Ayuso dará "hotel" a los afectados de los incendios con su vivienda"destruida": su paquete de medidas

Ayuso, durante la rueda de prensa donde ha explicado las medidas para los afectados de los incendios. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA Ayuso anuncia un paquete de más de 58 medidas para los afectados por los incendios en la Sierra Oeste de Madrid, que han dañado unas 29.000 hectáreas. Las familias que han perdido su vivienda serán realojadas en hoteles y recibirán transporte y manutención hasta encontrar solución definitiva. Se destinan 10 millones de euros para ayudar a personas vulnerables y se bonifica el 80% de la tarifa del agua en los municipios afectados. Incluye ayudas para autónomos, empresas y explotaciones ganaderas, además de suspender trámites administrativos para los afectados y bonificar impuestos relacionados con donaciones y nuevas adquisiciones.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este miércoles un paquete de ayudas con más de 58 medidas, de las cuales 43 son nuevas y 15 que ya se han puesto en marcha para los afectados de los incendios.

Las medidas irán destinadas a 17 municipios con el objetivo de facilitar su reconstrucción tras el gran incendio de la Sierra Oeste de la región, y que ha afectado a unas 29.000 hectáreas en la región.

Entre las medidas, Ayuso anunció que las familias que tengan "su vivienda destruida" recibirán manutención por parte de la Comunidad a través de "hoteles y transporte" hasta que puedan ser "realojadas".

Se habilitan también 10 millones de euros para ayudar a personas vulnerables con más refuerzo y atención telefónica, especialmente para las "que están solas". Y también se bonificará el 80% de la tarifa del agua a los afectados de los municipios.

Recuperación inédita

Así lo ha dado a conocer la dirigente autonómica desde la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado de manera extraordinaria para abordar estas ayudas y garantizar una recuperación "inédita" de la zona.

"Hemos habilitado puntos de ayuda en todas las zonas afectadas. Hablamos en todo momento de 17 pueblos, unos más afectados que otros, pero son 17 municipios. Tenemos una oficina móvil de la Comunidad de Madrid que está prestando atención psicológica y apoyo, información a través de técnicos, puntos del Summa 112, con equipo de Cruz Roja y también un autobús que sirve para gestionar todo lo que esté relacionado con las oficinas de empleo", ha informado.

La dirigente madrileña ha recordado a las personas que vuelven a sus municipios tras el fuego que les están esperando "con los brazos abiertos". "Que sepan que vamos a estar allí, esperándoles con los brazos abiertos, va a estar su Administración, la Comunidad de Madrid, para trabajar con ellos, para darles la bienvenida a casa, que no les vamos a abandonar", ha expresado.

Entre las acciones, destacan medidas urgentes de limpieza, desbroce y de retirada de restos en las carreteras afectadas, a lo que se suma una línea de subvenciones para autónomos y empresas y se pondrá en marcha una tarifa cero de impuestos para los autónomos afectados durante seis meses.

Además, se prevén ayudas para explotaciones ganaderas y quedarán suspendidos los trámites relacionados con la Administración durante diez días hábiles para que los afectados no tengan que estar en estos momentos "con una carga extraordinaria con el agobio de que se les pueden pasar los plazos", ha informado la presidenta.

Se va a bonificar el 100% del impuesto de donaciones para afectados por los incendios, independientemente del grado de parentesco, también para actos jurídicos documentados y para la compra de inmuebles, de vehículos y de nuevas explotaciones, y se pone en marcha una ventanilla única para acelerar todos los proyectos nuevos o afectados.