El mapa que muestra en directo la evolución de los incendios que asolan España

Las claves

Las claves Generado con IA Los incendios forestales en el suroeste de la Comunidad de Madrid han obligado a desplegar un amplio operativo de extinción. Las llamas han afectado a varios municipios, forzando evacuaciones y confinamientos en localidades como Robledo de Chavela, Villa del Prado y Navalagamella. El avance del fuego ha provocado la destrucción de 43 viviendas y daños en otras 286 casas en Villa del Prado. Un incendio cercano en la provincia de Ávila amenaza con unirse al ya existente, aumentando el riesgo en la zona.

La Comunidad de Madrid afronta una de las situaciones más complejas de los últimos años por los incendios forestales que afectan al suroeste de la región. Uno de los focos empezó en Almorox (Toledo) y ha terminado afectando a varios municipios madrileños, mientras otros incendios declarados en San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado también han obligado a desplegar un amplio operativo de extinción.

Con el paso de las horas, los frentes han acabado uniéndose en un único gran incendio, lo que ha elevado el riesgo y ha complicado las labores de los equipos de emergencia.

El avance de las llamas ha obligado a decretar evacuaciones y confinamientos en distintos municipios. Entre las localidades afectadas por los desalojos se encuentran Robledo de Chavela, Fresnedillas de la Oliva, Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno, mientras que Interior también ha ordenado el confinamiento de Navalagamella.

Las llamas han provocado además importantes daños materiales. El primer balance realizado por la Comunidad de Madrid en la urbanización El Encinar del Alberche, en Villa del Prado, cifra en 43 las viviendas destruidas y en otras 286 las casas que presentan daños de distinta consideración. La cifra está cambiando según avanza el fuego.

A la complejidad de la situación se suma la proximidad del incendio declarado en la provincia de Ávila. El gobierno ha advertido de que los fuegos se encuentran cada vez más cerca, y que queda "muy poquito" para que se unan.