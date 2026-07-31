La situación "insostenible" por drogas e indigentes en un parque de Alcobendas: "Roban a la gente a punta de navaja"

Las claves

Las claves Generado con IA Los vecinos de Alcobendas denuncian un aumento de personas consumiendo drogas e indigentes en el Parque de la Comunidad de Madrid, generando sensación de inseguridad. Se han reportado robos, incluso a punta de navaja, y actos incívicos como hacer necesidades en los arbustos, lo que ha incrementado la preocupación entre familias y usuarios del parque. La Policía Local y el Ayuntamiento realizan inspecciones y mantienen un plan especial de vigilancia, aunque los vecinos consideran insuficientes las medidas adoptadas. A pesar de la percepción de inseguridad, las estadísticas reflejan un descenso global del 5,6% en la criminalidad en Alcobendas durante el primer trimestre de 2026.

El Parque de la Comunidad de Madrid en Alcobendas es un espacio público de casi 17.000 metros cuadrados que cuenta con zonas de aparatos de calistenia, recinto canino y el área infantil temática: el Bosque Encantado.

A primera hora de la mañana, los mayores del barrio llegan para practicar deporte al aire libre y a medida que avanza el día llegan las familias con niños buscando alguna zona de sombra en plena ola de calor.

Entre ellas está la de Antonio, que lleva diariamente a su hija pequeña al parque. Mientras la columpia, explica a este medio una situación que lleva tiempo produciéndose en la zona: la presencia de personas que consumen presuntamente heroína a plena luz del día: "No tenemos que soportar esto con los niños pequeños", afirma.

Un indigente con su perro en el parque Fernanda Villavicencio EE

Al fondo del parque hay un baño público, el lugar en el que, según relatan los vecinos, suelen concentrarse estas personas.

Durante la visita de EL ESPAÑOL, dos personas permanecían sentadas en un banco parcialmente ocultos tras un contenedor de basura. Poco después, otra entró en el baño con un carrito de supermercado, gritando y dando golpes en su interior.

A pocos metros, varios dueños de perros que se encontraban dentro del recinto canino presenciaron lo ocurrido. Durante unos instantes dudaron sobre qué hacer, aunque finalmente decidieron permanecer allí.

Juan y sus compañeros, encargados de las tareas de mantenimiento del parque, confirman que la presencia de estas personas ha aumentado: "Cada vez son más", aseguran. También explican que con los trabajadores no suelen enfrentarse porque saben "que nosotros llamamos al Ayuntamiento en dos minutos".

Según relata, quienes antes acudían de manera 'ocasional' ahora se quedan durante horas en la zona del baño público, donde, sostiene, "no hay quien entre", y en los bancos situados al fondo del parque.

Denuncias en redes

En varios grupos de Facebook los vecinos de Alcobendas también han denunciado una situación que califican de "insostenible": "Los vecinos reclamamos más seguridad. Lo que debería ser un espacio de ocio y convivencia para niños y familias se ha convertido en un lugar donde las personas consumen drogas y acampan con total impunidad, generando inseguridad y deteriorando un parque que pertenece a todos", señala uno de los mensajes difundidos.

Antonio cuenta que, poco antes de hablar con este medio, la Policía Local había acudido para desalojar a varias personas. Sin embargo, sostiene que, una vez que los agentes se marchan, regresan al parque: "Esto es un parque infantil. No te puedes acercar allí. Hacen sus necesidades en los arbustos y está todo perdido", lamenta.

El vecino admite que la situación les genera miedo, pero insiste en que los niños "no tienen por qué estar viendo a gente en el parque con cucharas, mecheros y papel de aluminio, drogándose", afirma.

Parque de la Comunidad, Alcobendas Fernanda Villavicencio EE

Según relata, la policía puede hacer poco: "Vienen con los coches, pasan por aquí y se van. Es que no hacen nada. Todos los vecinos hablamos de lo mismo", añade.

Los demás vecinos consultados aseguran que el parque se llena de niños durante buena parte del día, mientras que estas personas "ya no tienen horario, saltan la valla, duermen aquí y deambulan durante todo el día", denuncian.

En los grupos de vecinos en redes también se han publicado acusaciones más graves: “Roban a la gente, en ocasiones a punta de navaja". A pesar de esta afirmación, en la comisaría de Alcobendas a escasos 300 metros del parque no han confirmado un aumento de incidentes relacionados con las quejas de los vecinos.

Los datos

Según el balance de criminalidad correspondiente al primer trimestre de 2026, durante ese periodo fueron detenidas en la ciudad 15 personas por delitos contra la salud pública vinculados al tráfico de drogas, dos más que en el mismo periodo de 2025.

Sin embargo, en términos generales, Alcobendas ha registrado un descenso de la criminalidad del 5,6% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos publicados por el Ministerio del Interior.

Este es el resultado que refleja, según la web del Consistorio, el trabajo conjunto de la Policía Local y la Policía Nacional en los operativos desarrollados en la vía pública contra el menudeo.

No obstante, desde el Ayuntamiento de Alcobendas explican que, con motivo del periodo estival, se viene constatando la presencia ocasional de personas sin hogar en diversos parques y espacios públicos del municipio, que aprovechan las condiciones climatológicas favorables para permanecer o pernoctar temporalmente en estas zonas.

Ante esta situación, el Consistorio asegura que, en coordinación con la Policía Local, desarrolla actuaciones preventivas y de mantenimiento del espacio público.

Estas labores consisten en inspecciones periódicas de las áreas afectadas y en la retirada de residuos, enseres abandonados y otros objetos que puedan generar problemas de salubridad, convivencia o degradación del entorno urbano.

El Ayuntamiento también ha confirmado la presencia policial mencionada por Antonio: "en el día de la fecha se ha procedido a la retirada de diversos enseres depositados junto al acceso principal del parque".

La Policía Local mantiene además operativo durante el verano el Plan Especial de Vigilancia de Parques y Espacios Públicos. A través de este dispositivo, se intensifica la presencia de agentes uniformados y se incrementan los servicios de patrulla preventiva.

El Consistorio asegura que se realizan controles y comprobaciones diarias para prevenir conductas incívicas, actividades ilícitas, alteraciones de la convivencia y cualquier otra incidencia que pueda afectar a la seguridad pública.

Respecto a las personas sin hogar localizadas en el parque o en sus inmediaciones, el Ayuntamiento afirma que se llevan a cabo identificaciones y entrevistas cuando las circunstancias lo aconsejan. En estos contactos, se comprueba su situación y se les informa sobre los recursos asistenciales municipales disponibles.

Por último, el Ayuntamiento sostiene que, hasta la fecha, "no se han observado conductas constitutivas de infracción penal relacionadas con su presencia en la zona".

Mientras tanto, Antonio y su familia esperan que el parque recupere el 'encanto'.