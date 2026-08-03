Cambios en el Metro de Madrid: estas son las dos famosas estaciones de las líneas 1 y 12 que tienen nuevos nombres

La Comunidad de Madrid cambia el nombre de la estación de Metro de Los Espartales por Los Espartales-Coliseum Europa Press / Comunidad de Madrid

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Las claves Generado con IA Metro de Madrid cambiará el nombre de dos estaciones: Los Espartales pasará a llamarse Los Espartales-Coliseum y Sierra de Guadalupe se convertirá en Sierra de Guadalupe-Universidad. El objetivo de estos cambios es facilitar la identificación de puntos de interés cercanos, como el estadio del Getafe CF y el Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid. La estación Los Espartales contará con decoración especial del club azulón, incluyendo elementos del equipo y la letra del himno en las escaleras. Ambas estaciones registran un alto volumen de viajeros: 1,7 millones al año en Los Espartales y 6,8 millones en Sierra de Guadalupe.

Novedades en el Metro de Madrid. La Comunidad de Madrid rebautizará dos estaciones de Metro en las próximas semanas con el objetivo de facilitar la identificación de puntos de interés cercanos para los viajeros.

En concreto, las estaciones que tendrán un nuevo nombre serán Los Espartales, en la Línea 12 (Metrosur), y Sierra de Guadalupe, en la Línea 1.

La estación de Los Espartales, situada en Getafe, pasará a denominarse Los Espartales-Coliseum, al convertirse en la parada más próxima al estadio del Getafe CF.

El cambio entrará en vigor coincidiendo con el inicio de la nueva temporada de fútbol.

Además de la nueva denominación, la estación contará con una decoración especial diseñada por el club junto a la Federación de Peñas, que incluirá distintos elementos identificativos del equipo, entre ellos la letra del himno azulón en las escaleras de acceso.

La otra modificación afectará a la estación de Sierra de Guadalupe, en la Línea 1, que pasará a llamarse Sierra de Guadalupe-Universidad.

Con esta medida, Metro pretende facilitar que los usuarios identifiquen esta parada como la más cercana al Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

La modificación obligará a actualizar la señalización de las estaciones, los planos de la red, la megafonía de los trenes y el resto de elementos informativos del suburbano.

No es la primera vez que Metro modifica la denominación de algunas de sus estaciones. En los últimos años también cambiaron de nombre Metropolitano, que pasó a llamarse Vicente Aleixandre, Atocha, rebautizada como Estación del Arte por su cercanía al Paseo del Arte, o Atocha Renfe, que quedó simplemente como Atocha.

La estación de Los Espartales, inaugurada en 2003 y situada en Getafe, registra más de 1,7 millones de viajeros al año. Por otro lado, Sierra de Guadalupe, lleva abierta desde 1999 y contabiliza sobre 6,8 millones de viajeros anuales.