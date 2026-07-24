Incendios en Madrid y resto de España, hoy en directo | Última hora de los fuegos activos, mapa y municipios afectados

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha defendido de las críticas recibidas sobre la gestión de los tres incendios forestales a los medios en el puesto de mando de Cenicientos.

"Cualquier mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá su conciencia. Estamos a reconocer a quien está ayudando y después ya volveremos a la refriega de siempre", ha declarado ante los medios.

Ayuso ha advertido de que la región se enfrenta al "peor" incendio de su historia y ha pedido centrarse en salvar vidas y dejar a un lado la trifulca política.

Así lo ha apuntado en declaraciones en Cenicientos, donde se ha celebrado la primera reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), y en las que ha reconocido en cualquier caso que la coordinación con el Gobierno está siendo "buena y absolutamente necesaria" porque hay tres comunidades autónomas afectadas con incendios con riesgo para la vida.



Al ser preguntada por las declaraciones del delegado del Gobierno, Francisco Martín, quien declaraciones a la Ser esta mañana ha señalado que la Comunidad debería explicar bien los fundamentos de su petición para declarar la situación operativa 3 de interés nacional, Ayuso ha arremetido contra quienes han cuestionado esta solicitud.



Y tras insistir en que hay que centrarse en salvar vidas ha defendido trabajar y dejarse de "gilipolleces".