La Comunidad de Madrid venderá el ático de Chamberí y usará el dinero obtenido para la reconstrucción por el incendio

Isabel Díaz Ayuso, en la rueda de prensa con motivo del plan de reconstrucción por el incendio, cuando fue preguntada por el ático, este miércoles. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid venderá el ático de Chamberí y destinará los ingresos a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio. La venta de varios inmuebles públicos, incluido el ático y una propiedad en Gran Vía, generará unos 20 millones de euros para el presupuesto regional. El ático, de 485 metros cuadrados, se adquirió originalmente para servir como oficinas temporales durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos. Las críticas de la oposición acusan al Gobierno regional de adquirir inmuebles costosos para el presunto uso personal de la presidenta Ayuso.

La Comunidad de Madrid informa de que el ático adquirido en Chamberí se venderá para destinar el dinero obtenido para la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio. Así lo ha anunciado el Ejecutivo regional en un comunicado en el que explica que Planifica Madrid, empresa pública que tiene como objeto la gestión de patrimonio inmobiliario del Gobierno regional, ha iniciado el proceso de venta de varios inmuebles con el fin de ampliar, con lo obtenido en la operación, el presupuesto destinado a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio.

La venta de estos inmuebles, situados en la Gran Vía de Madrid y en el Paseo del General Martínez Campos (el ático), supondrá unos ingresos estimados de 20 millones de euros para las arcas de la Administración regional.

La Real Casa de Correos seguirá este verano con las obras planificadas, que comenzaron en 2025, y que en este periodo iban a afectar a los patios y segunda planta, para mantener en las mejores condiciones un edificio de más de 250 años declarado BIC.

Según adelantó este miércoles el diario El País, la Comunidad de Madrid había adquirido un ático que se encuentra en la planta novena del Paseo del General Martínez Campos, en Chamberí.

Al parecer, según publica el citado medio, la vivienda mide 485 metros cuadrados, de los cuales 199 corresponden a la terraza.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aclaró ante las preguntas de los periodistas este miércoles que no iba a ser su vivienda, sino que se usaría el inmueble como oficinas durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos.

Ante las duras críticas recibidas, la presidenta Ayuso contestó en la rueda de prensa sobre el plan de reconstrucción en la zona de los incendios que "no es para mí. Es una campaña de desprestigio".

"Nos tenemos que ir temporalmente de la Real Casa de Correos, que va a ser remodelada integralmente. La compra es reciente, pero a partir de aquí no sé ni cómo se cuenta ni cómo se comunica", aclaró.

La Comunidad de Madrid seguirá buscando, dentro de su patrimonio inmobiliario, espacios que reúnan las condiciones necesarias para trasladar la actividad de la Real Casa de Correos mientras que duren estos trabajos.

El Consejo de Gobierno acordó este miércoles un conjunto de actuaciones valoradas en cerca de 100 millones de euros dirigidas a recuperar la zona afectada por los incendios, entre medidas para facilitar el acceso a la vivienda, apoyo psicosocial, reparación de infraestructuras dañadas o bonificaciones fiscales, junto con ayudas para autónomos, comerciantes, agricultores y ganaderos, además de planes para recuperar el patrimonio natural.

Las críticas

Tras conocerse la información del ático este miércoles, Más Madrid y el PSOE madrileño no tardaron en criticar a la presidenta.

"Primero un chalet en Rascafría. Ahora un ático en Chamberí. Millones de euros de todos los madrileños. Para uso y disfrute de la señora Ayuso. Hoy mismo deben explicar cómo, cuánto, por qué y para qué", escribió en su cuenta de X el secretario General del PSOE de Madrid, Óscar López.

Por otro lado, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, publicó en X: "Tercer ático de Ayuso en Chamberí. Este no lo paga Quirón, lo pagamos entre todos. Incluida la terraza de 200 m², «para recibir visitas como presidenta», dice. Si no le diera vergüenza pisar Vallecas... su despacho en la Asamblea está vacío".