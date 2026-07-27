Marlaska dice que los días clave para apagar el fuego son hoy y mañana: "A partir del miércoles las condiciones serán negativas"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ofrece declaraciones a los medios durante el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Navalcarnero. Matias Chiofalo Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Marlaska señala que hoy y mañana son días clave para controlar el incendio en Madrid antes de que empeoren las condiciones meteorológicas. Unos 3.000 efectivos y casi 1.000 medios terrestres, fluviales y aéreos trabajan en la extinción del fuego, que ha arrasado 25.000 hectáreas en Madrid y 50.000 en Ávila. Las labores se centran en controlar el fuego en el Pantano de San Juan, Cadalso de los Vidrios y Casillas, y Mijares y Burgohondo para evitar su avance. Hay cerca de 90.000 personas evacuadas o confinadas en Madrid, Ávila y Toledo, y se pide a la ciudadanía que respete las órdenes de desalojo.

"Las condiciones meteorológicas no son favorables", pero "hoy y mañana son días centrales" para controlar el incendio en la Comunidad de Madrid, ya que la previsión es que "a partir del miércoles las condiciones serán negativas", por la ola de calor.

Así lo ha comunicado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha ofrecido declaraciones a los medios durante el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Navalcarnero.

Aunque sean días clave, la humedad se ha reducido y no va a haber ausencia de viento aunque, "nos va a respetar algo. La velocidad va a ser razonable", ha apuntado el ministro.

Estas condiciones han hecho reconocer a Marlaska que, en labores de extinción, "vamos despacio", a causa de las condiciones meteorológicas adversas.

En el incendio trabajan 3.000 efectivos, casi 1.000 medios terrestres, fluviales y aéreos, y se ha procedido a una mayor activación de medios aéreos. "Hay que ser positivos. Tenemos control sobre la emergencia", asegura.

A día de hoy, el fuego ha calcinado alrededor de 25.000 hectáreas en la Comunidad de Madrid y 50.000 en la provincia de Ávila. Además, hay 35.000 evacuados y casi 22.000 confinados.

Las labores se centran en tres grandes focos: 1. El que más importa, en esos términos, es la "necesidad" de atajar las llamas en el Pantano de San Juan e impedir que el fuego pueda extenderse hacia el norte y el oeste. 2. Otro de los focos importantes de actuación es el de Cadalso de los Vidrios y Casillas, para impedir que vaya hacia el sur, dirección Toledo. 3. En Mijares y Burgohondo, el objetivo es frenar que el fuego se extienda hacia el oeste.

Finalmente, ha informado de que hay ciudadanos que "están incumpliendo las órdenes de desalojo y evacuación", por lo que pide que "no se compliquen las labores de extinción".

Hasta el momento, los incendios activos en Ávila han calcinado 50.000 hectáreas y los de Madrid 25.000, mientras que el de Almorox (Toledo) está ya controlado tras quemar unas 2.000 hectáreas. Los fuegos mantienen evacuados y confinados a cerca de 90.000 personas en las tres provincias.