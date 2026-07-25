Madrid, ante un incendio "fuera de capacidad de extinción": vientos de 50 km/h avivan los frentes con 40.000 evacuados

Se investiga el origen de los focos: en Burgohondo se ha detenido a una persona por imprudencia con maquinaria, y en San Martín de Valdeiglesias el incendio comenzó tras arder un coche en la M-501.

El Gobierno central ha declarado la emergencia nacional, asumiendo el mando de la operación, mientras se despliegan efectivos de la UME y ayuda internacional, incluidos aviones anfibios de Grecia e Italia.

El fuego ha obligado a la evacuación y confinamiento de 40.000 personas en municipios como Robledo de Chavela y Villa del Prado, y ha destruido 43 viviendas en El Encinar del Alberche.

Un incendio fuera de control en el centro de la Península ha arrasado más de 15.000 hectáreas, con frentes que afectan a Madrid, Ávila y Toledo, y vientos de más de 50 km/h.

El centro de la Península atraviesa sus horas más complejas tras la confluencia de varios incendios de extrema gravedad que amenazan con convertirse en un único y devastador frente que supera las 15.000 hectáreas.

Lo que comenzó como focos diferenciados en Almorox (Toledo), Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias (Comunidad de Madrid) y Burgohondo (Ávila) se ha transformado en una catástrofe forestal de escala nacional "fuera de capacidad de extinción".

El Gobierno central declaró a última hora del jueves la situación operativa 3 de interés nacional (Emergencia nacional), asumiendo el mando el Ministerio del Interior. Una decisión respaldada explícitamente por el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ante unas horas que califica de "difíciles y complicadas". "Es el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid y nuestra prioridad es salvar vidas", anunciaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desde el puesto de mando de Cenicientos, este viernes.

El balance de daños territoriales e infraestructuras crece a medida que las llamas avanzan azuzadas por rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora e invaden zonas de alta densidad residencial.

En la Comunidad de Madrid (Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias), el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha situado el área afectada en la región en al menos 6.000 hectáreas. El fuego, originado hace dos días en Almorox (Toledo) y extendido a Villa del Prado, se ha unificado en un solo frente con el de San Martín de Valdeiglesias.

En cuanto a los daños materiales, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado el primer balance en la urbanización El Encinar del Alberche (Villa del Prado): 43 viviendas totalmente destruidas y 286 casas afectadas con daños de diversa consideración. Además, en el embalse de San Juan, el fuego ha destruido por completo la casa de administración de la presa, obligando a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) a activar el Plan de Emergencia (Escenario 0).

40.000 desalojados y confinados

El avance fuera de control de las llamas ha forzado un despliegue sin precedentes para evacuar a municipios enteros. Las nuevas evacuaciones ordenadas por las autoridades a través de Es-Alert (última hora), elevan la cifra total de 40.000 desalojados y confinados en la zona afectada.

En concreto, los municipios desalojados son Robledo de Chavela, Fresnadillas de la Oliva, Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Aldea del Fresno, Zarzalejos, Navalagamella, y zonas de Villa del Prado, y Pelayos de la Presa.

🚨ALERTAS #EsAlert | EVACUACIÓN (1/2)



Debido a los incendios en la C. de Madrid:



📍Fresnedillas de la Oliva: evacuar en dirección a Valdemorillo. Puntos de acogida: Brunete, V. Cañada, Villaviciosa y Las Rozas.

📍Robledo de Chavela: evacuar dir. El Escorial. Acogida: Las Rozas. pic.twitter.com/a8nkXEpMt2 — Ministerio del Interior (@interiorgob) July 24, 2026

"Pedimos a la ciudadanía la máxima precaución y que se trasladen hacia el este, hacia el entorno de la A-5", señalaba ese viernes el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Los vecinos evacuados están siendo derivados a puntos seguros en Móstoles, Navalcarnero, Brunete, Sevilla la Nueva, Alcorcón, Leganés, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón y Las Rozas, apoyados por una flota de autobuses interurbanos del CRTM activada por la Consejería de Transportes.

Traslado de colectivos vulnerables y respuesta sanitaria: Residencias: La Consejería de Familia y Asuntos Sociales mantiene monitorizadas a cerca de 1.500 personas vulnerables y ha coordinado el desalojo o traslado de más de 430 mayores y personas con discapacidad de ocho centros (entre ellos La Fresneda y AMAM Picadas en Aldea del Fresno, López Rumayor en San Martín de Valdeiglesias, El Chaflán y Sanitas Almenara en Pelayos de la Presa, y los centros de Navas del Rey y Chapinería).

Atención hospitalaria: En el Hospital de La Poveda (Villa del Prado) permanecen ingresados 125 pacientes estables, atendidos por 116 profesionales con refuerzo de apoyo psicológico. El SERMAS mantiene disponibles al menos 600 camas hospitalarias y el Hospital Enfermera Isabel Zendal está preparado como centro de referencia para contingencias.

A esto se suma el grave deterioro de la calidad del aire por el humo de los incendios y la intrusión de aire africano, afectando especialmente a la Cuenca del Alberche, Sierra Norte y la corona Noroeste.

Un detenido en Ávila y un coche incendiado

Mientras los equipos del SEPRONA de la Guardia Civil continúan investigando las causas exactas de cada incendio forestal, ya hay datos concretos sobre el inicio de varios focos:

Burgohondo: La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otra como presuntas autoras de una imprudencia grave. El origen fue el empleo no autorizado de maquinaria pesada en una zona donde su uso estaba absolutamente prohibido. San Martín de Valdeiglesias: El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirmó que el fuego comenzó debido a un vehículo que ardió en llamas en la calzada de la M-501 a la entrada del municipio. Almorox y Villa del Prado: Por el momento se desconocen las causas del inicio del foco.

Reproches políticos

Pese a la gravedad de la situación en el terreno, la jornada ha estado marcada por el agrio cruce de declaraciones entre las distintas administraciones. La presidenta madrileña, Ayuso, defendió este viernes desde el puesto de mando avanzado en Cenicientos la gestión regional asegurando que se está ante el "peor" incendio de la historia de Madrid: "Cualquier mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá su conciencia. Estamos para reconocer a quien está ayudando y después ya volveremos a la refriega de siempre. Hay que dejarse de gilipolleces y centrarse en salvar vidas".

Carretera cortada, a 2 de julio de 2026, en Chapinería, Madrid. A. Pérez Meca Europa Press

Las palabras de Ayuso tuvieron réplica inmediata por parte del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien a través de la red social X respondió con dureza: "De calentar el ambiente sabes mucho. Es de lo que vives. Ahora pides ayuda a ese Gobierno al que te pasas la vida insultando y descalificando. Si hay una mamarracha en España, esa eres tú".

Paralelamente, la Comunidad de Madrid defendió su inversión histórica en el Plan INFOMA (52,7 millones de euros, 6.100 profesionales y 36 nuevas autobombas) frente a las críticas del delegado del Gobierno, Francisco Martín. Por su parte, un grupo de 60 bomberos forestales en huelga indefinida exigió su activación inmediata para combatir el fuego; tras negociaciones, la Delegación del Gobierno envió vehículos de la UME para incorporarlos a las labores de extinción.

Rachas de más de 50 Km/h

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido el Comité Estatal de Coordinación (CECOD) para supervisar un operativo donde colaboran efectivos de la UME, la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura (que ha enviado unidades terrestres, maquinaria pesada y dos aviones anfibios del Plan Infoex).

Un bombero durante las labores de extinción de los incendios de la Comunidad de Madrid. 112 Comunidad de Madrid

A nivel internacional, España ha activado el Mecanismo Europeo de Protección Civil. La Comisión Europea ha coordinado el envío de cuatro aviones anfibios (dos provenientes de Grecia y dos de Italia) y la activación de los mapas satelitales del sistema Copernicus.

El consejero Carlos Novillo ha advertido que las próximas 24 horas serán "muy complejas", marcadas por rachas de viento que superarán los 50 kilómetros por hora, confiando en que el cambio térmico previsto para este sábado permita dar una tregua a las brigadas que combaten las llamas a pie de monte.