Las personas que no puedan llegar a su puesto de trabajo por los incendios "tienen derecho a 4 días de permiso retribuido"

Las claves

Las claves Generado con IA Las personas que no puedan llegar a su trabajo por los incendios tienen derecho a hasta cuatro días de permiso retribuido. Las familias afectadas por incendios o evacuaciones estarán protegidas hasta que encuentren una solución habitacional adecuada. Se garantiza la protección laboral para quienes pierdan su medio de transporte o sufran alteraciones en el transporte público debido a los incendios. Las empresas afectadas podrán acogerse a mecanismos de mantenimiento del empleo, incluidos los ERTE por fuerza mayor.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha recordado que las personas que no puedan acceder a su lugar de trabajo por los incendios forestales cuentan con hasta cuatro días de permiso retribuido, en aplicación de los permisos climáticos que reconoce el Estatuto de los Trabajadores.



Según ha explicado Díaz este lunes a través de la red social "Bluesky", el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha activado todos los mecanismos de protección laboral previstos para situaciones como la actual, con incendios activos en el territorio español.



Ha asegurado que las familias cuyas viviendas hayan resultado afectadas o hayan tenido que ser evacuadas "estarán protegidas hasta que se encuentre una solución habitacional estable y adecuada".

También ha garantizado la protección de los trabajadores que no puedan desplazarse a su lugar de trabajo por consecuencia de la pérdida de su medio de transporte o de alteraciones en el transporte público o colectivo.



Además, ha detallado que las empresas cuyas instalaciones o actividad se hayan visto afectadas podrán acogerse a los mecanismos de mantenimiento del empleo, incluidos los ERTE por fuerza mayor previstos en la reforma laboral.



La acreditación de cualquiera de estas situaciones podrá realizarse con posterioridad y por cualquier medio de prueba.



"Desde el Ministerio de Trabajo estamos en contacto con los agentes sociales y las autoridades autonómicas para proteger el empleo, los derechos laborales y el tejido productivo. La protección y la seguridad de las personas trabajadoras es prioritario ante una situación de emergencia como la que estamos viviendo", sentencia.