movilidad, por ejemplo, permitirá anticipar atascos, conocer el estado de las carreteras y del transporte público y proponer recorridos alternativos. También podrá analizar con antelación el impacto de una obra, un evento o un aumento del número de viajeros.

Asimismo, al integrar datos actualizados sobre infraestructuras, colegios, centros de salud y residencias, junto con las previsiones de nuevos desarrollos urbanísticos y crecimiento de la población, la Administración regional podrá detectar dónde será necesario ampliar los servicios existentes o crear otros para responder a las necesidades de los ciudadanos.

El proyecto incluirá además información sobre meteorología, medio ambiente, energía, agua, demografía y demanda de servicios públicos. El objetivo es conectar más de 1 millón de datos actualmente dispersos para obtener una visión conjunta de la Comunidad de Madrid, facilitar una respuesta coordinada y ofrecer resultados útiles a los responsables públicos, especialmente cuando sea necesario actuar con rapidez.