El PSOE lleva a la Comunidad de Madrid a la Fiscalía por la compra del ático en Chamberí: "Sus mentiras no quedarán así"

El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes en la sede de Ferraz, en Madrid..jpg EFE/ Chema Moya

Las claves

Las claves Generado con IA El PSOE de Madrid ha denunciado ante la Fiscalía la compra de un ático de lujo en Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid. Óscar López, líder del PSOE-M, acusa al consejo de administración de Planifica Madrid de posibles delitos de malversación y prevaricación. La presidenta Isabel Díaz Ayuso aseguró que el ático no era para su uso personal, sino para oficinas durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos. La Comunidad de Madrid anunció que venderá el ático y destinará los fondos a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio.

El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado que el PSOE-M presentará una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid contra el consejo de administración de Planifica Madrid por la compra del "ático de lujo" en Chamberí.

Así lo ha anunciado López en una rueda de prensa en la sede nacional del partido en la madrileña calle de Ferraz durante la mañana de este viernes.

"Vamos a pedir que la justicia actúe porque es absolutamente imposible que se pueda justificar un expediente como éste desde la administración pública y es absolutamente incomprensible que la señora Ayuso haya decidido pegarse la vida padre a costa de los madrileños", ha lanzado.

"En una comunidad donde el principal problema se llama vivienda, donde miles de jóvenes y familias no pueden comprar ni alquilar una casa y donde la señora Ayuso se niega a aplicar la ley de Vivienda para aplicar los precios del alquiler, la presidenta ha decidido que todos los madrileños le tienen que pagar un súper ático de lujo en Chamberí", ha cargado el secretario general del PSOE de Madrid.

López ha manifestado que el cúmulo de "mentiras y versiones cambiantes" no va a "quedar así": "Vamos a presentar una denuncia contra el consejo de administración de Planifica Madrid para que se investiguen los posibles delitos de malversación, prevaricación administrativa y otros que pueda haber en relación con la compra del ático".

"Vamos a pedir por la vía judicial la certificación registral de la finca y la copia de la adquisición, ya que esto no lo entrega la Comunidad de Madrid", ha manifestado Óscar López.

"Sigo sin comprender cómo desde una administración pública se puede acceder o armar un expediente para justificar la compra de un ático de lujo para decir que iba a tener un uso que no puede tener por ley. Además de un escándalo colosal, es una chapuza colosal", ha dicho el secretario general del PSOE de Madrid.

En su querella, el PSOE también pedirá "la copia del contrato de arras": "No se puede justificar un expediente como este".

La compra del ático en Chamberí ha supuesto un verdadero terremoto político. Tal y como adelantó el diario El País el miércoles 29 de julio, la Comunidad de Madrid había adquirido un ático de lujo en la planta novena del Paseo del General Martínez Campos, en Chamberí.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aclaró ante las preguntas de los periodistas ese mismo miércoles que no iba a ser su vivienda, sino que se usaría el inmueble como oficinas durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos.

Ante las duras críticas recibidas, la presidenta Ayuso contestó en la rueda de prensa sobre el plan de reconstrucción en la zona de los incendios que el ático no era para ella: "Es una campaña de desprestigio".

"Nos tenemos que ir temporalmente de la Real Casa de Correos, que va a ser remodelada integralmente. La compra es reciente, pero a partir de aquí no sé ni cómo se cuenta ni cómo se comunica", aclaró.

Dos días después, La Comunidad de Madrid informó de que el ático adquirido en Chamberí se vendería para destinar el dinero obtenido para la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio.

Lo anunció el Ejecutivo regional en un comunicado en el que explicaba que Planifica Madrid, empresa pública que tiene como objeto la gestión del patrimonio inmobiliario del Gobierno regional, había iniciado el proceso de venta de varios inmuebles con el fin de ampliar, con lo obtenido en la operación, el presupuesto destinado a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio.