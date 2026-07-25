El vídeo de un vecino en Chapinería, uno de los pueblos evacuados en Madrid: calles vacías y una casa quemada

Una de las casas de Chapinería, calcinada. E. E.

Las claves

Las claves Generado con IA Un vecino de Chapinería ha grabado un vídeo mostrando calles vacías y una casa quemada tras la evacuación por el incendio. La Comunidad de Madrid ha evacuado 13 municipios y confinado otros cuatro, afectando a unas 50.000 personas y arrasando 20.000 hectáreas. En Ávila, Interior cifra en 5.150 los evacuados y 8.635 confinados en varios municipios afectados por el fuego. El mando de emergencia se unifica para gestionar conjuntamente los incendios de Madrid y Ávila, dada la gravedad de la situación.

Las imágenes de los pueblos evacuados, sin quererlo, recuerdan a las de los peores días de la pandemia. Ya saben, calles vacías, mucho silencio y, cómo no, miedo. Sin embargo, hay varias diferencias sustanciales. Esta vez, hay municipios confinados, pero otros están completamente evacuados. Y el cielo, ay, el color del cielo, anuncia la “catástrofe”, como la catalogó Ayuso este viernes.

El ejemplo más paradigmático de cómo se encuentran estos municipios lo ha hecho público un vecino en un vídeo grabado en la calle Huertas desde Chapinería, uno de los pueblos evacuados por la Comunidad de Madrid.

El hombre, montado en su coche, lo recorre buscando desperfectos y, aunque sólo encuentra una casa quemada, no puede evitar hacer referencia a la desolación de ver las calles vacías por el incendio.

Chapinería

En total, la Comunidad de Madrid ha evacuado 13 municipios: Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Valdemaqueda, Aldea del Fresno, Zarzalejo, Peralejo, Cadalso de los Vidrios, Rozas de Puerto Real y Cenicientos. Y otros cuatro confinados.

Ayuso ha confirmado, además, desde Cenicientos, que hay 50.000 personas evacuadas y ha pedido a los vecinos “comprensión y paciencia” mientras se hace frente al fuego, que ya ha arrasado 20.000 hectáreas.

Por su parte, en Ávila, Interior cifra en 5.150 los evacuados en Burgohondo, Hoyo de Pinares, Villanueva de Ávila y La Atalaya del Tiemblo y 8.635 personas confinadas en Cebreros, Navaluenga y El Tiemblo.

Un frente único

Pedro Sánchez, a su vez, en la comparecencia ante los medios que ha dado desde Cenicientos, ha anunciado que los incendios de la Comunidad de Madrid y Ávila van a empezar a tratarse como uno solo y que se va a unificar el mando de emergencia.

“Nuestra prioridad, nuestro pensamiento, nuestro objetivo está en salvaguardar las vidas de los ciudadanos, defender los núcleos poblacionales y finalmente luchar contra los incendios”, ha reconocido el presidente.

Aun así, también ha reconocido que la situación “sigue siendo muy compleja” por la incertidumbre de la dirección e intensidad de los vientos y la posibilidad de que se produzcan tormentas secas.

Por su lado, el general jefe de la Unidad Militar de Emergencias, Francisco Javier Marcos, ha explicado que la decisión de unificar el mando ha sido suya y que la ha tomado para tratar la gestión de estos fuegos de manera conjunta y "ganar tiempo", en tanto que ha apuntado que "previsiblemente" se evacuará la zona de San Martín de Valdeiglesias.