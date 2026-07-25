El Gobierno ya ha desplegado 3.501 efectivos para luchar contra los incendios de Ávila, Madrid y Toledo

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno ha desplegado 3.501 efectivos y más de 400 medios terrestres y 20 medios aéreos para combatir los incendios en Ávila, Madrid y Toledo. Unas 87.750 personas han resultado afectadas por evacuaciones y confinamientos debido a los incendios, cifra comparable a la población de la ciudad de Toledo. Se han calcinado entre 13.000 y 15.000 hectáreas en Ávila y hasta 12.000 en Madrid, afectando a numerosos municipios de ambas provincias. Diez carreteras permanecen cortadas en Ávila y siete en Madrid, mientras Talavera de la Reina ha habilitado pabellones municipales para los evacuados.

El Gobierno de España ha desplegado en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila a 1.201 efectivos y 400 medios terrestres de la UME, más de 1.100 agentes de la Guardia Civil y Protección Civil y más de 20 medios aéreos para combatir los incendios, además de 220 agentes de la Policía Nacional y 110 efectivos de Protección Civil.



A las 14.00 horas, las carreteras cortadas por los incendios de ambas provincias son diez en Ávila y otras siete en Madrid, mientras que los fuegos de Teruel y La Mierla (Guadalajara) todavía dejan tres tramos afectados en Teruel y cuatro en la provincia castellano-manchega.



Ante la proximidad del incendio, el Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) ha puesto los pabellones municipales a disposición de las personas evacuadas por el fuego, que ya alcanza el Valle del Tiétar

Incendio en Cenicientos: así se vivió la emergencia desde el terreno | Crónica de Iranzu G. Vergara

Evacuados

El número de afectados en la Comunidad de Madrid asciende a 49.750 afectados, entre los 20.262 confinados y los 29.488 evacuados, mientras que en Ávila los evacuados suman unos 30.000 habitantes y los confinados se sitúan en los 8.000.



La cifra total, cercana a 87.750 personas, es comparable a toda la ciudad de Toledo (con 87.216 habitantes) y muestra la virulencia de estos incendios, que ya han calcinado a más de 20.000 hectáreas.

Hasta la fecha son ya entre 13.000 y 15.000 las hectáreas quemadas en la provincia de Ávila y cerca de 10.000 en la región madrileña, según datos proporcionados hoy a primera hora por el Ministerio del Interior, si bien la Comunidad de Madrid eleva la superficie quemada a unas 12.000 hectáreas.



Por el momento, los municipios afectados en Ávila son Piedralaves (con 2.200 habitantes censados), La Adrada (2.800), Casillas (1.380), Sotillo (5.000), Santa María del Tiétar (unos 1.000), Navahondilla (con unos 400), Burgohondo (1.269), El Hoyo de Pinares (2.180), Villanueva de Ávila (202), El Tiemblo (4.582), Cebreros (3.350) y Navaluenga (2.135), según datos del Ministerio del Interior.



En Madrid, los afectados son Robledo de Chavela (5.000 habitantes censados), Fresnedillas de la Oliva (2.000), Chapinería (2.700), Navas del Rey (3.400), Colmenar del Arroyo (2.044), Villa del Prado (7.750), San Martín de Valdeiglesias (9.300), Pelayos de la Presa (3.195), Cenicientos (2.150), Aldea del Fresno (3.500), Cadalso de los Vidrios (3.370), Rozas de Puerto Real (580), Navalagamella (3.170) y Zarzalejo (unos 2.000).