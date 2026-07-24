El Gobierno alerta de que "queda muy poquito" para que "se junten" los incendios de Ávila y Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA Preocupa la posibilidad de que los incendios de Ávila y Madrid se unan, según Nicanor Sen, delegado del Gobierno en Castilla y León. El incendio en Burgohondo (Ávila) ha quemado cerca de 9.000 hectáreas y ha provocado la evacuación de más de 1.500 personas, con nuevas evacuaciones previstas en Cebreros. Las autoridades advierten sobre condiciones meteorológicas adversas, con calor extremo y vientos de más de 50 km/h, que podrían agravar la situación. Los esfuerzos se centran en evitar que las llamas alcancen el Valle del Tiétar y en impedir la unión de ambos incendios, pidiendo colaboración y obediencia a la población afectada.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha expresado la preocupación ante la posibilidad de que los incendios que permanecen activos en la provincia de Ávila y la vecina Comunidad de Madrid puedan juntarse, algo para lo que ha dicho que "queda muy poquito".



Sen, acompañado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha llamado a la responsabilidad de la población ante una situación complicada, la que se vive por el incendio de Burgohondo, con casi 9.000 hectáreas quemadas y más de 1.500 evacuados, a los que se sumarán otras 100 personas en el entorno de la localidad de Cebreros.



En declaraciones a los periodistas tras la reunión del Cecopi, ha advertido de que las próximas horas se presentan "difíciles y complicadas", teniendo en cuenta las adversas condiciones meteorológicas que, además del calor, se traducen en rachas de viento que pueden llegar a superar los 50 kilómetros por hora.

Asimismo, el delegado del Gobierno ha señalado que, además de centrar los esfuerzos del operativo en conseguir que las llamas no pasen al Valle del Tiétar, al sur de la provincia, los trabajos tratarán de impedir que el incendio de Ávila, que cuenta con un perímetro de 71 kilómetros, se una con el fuego de Madrid.



"Queda muy poquito para que se junte con lo de Madrid", ha apuntado, lo que considera una "muy mala noticia", en el caso de que se llegue a confirmar, si bien ha precisado que hay "muchos medios" del Gobierno, de distintas comunidades autónomas y "seguramente" se pueda contar con alguno de la Unión Europea.



"Les pido a todos los ciudadanos que se están viendo en una situación como esta que colaboren y que obedezcan aquellas instrucciones que les hagan llegar sus propios alcaldes, conjuntamente con las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado", ha dicho Sen, quien ha añadido: "No se puede perder tiempo en discutir".



Y ello, porque ha advertido de que existe "un riesgo importantísimo para decenas de miles de personas".