Óscar López llega una semana después al incendio para hablar del ático comprado por la Comunidad de Madrid

Ayuso defendió que no va a tener residencia oficial como otros presidentes y justificó la compra como necesaria por la remodelación de la sede actual del gobierno regional.

La oposición, incluyendo a PSOE, Más Madrid y otros dirigentes, ha cuestionado la compra y exigido explicaciones, señalando el alto coste y la falta de transparencia.

La presidenta Isabel Díaz Ayuso negó que el inmueble sea para uso personal y calificó las críticas como una campaña de desprestigio en su contra.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid compró un ático de 485 metros cuadrados en Chamberí para usarlo como oficina temporal durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos.

"En plena ola de incendios que ya han calcinado miles de hectáreas en España, varias de ellas en la Comunidad de Madrid, una nueva polémica ha encendido el debate político: la compra por parte del Gobierno regional de un ático de 485 metros cuadrados en el distrito de Chamberí.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró este miércoles en rueda de prensa tras la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno que el inmueble se usará como oficina temporal durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos.

"[El ático ]no es para mí. Es una campaña de desprestigio, no voy a tener residencia oficial como tantos ministros o presidentes. Buscan enfrentarme a la gente que lo está pasando mal, pero tengo otras prioridades", dijo la presidenta.

Pero como suele suceder en estos casos, tras la publicación de esta noticia, la oposición se lanzó a criticar a Ayuso y a su equipo.

"Creo que suena mal, lamentablemente, una vez más. No vamos a pedir el expediente porque no tiene justificación al comprar un ático en Chamberí por 4 o 5 millones de euros", dijo el secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López.

"La han pillado con el carrito del helado. Le pasó en Rascafría y le ha pasado en Chamberí. Si quiere tener una residencia, que lo haga. Pero no comprar esto sin dar explicaciones", apostilló López sobre el tema.

La ministra de Sanidad, Mónica García, tampoco se quedó callada: "La Comunidad de Madrid compra un ático de lujo en Chamberí para que Ayuso lo use como “oficina”. La operación no estaba presupuestada y se ha conocido 3 meses después. Para Quirón, millones. Para Ayuso, áticos. Para la sanidad pública, listas de espera. Madrid no es su cortijo", escribió en su cuenta de X.

Por otro lado, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, también cargó contra Ayuso en X: "Tercer ático de Ayuso en Chamberí. Este no lo paga Quirón, lo pagamos entre todos. Incluida la terraza de 200 m², «para recibir visitas como presidenta», dice. Si no le diera vergüenza pisar Vallecas... su despacho en la Asamblea está vacío".

Del mismo modo, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, ha emplazado al alcalde José Luis Martínez Almeida a actuar "con diligencia" para descubrir si existen posibles irregularidades urbanísticas en este caso.

Y otro político que ya ha tenido varios choques con Ayuso en X no ha dejado escapar esta nueva oportunidad de criticarla. Óscar Puente ha dicho que Díaz Ayuso "se cachondea de todo el mundo" y sobre las justificaciones de la presidenta madrileña, ha ironizado: "Es una víctima. Pobre. Tengamos compasión por ella".

Durante la rueda de prensa, Ayuso aseguró que con la publicación de la noticia se busca ver si se le "echa la gente encima": "Cuando la gente pierde sus propiedades, a mí me compran un inmueble".

Sobre el uso del ático, la presidenta ha dicho que aún no saben cómo se va a "organizar la mudanza de este edificio".

"Nos tenemos que ir temporalmente de la Real Casa de Correos, que va a ser remodelada integralmente. La compra es reciente, pero a partir de aquí no sé ni cómo se cuenta ni cómo se comunica", dijo Ayuso.

Durante su comparecencia, dijo que se están reestructurando los inmuebles en la Comunidad de Madrid y que hay "una agencia que se dedica a estas cosas".

"No voy a tener residencia oficial como tantos ministros ni como tantos presidentes de otras comunidades autónomas. Quizás me hubiera evitado muchas campañas de desprestigio si lo hubiera hecho desde el principio", expresó.

"Al elegir este momento para sacar esta noticia no sé si buscan enfrentarme a gente que lo está pasando mal, pero tengo otras prioridades", apostilló Ayuso.