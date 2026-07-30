Bolaños cuestiona la expulsión del Rayo Vallecano y los aficionados se le echan encima: "¿Has pasado tú por el campo?"

Las claves

Las claves Generado con IA Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, cuestionó la suspensión de la concesión al Rayo Vallecano por parte de la Comunidad de Madrid, generando una fuerte reacción de los aficionados. Los seguidores del Rayo respondieron en redes sociales criticando el estado del estadio y justificando la decisión por motivos de seguridad y falta de mantenimiento. Las peñas del club exigen la paralización de la campaña de abonos y el reembolso a quienes ya han renovado, hasta que se aclare dónde jugará el equipo durante las obras en el estadio. Técnicos de la Comunidad de Madrid intentan acceder al estadio para iniciar actuaciones urgentes, pero encuentran obstáculos tras la retirada de la concesión al Rayo Vallecano.

Las teorías conspirativas sobre la suspensión de la concesión al Rayo para jugar en el Estadio de Vallecas no han tardado en aparecer. La decisión adoptada por la Comunidad de Madrid no ha sido bien recibida por alguno de sus aficionados más reconocidos.

Es el caso del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno Félix Bolaños que ha expresado sus cuestionamientos acerca del timing o las motivaciones del procedimiento llevado a cabo por la Comunidad de Madrid.

El ex árbitro de fútbol admitió en el 2023 en un reportaje concedido a Marca que no visitaba mucho el palco del Rayo debido a su apretada agenda. Por ese motivo, los aficionados vallecanos no tardaron en responderle a su post para despejar las dudas que lo aquejan.

¿Por qué la CMadrid extingue la concesión del campo de Vallecas al Rayo por el abandono de la propia CMadrid?



¿Por qué se hace días antes del inicio de Liga, perjudicando al equipo?



¿Se va a privatizar la nueva concesión?



¿El PP contra Vallecas y el Rayo? https://t.co/yWManxnAwi — Félix Bolaños (@felixbolanosg) July 29, 2026

El usuario ChunLi fue uno de los primeros en responder: "Porque el estadio es una escombrera y la directiva no lo ha cuidado. No es tan difícil de entender a no ser que seas un… o un sectario".

Porque el estadio es una escombrera y la directiva no lo ha cuidado.

No es tan difícil de entender a no ser que seas un imbécil o un sectario.

En caso de @felixbolanosg es por sectarismo contra el PP.

Si no se remodela el estadio y ocurre algo asumirá Mortadelo responsabilidad? — Chun Li (@ChunLi7579) July 30, 2026

Otro usuario, algo más académico, le responde a Bolaños: "Ministro de Justicia... y no sabe los términos de una concesión? Esto es de parvulario de justicia... si una parte no cumple se puede revocar la concesión e incluso pedir daños y perjuicios por las acciones y obligaciones no realizadas".

¿Has pasado tu por el campo del rayo? Deja de hacer políticas, el campo es un peligro para los aficionados del Rayo — Ruben (@Ruben18dc) July 30, 2026

Rubén tiene a su vez alguna pregunta para el ministro : "¿Has pasado tú por el campo del rayo? Deja de hacer políticas, el campo es un peligro para los aficionados del Rayo".

Estado de algunas instalaciones del estadio del Rayo Comunidad de Madrid

Algún otro aún va más lejos en su explicación, al tachar de demagogo y mentiroso a Bolaños: "El Rayo disfruta de estadio, propiedad de todos los madrileños, a un precio irrisorio. 81.000€/ año para un club cuyo negocio le reporta ingresos de casi 60MM€/año. Y su única obligación es mantenerlo apto para su uso dentro de la ley".

1/ Mira que eres demagogo y mentiroso. El Rayo disfruta de estadio, propiedad de todos madrileños, a un precio irrisorio. 81.000€/ año para un club cuyo negocio le reporta ingresos de casi 60MM€/año. Y su única obligación es mantenerlo apto para su uso dentro de la ley. — P.P.P. (@pppbernat) July 29, 2026

Y así la lista continúa con casi 600 respuestas para ofrecer claridad a los cuestionamientos que plantea el ministro. Las respuestas más formales llegan del informe con los resultados de la auditoría realizada por la CAM que refleja incumplimientos severos en cuanto a normativa y riesgo de seguridad elevado, entre otras cuestiones.

Fuera del terreno de las redes sociales, los aficionados están preocupados por la situación de las personas que han renovado su abono o dónde jugará su equipo los primeros partidos de La Liga.

Reembolso de abonos

Los aficionados sostienen que el club conocía con anterioridad la necesidad de realizar actuaciones en el estadio vallecano para adecuarlo a la normativa de seguridad y, pese a ello, puso en marcha su campaña de abonados.

Por este motivo, consideran que la entidad "no puede continuar guardando silencio" sobre las renovaciones y las nuevas altas ni actuar "como si la problemática del estadio no afectase a los abonados".

Aficionados limpiando los asientos Tik Tok

El Rayo Vallecano puso en marcha su campaña de abonados para la temporada 2026/27, con el plazo de renovación online abierto desde el 24 de julio, y en las taquillas del Estadio de Vallecas desde el lunes.

Entre las principales reivindicaciones de las peñas se encuentra la paralización inmediata de la campaña y el reembolso económico a quienes ya hayan renovado su abono para la nueva temporada.

La Federación de Peñas y la Plataforma ADRV reclaman además que la campaña solo se reactive, "si procede", una vez que se haya aclarado dónde disputará el Rayo sus encuentros como local durante las obras de urgencia anunciadas por el Ejecutivo autonómico.

En ese supuesto, también solicitan una ampliación de los plazos para renovar o darse de alta.

Mientras tanto, personal técnico y operarios de la Comunidad de Madrid se han personado de nuevo este jueves en el Estadio de Vallecas para tratar de acceder a las instalaciones e iniciar las actuaciones urgentes previstas, aunque sin éxito. Es el segundo día que tratan de acceder a unas instalaciones cuya concesión ya no recae en el Rayo Vallecano.

A su vez, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte Mariano De Paco reconocía en un programa de Onda Cero: "No hay bolsas de basura en España suficientes para sacar todo lo que ha acumulado el Rayo Vallecano en el estadio".