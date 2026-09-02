Ayuso aprueba 25 M para financiar entre el 90 y el 100% de primeras viviendas: la edad máxima pasa a ser 50 años

Isabel Díaz Ayuso este mes de julio durante la presentación del plan Mi Primera Vivienda. CAM

Las claves

Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid amplía hasta los 50 años la edad máxima para acceder al programa 'Mi primera vivienda'. El Gobierno autonómico invertirá 25 millones de euros para financiar entre el 90% y el 100% del valor de la primera vivienda. El precio máximo de la vivienda subvencionable sube de 390.000 a 425.000 euros, ampliando las opciones disponibles. La medida incluye también a familias con hijos menores, familias numerosas y monoparentales sin límite de edad.

El acceso a la primera vivienda, uno de los principales problemas de los jóvenes españoles. El encarecimiento de los pisos y las dificultades para reunir los ahorros necesarios para afrontar una compra han hecho que cada vez más personas retrasen el momento de abandonar el hogar familiar o permanezcan durante años en régimen de alquiler.

Por eso, en los últimos años, la Comunidad de Madrid lleva impulsando varias ayudas para paliar esta dificultad, con la ampliación, por ejemplo, de la edad de acceso de su iniciativa 'Mi primera vivienda'. En 2024 se subió hasta los 40 años y nuevamente el Gobierno de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha elevado el límite hasta los 50 años.

Así lo ha comunicado la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras en una nota de prensa. Según han adelantado, el Consejo de Gobierno aprobará este miércoles una inversión de 25 millones de euros para 2026 destinada a esta actuación.

Y es que dentro de dicho programa también será posible la financiación de hasta el 100% del valor del inmueble. En concreto, esta cifra se distribuirá entre las entidades financieras adheridas que cumplan los requisitos establecidos una vez se firmen los convenios previstos para los próximos meses.

Gracias a este sistema de garantías públicas, las entidades financieras podrán conceder préstamos hipotecarios en función de una edad límite en cada caso: de hasta el 100% del valor del inmueble para los menores de 40 años, el 95% para quienes tengan entre 40 y 45, y el 90% entre 45 y 50.

La nueva regulación también incorpora a las familias con hijos menores de edad a su cargo, manteniendo a las familias numerosas y monoparentales, sin limitación de edad.

Además, el Ejecutivo autonómico ha elevado de 390.000 a 425.000 euros el precio máximo de la vivienda que puede acogerse a este programa, ampliando así las opciones disponibles.

Desde su puesta en marcha en 2022, se han ampliado las entidades financieras participantes, hasta llegar a la cifra actual de nueve: CaixaBank, Ibercaja, Banco Santander, Abanca, ING, Kutxabank, Unicaja Banco, Banco Sabadell y Eurocaja Rural.

Se trata de una solución -enmarcada en el Plan de Choque 2026/2027 para la Vivienda- que, según datos del Ejecutivo autonómico, ya ha beneficiado a "8.309 madrileños", que han podido acceder a una casa en propiedad mediante esta fórmula de garantías públicas.