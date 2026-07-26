El angustioso vídeo de unos bomberos atrapados entre las llamas: "Si se para el camión aquí, lo flipamos"

Las claves

Las claves Generado con IA Un angustioso vídeo muestra a bomberos atrapados por las llamas mientras combaten el incendio en Madrid, expresando su miedo y la dificultad de la situación. El Gobierno ha movilizado más de 1.200 efectivos, 400 medios terrestres, 20 medios aéreos y más de 1.100 agentes de Guardia Civil y Protección Civil para luchar contra los incendios en Ávila, Madrid y Toledo. El incendio en Madrid ha arrasado 22.000 hectáreas, ha obligado a evacuar y confinar a más de 55.000 personas y ha destruido más de 40 viviendas. Unos 300 efectivos siguen luchando contra el fuego, que ha cortado doce carreteras y obliga a desplegar ayuda sanitaria y forraje para el ganado en la zona afectada.

El Gobierno ha puesto a disposición todos los medios que tiene para luchar contra el fuego en Ávila, Madrid y Toledo. En total, 1.201 efectivos y 400 medios terrestres de la UME, más de 1.100 agentes de la Guardia Civil y Protección Civil y más de 20 medios aéreos para combatir los incendios, además de 220 agentes de la Policía Nacional y 110 efectivos de Protección Civil.

Todos, jugándose la vida, como los bomberos que colgaron este vídeo en redes sociales donde se les ve literalmente cercados por el fuego. “No veo las llamas, pero tienen que estar muy cerca. Está muy rojillo”, dicen, mientras ven a un lado y otro de la carretera el fuego.

¿Me van a dar palos? Probablemente, pero creo que es un debate necesario. Viendo este vídeo, me planteo uno de los dilemas más complejos de la gestión de emergencias: el peso de las consecuencias humanas frente al deber profesional. O lo que es lo mismo: la delgada línea entre la… pic.twitter.com/bxkQSy0yoO — Josep Lluís Pouy (@jlpouy) July 25, 2026

“No vamos a cruzar, chavales”, llega a decir uno de los bomberos que van dentro del camión. “Dale sin parar, eh”, apremia al conductor. “Esto es peligroso. Igual por aquí no era por donde había que venir, eh”, duda uno de ellos.

En las imágenes se ve cómo empiezan a saltar chispas y cómo, a los lados de la carretera, empiezan a surgir las llamas según avanza el camión. Una postal fantasmagórica que, para cualquiera que no sea bombero, es terrible.

“Si se para el camión aquí, lo flipamos”, dice el conductor. “Sí, en la tiniebla”, responde el copiloto. “Tranquilo, eh”, prosigue la conversación. “¿Tú crees? No lo tengo claro”, dice antes de acabar el vídeo.

El incendio de Madrid sigue sin estabilizarse y ya ha quemado 22.000 hectáreas en Madrid. El avance del fuego da una tregua por la bajada de viento, tras dejar más de 55.000 evacuados y confinados en municipios como Aldea del Fresno, Navas del Rey, Cenicientos y Robledo de Chavela.

Cerca de 300 efectivos combaten este devastador incendio, que destruye más de 40 viviendas y corta doce carreteras en diversos municipios. La región despliega un operativo sanitario urgente y forraje para el ganado mientras el fuego sigue activo.