Soleá Morente, Celtas Cortos y Miss Caffeina se van de verbena: todos los conciertos gratis de las fiestas de agosto en Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA Las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La Virgen de la Paloma se celebran en Madrid del 4 al 16 de agosto, con conciertos gratuitos en Embajadores, Lavapiés y La Latina. Artistas destacados como Soleá Morente, Celtas Cortos, Miss Caffeina y DePol actuarán en diferentes escenarios al aire libre durante las verbenas. La programación incluye también tributos, bandas locales, sesiones de DJ, actividades familiares, la tradicional Batalla del Agua y concursos de chotis. El cierre de las fiestas contará con un vermut castizo, entrega de premios, fiesta del agua y reparto de limonada en la calle de Calatrava.

Madrid vuelve a vestirse de chulapo para celebrar sus tradicionales verbenas de agosto. Del 4 al 16 de agosto, las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La Virgen de la Paloma convertirán las calles de Embajadores, Lavapiés y La Latina en un gran escenario al aire libre con una amplia programación de conciertos gratuitos, que este año contará con artistas como Celtas Cortos, Miss Caffeina, DePol o Soleá Morente.

Las verbenas arrancarán con la clásica de San Cayetano, que se celebrará del 4 al 7 de agosto. En este imprescindible de Madrid, la música será una de las grandes protagonistas.

El martes 4 actuará Raya Real en la plaza del General Vara de Rey mientras el miércoles 5 será el turno de Jarana.

Pero el plato fuerte llega el jueves 6 a las 21:30, con Soleá Morente, uno de los nombres más destacados del programa, y el cierre correrá a cargo de Montoya & Carmona.

A ellos se sumarán otros conciertos como The Zona Rock Band, La Fiesta o Rata by Vibra Mahou, además de sesiones de DJ que prolongarán el ambiente festivo hasta la madrugada.

Del 8 al 11 de agosto, las fiestas de San Lorenzo trasladarán la música a Lavapiés. El cartel incluye el tributo La Penúltima Sabinera, Los Vinagres, Metroolé y Lotus, junto a actuaciones castizas, la tradicional Batalla del Agua y actividades para toda la familia. Además, habrá batalla de agua, intervenciones artísticas sobre bolardos y el VII Concurso de Chotis Virgen de la Paloma.

La traca final llegará con las fiestas de La Virgen de la Paloma, del 13 al 16 de agosto, las más multitudinarias del verano madrileño.

Los Jardines de las Vistillas acogerán algunos de los conciertos más esperados. Celtas Cortos abrirá el cartel el 13 de agosto.

Al día siguiente, habrá conciertos para los más nostálgicos con Los Refrescos, Modestia Aparte y Fernandisco, a las 21:00 en Las Vistillas. Además del concierto Regreso a los 90 con Eva Martí a las 21:30 en la plaza de la Paja.

DePol pondrá música al Día de la Paloma, el 15 de agosto, precedido a las 20:00 por Olga María Ramos.

Al día siguiente, Miss Caffeina cerrará las verbenas con un concierto a las 21:30 en los Jardines de las Vistillas.

A la misma hora, en la plaza de la Paja actuará Karavana. La programación se completará con DJs, actuaciones castizas y propuestas para todos los públicos.

La jornada de cierre también incluye un vermut castizo y una entrega de premios. Además, se organizará una Primera Fiesta Castiza del Agua en la calle de Calatrava y reparto de limonada.