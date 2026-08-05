Comprar un piso de segunda mano en Madrid es más caro que nunca: los 4 municipios en los que el precio sube un 20%

Imagen de archivo de una panorámica de Madrid capital. E. E.

Las claves

Las claves Generado con IA El precio de la vivienda de segunda mano en Madrid ha subido un 12,3% interanual en julio, alcanzando los 5.455 euros por metro cuadrado. Adquirir una vivienda media de 80 m² en la región cuesta actualmente 436.406 euros, 47.732 euros más que hace un año. Villaverde lidera las subidas en la capital con un 29,8%, mientras que Majadahonda encabeza los municipios con un alza del 24,2%. Pozuelo de Alarcón y Alcobendas son las únicas localidades donde los precios han descendido ligeramente respecto al año anterior.

El mercado inmobiliario en la Comunidad de Madrid continúa tensionado y alcanza máximos históricos. El precio de la vivienda de segunda mano en la región ha experimentado una subida del 12,3% interanual en julio respecto al mismo mes del año anterior.

Este incremento sitúa el valor medio del metro cuadrado en los 5.455 euros, la cifra más alta registrada a nivel nacional, según los datos recabados en el último índice inmobiliario de Fotocasa.

Traducido al coste real para las familias, una vivienda promedio de 80 metros cuadrados en la región madrileña cuesta hoy 436.406 euros de media. Hace justo un año, ese mismo inmueble tenía un valor aproximado de 388.674 euros.

La diferencia implica un sobrecoste de 47.732 euros adicionales en tan solo doce meses.

Con estas cifras, la región madrileña consolida su posición como la autonomía más cara de España para la adquisición de vivienda usada. Supera de forma ligera a Baleares, que se sitúa en los 5.401 euros por metro cuadrado, y marca una distancia notable respecto a otras zonas como País Vasco, Cataluña, Canarias y Andalucía.

Aunque la subida de precios en Madrid no encabeza el porcentaje de incremento nacional, el impacto económico para los compradores resulta de enorme envergadura debido a la elevada base de partida de la capital.

La falta de oferta suficiente continúa ejerciendo presión sobre los costes, si bien se prevé una progresiva estabilización del volumen de operaciones motivada por la capacidad financiera limitada de la demanda.

El sur de la capital registra las mayores subidas

En la ciudad de Madrid, el precio del metro cuadrado ha subido un 9,2% en comparación con el año pasado, hasta fijarse en los 6.624 euros. Esto supone que un piso tipo de 80 metros cuadrados en la capital ha pasado de costar 485.075 euros a alcanzar los 529.900 euros, exigiendo 44.825 euros más que hace un año.

El encarecimiento afecta a casi toda la ciudad, con subidas en 19 de sus 20 distritos. Destaca especialmente el comportamiento de los distritos del sur y este, donde el encarecimiento porcentual se ha disparado.

Villaverde lidera las subidas con un aumento del 29,8%, seguido por Villa de Vallecas, Moratalaz, Usera, Carabanchel y Puente de Vallecas, todos con ascensos superiores al 15%.

A pesar del fuerte incremento registrado, Villaverde continúa siendo el distrito más accesible entre los analizados, con 3.062 euros por metro cuadrado. En el lado opuesto de la balanza, las zonas de mayor poder adquisitivo mantienen precios sin precedentes: el barrio de Salamanca supera la barrera de los 10.000 euros por metro cuadrado, situándose en 10.682 euros, mientras que Chamberí sobrepasa los 9.300 euros.

Retiro destaca como el único distrito que experimenta un ligero ajuste bajista en su variación interanual.

La presión de los precios se traslada a los municipios de la región

El incremento del precio inmobiliario no es exclusivo de la capital y se extiende con fuerza a lo largo de toda la geografía madrileña. Nueve de cada diez municipios analizados reflejan alzas interanuales, y en el 65% de las localidades los incrementos superan las dos cifras.

Majadahonda encabeza las subidas de la región con un aumento del 24,2%, fijando el precio medio en 5.422 euros por metro cuadrado. Le siguen muy de cerca municipios del corredor del Henares y del sur metropolitano como Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y Getafe, todos ellos registrando incrementos interanuales por encima del 20%.

Localidades como Arganda del Rey, Aranjuez, Coslada, Fuenlabrada, Alcorcón, Leganés, Las Rozas, Parla y San Sebastián de los Reyes también registran repuntes superiores al 10%.

Las únicas excepciones a este panorama generalizado de subidas se encuentran en Pozuelo de Alarcón y Alcobendas, donde se observan breves descensos en la comparativa respecto al año pasado.

En cuanto a la clasificación de los municipios más costosos para adquirir un inmueble usado tras la capital, Majadahonda encabeza la lista, seguida de Pozuelo de Alarcón, Las Rozas y San Sebastián de los Reyes.

Por su parte, los precios más económicos dentro del ámbito regional se localizan en municipios como Parla, Aranjuez, Arganda del Rey, Valdemoro y Pinto, todos ellos por debajo de la barrera de los 2.900 euros el metro cuadrado.