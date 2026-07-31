La izquierda ataca a Ayuso por el ático de Chamberí pese a que lo venderá en beneficio de los afectados por el incendio

Líderes de PSOE, Más Madrid, IU y Podemos consideran insuficientes las explicaciones y califican la operación de escándalo y populismo.

El Gobierno regional había adquirido el ático como oficina provisional durante las obras en la Real Casa de Correos, negando que se tratara de una residencia para uso personal de Ayuso.

La decisión ha generado fuertes críticas de la izquierda, que acusa a Ayuso de rectificar solo por la presión pública y de utilizar el drama de los incendios para justificar la venta.

La Comunidad de Madrid venderá el polémico ático de Chamberí y otros inmuebles, destinando los fondos a la reconstrucción de zonas afectadas por incendios.

La Comunidad de Madrid anunció este jueves que finalmente venderá el ático de Chamberí que el gobierno regional iba a utilizar como oficina provisional y destinará los fondos, junto a los obtenidos por otros cuatro inmuebles, a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios.

A pesar del anuncio, la izquierda, desde el PSOE a Más Madrid, han criticado a la Ayuso. "La han pillado", ha reconocido Óscar López, entre otros.

Lo cierto es que el Gobierno regional el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, ha dado instrucciones a la empresa pública Planifica Madrid para que ponga a la venta el ático del paseo del General Martínez Campos y cuatro inmuebles situados en la Gran Vía, valorados en conjunto en unos veinte millones de euros.

"La Comunidad de Madrid está volcada en la recuperación de la sierra oeste tras el devastador incendio. Es la máxima prioridad que tenemos", señaló García Martín, quien ha recordado que el Ejecutivo regional ha presentado este miércoles medidas urgentes por más de cien millones de euros para ayudar a los afectados.

El Gobierno madrileño, continuará mientras tanto con las obras previstas en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional, y buscará otros espacios de su patrimonio que permitan compatibilizar los trabajos de rehabilitación con la actividad institucional.

"Ese ático polémico ya no se va a utilizar y va a venderse”, ha resumido el portavoz.

Críticas

PSOE y Más Madrid han considerado que la decisión supone una rectificación provocada por la repercusión pública de la operación y han acusado a Ayuso de recurrir a los incendios para tratar de cerrar la polémica.

El secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha afirmado que Ayuso vende el inmueble porque "la han pillado" al intentar "ponerse un piso gratis sin contarlo" y ha reclamado que se haga público el expediente y se aclare cuánto iba a costar a los madrileños.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, ha sostenido también que "el único motivo" por el que se vende el ático es que la oposición ha descubierto la operación y ha reprochado a la presidenta que utilice "el dolor de los incendios" para justificar su decisión.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha acusado a Ayuso de intentar "tapar un escándalo con el dolor de los incendios", mientras que Rita Maestre, de Más Madrid, ha calificado de "esperpento" que el Ejecutivo regional defendiera el miércoles el uso del ático como oficina y anunciara su venta un día después.

Desde Ferraz, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha definido la decisión como una "huida hacia adelante" y "populismo barato" y ha acusado al Gobierno regional de intentar "comprar el perdón" de los madrileños.

Ahora se entiende mejor por qué Ayuso se niega a aplicar la Ley de Vivienda.



Cuando tu rutina consiste en comprar y vender áticos de lujo, el problema de acceso a la vivienda de los madrileños debe de parecerte ciencia ficción. https://t.co/Xgeo8EChNo — Reyes Maroto (@MarotoReyes) July 30, 2026

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha calificado desde su cuenta de X como "una auténtica vergüenza" utilizar la tragedia de los incendios para "tapar una decisión injustificable" y ha afirmado que "la gente merece respeto, no que le tomen el pelo".

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha criticado también a Ayuso por la decisión, mientras que la eurodiputada Irene Montero se ha preguntado si se trata de una "rectificación o especulación" y ha comparado la operación con el denominado 'flipping' inmobiliario, consistente en comprar y vender rápidamente un inmueble para obtener beneficios.

La controversia sobre el ático comenzó este miércoles al conocerse que Planifica Madrid había adquirido un ático de 485 metros cuadrados y una terraza de 200 metros en Chamberí para utilizarlo como espacio institucional durante las obras de la Real Casa de Correos.

Ayuso negó entonces que se tratara de una residencia para su uso personal, afirmó que serviría de forma provisional para reuniones institucionales y atribuyó la información a una "campaña de desprestigio" del Gobierno y de su "prensa afín".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evitó entrar en la polémica y se limitó a señalar que era Ayuso quien debía responder por la adquisición del inmueble.