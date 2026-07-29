El Rayo se queda sin el Estadio de Vallecas, repleto de basura, con deficiencias graves y cables pelados: "Parece Chernóbil"

Fotos de las instalaciones del Estadio de Vallecas Cedida Comunidad de Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA El Estadio de Vallecas presenta graves deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento, con basura acumulada, cables pelados y zonas deterioradas. La Comunidad de Madrid ha suspendido la concesión del estadio al Rayo Vallecano e iniciado el proceso para extinguirla tras una auditoría negativa. El Rayo no podrá jugar en su estadio al inicio de la próxima temporada y deberá buscar un campo alternativo mientras se realizan obras urgentes. La Comunidad de Madrid planea una reforma integral del estadio con una inversión de 60 millones de euros, que ampliará el aforo y renovará las instalaciones.

Dos carretillas permanecen apoyadas contra una pared en uno de los pasillos interiores del Estadio de Vallecas. A su alrededor se acumulan plásticos, maderas, latas, cables, restos de obra y suciedad.

En otra estancia, cajas abiertas, bolsas, botellas, sillas y muebles forman parte de las imágenes facilitadas por la Comunidad de Madrid tras inspeccionar las instalaciones del Rayo Vallecano. Zonas de servicio convertidas en almacenes improvisados, techos deteriorados y pasillos con acumulación de basura.

Este es el estadio al que regresan cada temporada unos 12.500 abonados para ver al Rayo Vallecano, el equipo del barrio, el de toda la vida. Seguirlo exige fidelidad, tiempo y dinero: en algunas zonas del campo, un abono ronda entre los 500 y los 600 euros.

El Estadio de Vallecas. Comunidad de Madrid

Sin embargo, quienes han renovado su carnet tendrán que esperar para volver a ocupar sus asientos. El Rayo no podrá disputar en Vallecas los primeros partidos de la próxima temporada de LaLiga y deberá buscar un estadio alternativo mientras se realizan las obras urgentes.

La Comunidad de Madrid, propietaria del recinto, ha suspendido cautelarmente la concesión al club y ha iniciado el procedimiento para extinguirla después de que una auditoría detectara graves deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento.

El 'peor estadio'

Uno de los aficionados y creador de contenido Álvaro Casares, ha recorrido distintas zonas del campo en un vídeo publicado en TikTok y lo ha definido directamente como "el peor estadio de La Liga".

Una de las partes más duras de su denuncia se centra en los baños, donde Álvaro describe el aseo femenino como "atascado y sin tapa ni asiento". Casares también muestra asientos oxidados y cubiertos de suciedad.

También asegura que algunas butacas conservan "cáscaras de pipas que quizá vieron jugar a Paco Jémez con melena" y enseña a varios seguidores limpiando sus localidades antes de sentarse.

Estas imágenes coinciden con denuncias anteriores de la afición sobre baños en condiciones "insostenibles", excrementos de aves en las butacas y los pasamanos, y basura acumulada en diferentes zonas del campo.

Cables colgando

Casares muestra en su vídeo escaleras con escasa iluminación y alerta del peligro que pueden representar durante la entrada o la salida de miles de personas, así como la inexistencia de accesos adecuados para personas con movilidad reducida.

En el exterior señala varios cables que salen de una ventana y cuelgan por la fachada. En otro punto encuentra uno suspendido en mitad de una puerta, aproximadamente a 1,70 metros de altura.

El creador de contenidos también enseña una esquina llena de escombros y basura situada, según explica, a pocos metros del estadio. Al llegar a una antigua instalación deportiva anexa, concluye que "parece más Chernóbil".

El deterioro del estadio se ha convertido en uno de los principales motivos de enfrentamiento entre la directiva del Rayo Vallecano, encabezada por Raúl Martín Presa, y una parte importante de la afición.

Los seguidores responsabilizan al presidente de la falta de mantenimiento y del abandono de unas instalaciones que consideran inseparables de la identidad del club.

Martín Presa, por su parte, lleva tiempo defendiendo que el actual campo limita el crecimiento económico del Rayo por sus accesos, la falta de aparcamiento y la escasez de espacios comerciales, zonas de prensa, almacenes y áreas VIP.

El presidente ha llegado a afirmar que permanecer en el actual estadio no figura entre los planes prioritarios de la entidad y ha defendido la construcción de un nuevo campo como una cuestión de "supervivencia".

Estado de las gradas Tik Tok

Esta posición choca con la de los aficionados, que han reiterado que el Rayo debe continuar jugando en Vallecas y que el barrio forma parte de la historia y la identidad del club.

La tensión se agravó también por las acusaciones de Martín Presa contra los Bukaneros, a quienes atribuyó "prácticas mafiosas" y comportamientos contrarios a los valores de Vallecas.

Incluso Míchel, exjugador y exentrenador del club, cuestionó públicamente el sentimiento de pertenencia del presidente y le pidió que escuchara más a Vallecas.

Suspensión de partidos

Las deficiencias no afectan únicamente a quienes acuden a las gradas, sino también a los propios jugadores, que han sufrido la suspensión de partidos por motivos de seguridad, como ocurrió con el Rayo Vallecano-Real Oviedo, correspondiente a la jornada 23 de LaLiga y previsto en Vallecas el pasado 7 de febrero de 2026.

Aunque los problemas del club tampoco se limitan al plantel masculino. La sección femenina ha sufrido en los últimos años una caída deportiva e institucional todavía más profunda.

El Rayo Vallecano Femenino ganó tres Ligas consecutivas entre 2008 y 2011, conquistó la Copa de la Reina en 2008 y participó durante tres temporadas en la máxima competición europea.

Fotografías dentro de las instalaciones del estadio Comunidad de Madrid

Sin embargo, descendió de la máxima categoría en 2022. En la temporada 2025-2026, ya bajo la denominación Fundación Rayo Vallecano, compitió en Segunda Federación, la tercera categoría del fútbol femenino español, y terminó en la duodécima posición de su grupo, con 18 puntos en 26 jornadas.

A esta situación se sumaron las denuncias sobre las condiciones laborales y materiales de la plantilla.

En agosto de 2021 la Asociación de Futbolistas Españoles acudió a la Inspección de Trabajo después de denunciar que las jugadoras y los integrantes del cuerpo técnico habían entrenado durante varios días sin estar dados de alta en la Seguridad Social.

Las futbolistas también reclamaron instalaciones, material, atención médica y medios de fisioterapia adecuados para desarrollar su actividad en condiciones dignas.

60 millones

La intervención urgente llega mientras la Comunidad de Madrid trabaja en un proyecto más ambicioso para transformar por completo el estadio. La propuesta contempla una inversión aproximada de 60 millones de euros y un plazo estimado de 24 meses.

El plan elevaría el aforo desde los cerca de 14.500 asientos actuales hasta unos 18.500 espectadores.

También incluye la construcción de una nueva grada en el fondo de la calle Teniente Muñoz Díaz, la renovación de pasillos, escaleras, asientos y servicios interiores, una nueva envolvente exterior y un edificio multifuncional con aparcamiento subterráneo.

Aficionados limpiando los asientos Tik Tok

La intención del Gobierno regional es mantener el estadio en su ubicación actual y compatibilizar las obras con la actividad deportiva siempre que sea posible. Ahora la Comunidad deberá acometer las actuaciones urgentes que han provocado la suspensión de la concesión.

Será necesario retirar residuos y escombros, revisar los sistemas eléctricos y contra incendios, mejorar la iluminación y garantizar unas condiciones mínimas de higiene y seguridad.

El próximo partido del Rayo se jugará con toda seguridad fuera de su estadio. Mientras su presidente se declara "sorprendido" por la medida cautelar, las obras comenzarán de manera inminente.