Ayuso rompe a llorar y pide “no enfrentar a los pueblos”: “No empiecen con guerras, la gente no se lo merece”

Las claves

Las claves Generado con IA Isabel Díaz Ayuso ha pedido no enfrentar a los pueblos y evitar guerras innecesarias durante su comparecencia en Villamanta por los incendios en la Comunidad de Madrid. La presidenta ha mostrado su apoyo y ánimo a los alcaldes de Madrid y Ávila, reconociendo el esfuerzo que realizan para sacar adelante a sus municipios afectados por el fuego. Ayuso ha anunciado que el Gobierno regional ya trabaja en una recuperación inédita y rápida, con el objetivo de ayudar a las familias y restaurar los servicios públicos tras la catástrofe. Se está evaluando el alcance de las pérdidas sufridas por miles de familias madrileñas para brindarles ayuda inmediata y facilitar la reconstrucción de sus pueblos.

Ayuso, en su comparecencia en Villamanta para actualizar la información sobre los incendios que asolan la Comunidad de Madrid, ha pedido "no enfrentar a los pueblos". "Pido esa solidaridad y esa comprensión con los madrileños porque nosotros siempre estamos cuando se nos necesita. Ahora pido lo propio y que no empiecen con guerras innecesarias porque la gente no se lo merece".

"El pueblo de Madrid está siempre porque somos una región al servicio de España y solidaria con todos sus pueblos", ha proseguido en su intervención después de acompañar a los Reyes en Villamanta.

Además, ha pedido que no "desanimen a la gente, que no enfrenten a los demás y que a los alcaldes tampoco les trasladen lo que no es de su responsabilidad o de su culpa". Y se ha prestado a "abrigarles" para que los ciudadanos sigan dando el ejemplo de solidaridad y acompañamiento que están dando ahora mismo.

"Quiero dar nuestro ánimo y nuestro acompañamiento a los alcaldes de la Comunidad de Madrid y también a los de la provincia de Ávila, con quienes estuvimos ayer. Están devastados destruidos y queremos darles ánimos porque gracias a su pulso el municipio sigue saliendo adelante", ha reconocido.

Y, por último, aunque cree que "la paciencia de la gente se irá agotando", hay que estar con los alcaldes porque "están haciéndolo lo mejor que pueden".

Trabajando en la recuperación

Ayuso, este domingo, también ha anunciado que el Gobierno regional ya está trabajando para poner en marcha una recuperación "inédita" ante el gran incendio que afecta a la sierra oeste.



"En el Gobierno de la Comunidad de Madrid ya estamos trabajando para una recuperación lo más rápida posible antes de que se apague el fuego", ha afirmado la presidenta.

Ayuso, en su comparecencia en Villamanta. EFE



Díaz Ayuso ha señalado que este domingo "estamos todos hoy aquí arrimando el hombro y mirando hacia adelante, para ver cómo salir de esta situación juntos".



Ha agregado que los municipios de Villamanta y Aldea del Fresno tienen mucha experiencia en estas dificultades y el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid también tuvo que afrontar la dana, que arrasó diez pueblos, Filomena, la pandemia y "en tiempo récord" pudo "reconstruir puentes, carreteras, viviendas, polideportivos y también zonas quemadas".



La Comunidad de Madrid está iniciando la evaluación de las pérdidas que están sufriendo miles de familias madrileñas para ayudarles de inmediato para que puedan rehacer sus vidas y para que sus pueblos vuelvan a funcionar lo antes posible con todos los servicios públicos de los que disponían, frente a "una catástrofe inédita".