Incendios en Madrid y resto de España, hoy en directo | Última hora de los fuegos activos, mapa y municipios afectados
Tres grandes incendios forestales azotan Madrid, Toledo y Ávila y ya han calcinado 15.000 hectáreas en 24 horas.
Madrid ha ordenado el desalojo de 8 municipios y ha evacuado a más de 40.000 personas por el avance del fuego.
El Gobierno avisa de que los incendios de Ávila y Madrid podrían unirse.
Ayuso: "Es el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid y nuestra prioridad es salvar vidas".
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Ayuso se reúne con los alcaldes afectados
Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que se va a reunir con los alcaldes afectados por los incendios de la región.
A su vez, Núñez Feijóo ha dado las gracias a los gobierno autonómicos por poner todos los medios posibles a disposición del dispositivo.
La emergencia nacional provocada por los incendios está ocasionando una situación muy difícil para decenas de miles de personas, que necesitan la única respuesta adecuada ante algo así: arrimar el hombro todos juntos.— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 24, 2026
Por eso, quiero dar las gracias a los gobiernos autonómicos…
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El fuego se dirige al Escorial
Francisco Martín, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, ha informado de que el incendio se dirige a El Escorial y San Lorenzo de El Escorial y no ha descartado su confinamiento. A su vez, ha anunciado que se van a evacuar los municipios de Zarzalejos y Navalagamella.
"Vamos a proteger el avance desde Robledo de Chavela a El Escorial. Que los vecinos sepan que si llega la Policía Nacional a esos municipios es para asegurar el confinamiento", ha reconocido.
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El Gobierno eleva a más de 40.000 las personas evacuadas
Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, ha elevado la cifra de personas evacuadas a 40.000. Además, ha reconocido que el fuego está "saltando grandes distancias" y que la "situación es muy compleja". Pero que las próximas horas van a ser complicadas por "el viento".
En cuanto a los refuerzos, Francisco Martín ha sido claro: "No se necesitan más refuerzos, sino que los que tenemos puedan trabajar en las condiciones idóneas para apagar el fuego".
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Situación de las carreteras afectadas por los incendios
En estos momentos permanecen activos los siguientes cortes de tráfico:
M-507, entre los kilómetros 18,5 y 36, entre Aldea del Fresno y Villa del Prado: cortada en ambos sentidos.
M-540, entre los kilómetros 1 y 6,9, desde Villa del Prado hasta el límite con la provincia de Toledo: cortada en ambos sentidos.
M-501, entre los kilómetros 50,7 y 59,4, en San Martín de Valdeiglesias: corte total.
M-541, entre los kilómetros 0 y 6,4, entre Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias: corte total.
M-501, entre los kilómetros 43,5 y 50,7, entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa: cortada en sentido creciente.
M-510, a la altura del kilómetro 40, en Chapinería: cortada en sentido decreciente hasta Colmenar del Arroyo.
M-512, entre los kilómetros 13,5 y 22, desde el cruce con la M-539 hasta la M-501: tramo cortado.
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Ya son 8 municipios y 39.000 vecinos desalojados
Tras la orden de Interior de desalojar Robledo de Chavela y Fresnedillas de la Oliva, ya son 39.000 los vecinos desalojados en el sureste de la Comunidad de Madrid.
En concreto, los municipios desalojados son: Robledo de Chavela, Fresnadillas de la Oliva, Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Villa del Prado, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno.
Interior también ha pedido confinar Navalagamella.
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Interior ordena evacuar Fresnedillas de la Oliva y Robledo de Chavela
Interior ha enviado una alerta Es-Alert para ordenar la evacuación de los de Fresnedillas de la Oliva y Robledo de Chavela. Y también el confinamiento de Navalagamella.
Los vecinos de Fresnedillas deben dirigirse hacia Valdemorillo, donde podrán ser atendidos en los puntos de acogida habilitados en Brunete, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón y Las Rozas. En el caso de Robledo de Chavela, la evacuación se realiza en dirección a El Escorial, con acogida prevista en Las Rozas.
Con estos ya son seis los municipios evacuados en Madrid.
Ya son casi 25.000 evacuados.
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La Guardia Civil detiene a una persona e investiga a otra por causar el incendio de Ávila
La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otra como autores del incendio forestal de Burgohondo (Ávila), que ya ha calcinado más de 9.000 hectáreas, y cuyo origen es una imprudencia grave por empleo de maquinaria pesada en esta zona donde estaba totalmente prohibido su uso.
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Primer balance de daños: 43 viviendas destruidas y 286 casas afectadas
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que, según el primer triaje realizado en la urbanización El Encinar del Alberche, en Villa del Prado, hay 43 viviendas destruidas por el incendio que comenzó hace dos días en Almorox (Toledo).
Además, según ha informado la Comunidad de Madrid en un comunicado, se han contabilizado otras 286 casas con daños de diferente consideración, en el primer balance de daños materiales provocados por el incendio.
Este jueves, el Ejecutivo regional montó un operativo con Bomberos, Guardia Civil, Policía Local, Agentes Forestales, para evaluar la situación.
Este análisis se ha programado también para analizar los daños sufridos después en las urbanizaciones de Pelayos de la Presa como consecuencia de otro incendio originado en San Martín de Valdeiglesias.
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El Gobierno alerta de que queda "muy poquito" para que los incendios de Ávila y Madrid se junten
Nicanor Sen, delegado del Gobierno en Castilla y León, ha alertado de que queda "muy poquito" para que los incendios de Ávila y Madrid se junten.
Además, Alfonso Fernández Mañueco, ha llamado a la responsabilidad de la población y ha advertido de que las próximas horas se presentan "difíciles y complicadas".
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125 pacientes ingresados en el Hospital de La Poveda
La Comunidad de Madrid también está coordinando todos los hospitales y centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud, para garantizar la capacidad de respuesta ante la emergencia provocada por los incendios que afectan a la región.
El SERMAS dispone al menos de 600 camas hospitalarias plenamente disponibles ante posibles necesidades de evacuación o derivación. Además, el Hospital Enfermera Isabel Zendal se mantiene como centro de referencia para la gestión de contingencias y ampliación de la capacidad asistencial.
En el Hospital de La Poveda, situado en el municipio de Villa del Prado, hay en este momento 125 pacientes ingresados, todos ellos estables. Se encuentran atendidos por 116 profesionales, incluido un psicólogo para prestar apoyo emocional.
Además, este centro ha asistido a cuatro personas evacuadas con necesidades sanitarias de carácter leve, de las que tres han precisado ingreso hospitalario.
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La Comunidad coordina el traslado de las personas mayores o con discapacidad a ocho residencias
La Comunidad está coordinando los traslados de las personas mayores o con discapacidad de ocho residencias ubicadas en los municipios afectados por los incendios de la región.
En total, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales tiene monitorizadas a cerca de 1.500 personas mayores, con discapacidad o en situación vulnerable en distintos centros sociales de la zona.
En Aldea del Fresno se han desalojado la residencia privada La Fresneda, con 80 personas, y también el Centro para personas con discapacidad intelectual AMAM Picadas, con otras 78.
En San Martín de Valdeiglesias han sido desalojados la mayoría de los usuarios de la residencia privada López Rumayor, con 178 plazas.
En Pelayos de la Presa han sido desalojados los 28 residentes de la residencia privada El Chaflán y los 128 del Sanitas Almenara.
En Navas del Rey también se han desalojado a los 27 residentes de la residencia privada. Igual que a los 74 de la residencia Real de la Pinarilla de la Chapinería.
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Los incendios y la intrusión de aire africano producen un deterioro de la calidad del aire en la región
Como consecuencia de la concurrencia de varios incendios forestales y de la intrusión de masas de aire de origen africano que afectan al centro de la Península Ibérica, se está produciendo un episodio de deterioro de la calidad del aire en la Comunidad de Madrid, con un incremento de las concentraciones de material particulado (PM), según han infromado en un comunicado desde la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, y la Consejería de Sanidad.
Esta situación afecta especialmente a las Zonas Cuenca del Alberche y Sierra Norte, así como a la Aglomeración Urbana Noroeste, si bien la evolución del episodio dependerá de las condiciones meteorológicas y de la evolución de los incendios.
Se recomienda seguir las indicaciones de las autoridades competentes y adoptar las medidas de precaución habituales durante episodios de contaminación por partículas o, en caso de encontrarse en las proximidades de un incendio, las recomendaciones ante episodios de humo.
💨 El #IFSierraOeste y la intrusión de aire africano están produciendo un deterioro de la calidad del aire en la región.— Salud Madrid (@SaludMadrid) July 24, 2026
➡️ La @ComunidadMadrid recomienda a población vulnerable evitar las actividades al aire libre que supongan esfuerzo físico.
+Info: https://t.co/PbTonJ0Rqh pic.twitter.com/CNDbFgI4dr
A nivel general, deben tomarse precauciones especialmente en el caso de la población vulnerable (niños, personas mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares), quienes deberán evitar o reducir la realización de actividades que supongan esfuerzo físico al aire libre y buscar atención sanitaria en caso de necesidad. En casos extremos puede ser prudente para estas personas permanecer en casa mientras dure el episodio de contaminación.
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La Confederación Hidrográfica del Tajo activa el Plan de Emergencia: "Ha destruido por completo la casa de administración de la presa"
La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha activado el Plan de Emergencia tras alcanzar las instalaciones de la presa de San Juan el fuego del incendio de San Martín de Valdeiglesias (Madrid) que se ha fusionado con el de Almorox (Toledo).
La CHT ha informado en un comunicado que el fuego "ha destruido por completo la casa de administración de la presa".
Señala que ante la situación, por el avance del fuego y la "dificultad de acceso", la CHT, organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha activado el Escenario 0 de emergencia, conforme al Plan de Emergencia de la Presa de San Juan.
Según la CHT, actualmente las condiciones estructurales de la presa "se mantienen estables y bajo control", aunque se ha procedido a "intensificar la vigilancia y el control de la presa y el dique de collado", sin requerirse la puesta en práctica de otras medidas de acuerdo con la normativa vigente en materia de seguridad de presas.
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Mañueco respalda la decisión del Gobierno de declarar emergencia nacional y asumir mando
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este viernes que la Junta respalda la decisión adoptada por el Gobierno de asumir el mando y declarar la situación operativa 3 de interés nacional por la gravedad y virulencia del incendio declarado en Burgohondo (Ávila) y los que afectan también a la Comunidad de Madrid.
"Se ha tomado una decisión. Respaldamos esa decisión, colaboramos con esa decisión, colaboramos con todos los medios que están a nuestro alcance desde la Junta de Castilla y León", ha declarado a los medios tras la reunión del Cecopi celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Navaluenga bajo la presidencia del delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.
Ha destacado la buena colaboración de todos los medios de extinción que trabajan en los incendios, desde los de Junta de Castilla y León, el Ministerio, la UME, Protección Civil, Diputación Provincial y Ayuntamientos.
"Están coordinados perfectamente. Eso yo creo que es algo importante", ha dicho, al tiempo que ha insistido en que respalda la decisión de que haya un mando "global" que se encargue de los incendios que afectan a Madrid y Castilla y León.
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Sesenta bomberos forestales en huelga piden su activación para luchar contra el fuego en Madrid
Un grupo de sesenta bomberos forestales, personal laboral de la Comunidad de Madrid, en huelga indefinida, han pedido este viernes su activación para ayudar en las labores de extinción de los incendios forestales en la región.
En respuesta, la Delegación del Gobierno en Madrid ha enviado este viernes vehículos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a la Dirección General de Emergencias, ubicada en Las Rozas, para incorporar a estos bomberos forestales con el objetivo de que colaboren en la lucha contra el fuego.
Ya el pasado 16 de julio, al declararse el incendio de Lozoyuela, el primero de la campaña, este grupo mostró su disposición a dejar de lado la huelga y solicitó su activación, así como vehículos y herramientas para colaborar en la extinción del fuego pero, según denuncian, la solicitud fue denegada por la Dirección General de Emergencias.
Sin embargo, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, aseguró el pasado miércoles que les había pedido que abandonaran la huelga, dadas las condiciones existentes, "por responsabilidad".
Entre los motivos de la huelga destaca el incumplimiento por parte de la Comunidad de Madrid de la Ley 5/2024 de Bomberos Forestales por contratar como conductores asalariados de taxis y furgonetas y mantenedores de edificios al personal que manda a sofocar incendios forestales en la región.
Según los huelguistas, la Administración madrileña no les reconoce ni la categoría ni los complementos ni les permite desarrollar tareas de prevención en invierno y de extinción de incendios en verano.
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Óscar Puente a Ayuso: "Ahora pides ayuda a ese Gobierno al que te pasas la vida insultando. Si hay una mamarracha en España, esa eres tú"
"De calentar el ambiente sabes mucho. Es de lo que vives. Ahora pides ayuda a ese Gobierno al que te pasas la vida insultando y descalificando. Si hay una mamarracha en España, esa eres tú".
Así de contundente ha sido el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, Óscar Puente, en su cuenta de X, contra las declraraciones que ha hecho la presidenta la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
De calentar el ambiente sabes mucho. Es de lo que vives. Ahora pides ayuda a ese gobierno al que te pasas la vida insultando y descalificando. Si hay una mamarracha en España, esa eres tú. https://t.co/Rwy4ssBxbx— Óscar Puente (@oscar_puente_) July 24, 2026
En su comparecencia, Ayuso ha pedido centrarse en "salvar vidas, casas, historias, propiedades..." y dejar a un lado la trifulca política. "El mamarracho que venga a calentar, allá con su conciencia", ha dicho.
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Ayuso eleva la cifra a "19.000 los evacuados y confinados" en los incendios de Madrid
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha elevado a "19.000 los evacuados y confinados".
Así lo ha trasladado la presidenta madrileña, que ha asistido a la primera reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) desde el puesto de mando avanzado, donde ha trasladado que hay cuatro carreteras cortadas y 1.200 mayores que están en seguimiento.
Además ha calificado de "catástrofe" el incendio ya que las 6.000 hectáreas calcinazas en el incendio forestal tienen una "alta concentración de viviendas".
Decenas de viviendas han sido afectadas. En el caso de la urbanización de El Encinar del Alberche en Villa del Prado han encontrado 43 viviendas destrozadas y 86 afectadas.
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Ayuso, sobre las críticas de la gestión del incendio: "Cualquier mamarracho que se ponga de por medio a calentar el ambiente, allá su conciencia"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha defendido de las críticas recibidas sobre la gestión de los tres incendios forestales a los medios en el puesto de mando de Cenicientos.
"Cualquier mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá su conciencia. Estamos a reconocer a quien está ayudando y después ya volveremos a la refriega de siempre", ha declarado ante los medios.
Ayuso ha advertido de que la región se enfrenta al "peor" incendio de su historia y ha pedido centrarse en salvar vidas y dejar a un lado la trifulca política.
Así lo ha apuntado en declaraciones en Cenicientos, donde se ha celebrado la primera reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), y en las que ha reconocido en cualquier caso que la coordinación con el Gobierno está siendo "buena y absolutamente necesaria" porque hay tres comunidades autónomas afectadas con incendios con riesgo para la vida.
Al ser preguntada por las declaraciones del delegado del Gobierno, Francisco Martín, quien declaraciones a la Ser esta mañana ha señalado que la Comunidad debería explicar bien los fundamentos de su petición para declarar la situación operativa 3 de interés nacional, Ayuso ha arremetido contra quienes han cuestionado esta solicitud.
Y tras insistir en que hay que centrarse en salvar vidas ha defendido trabajar y dejarse de "gilipolleces".
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El área afectada asciende a 6.000 hectáreas y siguen evacuando otros tres municipios tras el envío de Es-Alert
El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha informado de que el avance de las llamas durante las últimas horas apunta a un área afectada de unas 6.000 hectáreas.
El CENEM de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, del Ministerio del Interior, ha enviado dos mensajes Es-Alert para la evacuación o confinamiento de distintas localidades de la Comunidad de Madrid, a todos los habitantes de Chapinería, Navas del Rey y Colmenar del Arroyo.
Posibles puntos de acogidaNavalcarnero, Móstoles, Alcorcón, Leganés, Brunete, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón y Las Rozas.
Red de Alerta Nacional-Protección Civil y Emergencias-Ministerio del Interior.
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Carlos Novillo prevé unas próximas 24 horas "muy complejas" con rachas de más de 50 kilómetros por hora
El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo ha previsto unas próximas 24 horas "muy complejas" especialmente por el viento, que llegará a dejar rachas de más de 50 kilómetros por hora hasta por la noche. En este sentido, y dado el avance de las llamas durante las últimas horas, apunta a un área afectada de unas 6.000 hectáreas.
Además, ha apuntado a un cambio en las condiciones de cara a esta noche y, sobre todo, el sábado por la mañana, cuando habrá una bajada de temperaturas y "un módulo de viento diferente".