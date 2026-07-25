Incendios en Madrid y resto de España, hoy en directo | Última hora de los fuegos activos, mapa y municipios afectados
Los incendios forestales de Madrid, Toledo y Ávila continúan activos y han arrasado ya unas 15.000 hectáreas, manteniendo en máxima alerta a los servicios de emergencia.
Los incendios forestales de Madrid y Ávila mantienen una situación crítica y han dejado ya 63.000 personas afectadas entre desalojos y confinamientos. Además, 29 carreteras continúan cortadas por la evolución de las llamas, en una emergencia que también afecta a parte de Guadalajara.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado el episodio como "el peor incendio de la historia" de la región y ha advertido de que el fuego ha llegado a estar fuera de la capacidad de extinción en algunos frentes.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto desplazarse este sábado a la zona afectada por los incendios en Madrid, después de que el Ejecutivo declarara la emergencia nacional y movilizara todos los recursos estatales disponibles para hacer frente a la crisis.
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Pedro Sánchez estará presente en la zona
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto desplazarse este sábado a la zona afectada por los incendios en Madrid, después de que el Ejecutivo declarara la emergencia nacional y movilizara todos los recursos estatales disponibles para hacer frente a la crisis.
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Puente responde a las críticas de Ayuso: "Si hay una mamarracha en España, esa eres tú"
Puente carga contra los gobiernos del PP por reclamar la UME tras bajar impuestos y llama "mamarracha" a Ayuso; la presidenta reivindica la coordinación y pide centrarse en salvar vidas.
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Madrid inicia la recuperación de las telecomunicaciones tras afectar el fuego a 16 municipios
La Comunidad de Madrid ha comenzado a restablecer de forma progresiva las comunicaciones en el suroeste regional tras los graves daños provocados por el incendio forestal.
Las incidencias llegaron a aislar a 16 municipios y unos 40 núcleos de población en el momento más crítico. Hacia las 21:00 horas, la llegada de unidades móviles con conectividad por satélite, radio e internet permitió devolver la señal a siete zonas afectadas.
Además, los técnicos lograron reanudar el servicio del nodo de TDT que suministra cobertura a Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias, garantizando el acceso a la información.
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Evacuadas más de mil personas de residencias por los incendios en Madrid
La Comunidad de Madrid ha coordinado el traslado urgente de 1.021 usuarios de residencias situadas en las zonas amenazadas por el fuego. Hasta las 22:30 horas, los dispositivos de evacuación han puesto a salvo a 717 personas mayores, 124 adultos con discapacidad o enfermedad mental y 84 menores.
Además, el operativo autonómico ha reubicado a 37 usuarios de emergencia social y a 59 jóvenes alojados en albergues locales. Esta rápida respuesta institucional garantiza la seguridad y la atención prioritaria de los colectivos más vulnerables ante la peligrosa evolución del incendio en los municipios del suroeste.
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Interior reconoce que el operativo hace "todo lo posible" para que no confluyan los fuegos de Ávila y Madrid
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado el esfuerzo del operativo desplegado en Madrid y Ávila para evitar que ambos incendios converjan.
Tras una jornada crítica marcada por vientos de 50 km/h, bajas humedades y la destrucción de 9.000 hectáreas en el Valle de Iruelas, las previsiones nocturnas son más optimistas.
En Ávila se contabilizan 10.000 afectados tras evacuarse tres municipios y detenerse al presunto causante del fuego. Con el apoyo telemático del Rey Felipe VI, la llegada de hidroaviones europeos desde Grecia e Italia y el refuerzo de seis comunidades, se confía en contener la catástrofe.
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El incendio obliga a 5.000 nuevos desalojos de un camping en El Escorial
El número de personas desalojadas por los incendios que arrasan el suroeste de la Comunidad de Madrid y parte de la provincia de Ávila asciende ya a 63.000 después de que se haya dado la orden de evacuar un camping en El Escorial según ha informado el Ministerio del Interior.
Hasta ahora se había ordenado ayer el desalojo de las localidades de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno, a las que sen sumado hoy Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Robledo de Chavela, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella y Zarzalejo.
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La Guardia Civil evacúa a más de 90 empleados de la estación de la NASA por el incendio forestal
La Guardia Civil ha evacuado a más de 90 empleados del Complejo de Comunicaciones de la NASA en Robledo de Chavela ante el avance del incendio en Madrid. Aunque el personal se encuentra a salvo, se desconoce si las llamas han alcanzado la estación.
"Sería una catástrofe si uno de ellos falla, porque el seguimiento de las misiones al espacio profundo se hace 24 horas al día 365 días al año, y no se podría hacer el seguimiento en esta parte del mundo", ha asegurado la asistente ejecutiva de la NASA.
La posible pérdida de esta instalación estratégica supondría un impacto global: es una de las tres antenas clave en el mundo que garantizan el seguimiento ininterrumpido a misiones emblemáticas como el James Webb o el rover Curiosity en Marte.
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El avance del fuego obliga a evacuar a 63.000 personas y amenaza El Escorial
El Ministerio del Interior cifra en 63.000 los desalojados en Madrid y parte de la provincia de Ávila tras evacuarse un camping en El Escorial, municipio hacia el que se dirigen las llamas y donde la UME despliega líneas de defensa.
A los desahucios iniciales se suman Chapinería, Navas del Rey, Robledo de Chavela y otras localidades. En Ávila hay 8.000 evacuados y 5.000 confinados.
Además, la Policía prepara posibles confinamientos en San Lorenzo, mientras 29 carreteras permanecen cortadas entre Madrid, Ávila y Guadalajara.
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Madrid mantiene activos 13 puntos de acogida
La Comunidad de Madrid ha desplegado 13 puntos de acogida municipal para atender a más de 1.800 desplazados por los devastadores incendios.
Dispositivos clave en Villaviciosa de Odón (215), Getafe, Móstoles, Villamanta, Alcalá y Alcobendas (200 cada uno) lideran este amplio operativo de socorro local.
Junto a refugios en Brunete, Las Rozas, Leganés, Alcorcón y localidades menores, la red institucional demuestra una respuesta coordinada y solidaria ante la emergencia, garantizando asistencia integral y alojamiento seguro a las familias evacuadas.
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Madrid considera inadmisible la huelga de 60 bomberos forestales
La Comunidad de Madrid considera inadmisible que, en plena emergencia de interés nacional, un reducido grupo de personal laboral del INFOMA -60 bomberos forestales de un colectivo de 2.100 que trabajan en la región- mantenga una estrategia de chantaje que pretende condicionar la organización operativa y trasladar una imagen distorsionada del funcionamiento ejemplar de los servicios de emergencia.
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Una ventana de oportunidad
Carlos Novillo, Consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, por último, ha confesado que los servicios de emergencia tienen la esperanza de que esta noche haya "una ventana de oportunidad" para intentar anclar la cabeza del incendio.
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El incendio de Ávila no llega a la Comunidad
Carlos Novillo, Consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, también ha reconocido que siguen muy atentos al incendio de Burgohondo (Ávila), que todavía no ha traspasado la Comunidad de Madrid. "Tenemos la esperanza de que no corone ni caiga hacia la zona de San Martín de Valdeiglesias", ha declarado.
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Medidas de defensa
Tras la reunión del Cecopi, Carlos Novillo, Consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, ha reconocido que la cabeza del incendio se dirige hacia Robledo de Chavela y que lo que se está haciendo son medidas de defensa a las poblaciones y consolidando el flanco derecho.
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Sánchez se desplazará este sábado a la zona afectada por el incendio de Madrid
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este sábado 25 de julio las áreas afectadas por los incendios forestales que siguen activos en la Comunidad de Madrid, según han confirmado fuentes de Moncloa.
Está previsto que el jefe del Ejecutivo llegue a las 10:00 horas al Puesto de Mando Avanzado instalado en Cenicientos, donde estará acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
Durante la visita participará en la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), en la que se analizará la evolución de los incendios que afectan al centro del país. Al término del encuentro, Sánchez ofrecerá una declaración institucional ante los medios de comunicación.
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Ya son 45.000 los evacuados o confinados por el incendio de Madrid
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha confirmado que de momento las cifras entre evacuados y confinados es de 45.000.
Según la última actualización, son alrededor de 25.000 personas las evacuadas y 20.000 las confinadas en la Comunidad de Madrid.
Martín ha explicado que esta cifra puede seguir en aumento porque el operativo sigue pendiente de posibles cambios en al evolución del fuego.
"Es una cifra muy significativa y no descartamos en absoluto que en las próximas horas tenga que crecer todavía", ha afirmado,
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El incendio de la Comunidad de Madrid alcanza su "momento álgido" y la cabeza del fuego está "fuera de capacidad de extinción"
El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha advertido este viernes de que el incendio que afecta al suroeste de la región atraviesa su fase más crítica.
Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), ha señalado que la cabeza del fuego se encuentra "fuera de capacidad de extinción" debido a la elevada intensidad de las llamas y a las fuertes rachas de viento.
Novillo ha explicado que el frente principal avanza en dirección a Robledo de Chavela y Fresnedillas de la Oliva, donde las condiciones impiden actuar directamente sobre el fuego. Ante esta situación, los efectivos concentran sus esfuerzos en proteger los núcleos de población y reforzar el flanco derecho del incendio, considerado el más delicado por el cambio de viento previsto para las próximas horas.
El consejero ha reconocido que el incendio continúa expandiéndose, aunque ha subrayado que, hasta el momento, no se han registrado daños personales, un aspecto que ha definido como la "máxima prioridad del operativo desplegado".
Además, ha informado de que los servicios de emergencia mantienen un seguimiento constante del incendio declarado en Burgohondo (Ávila). Según ha indicado, el fuego todavía no ha cruzado a territorio madrileño y su evolución hacia una trayectoria más septentrional hace pensar a los técnicos que podría no llegar a afectar al municipio de San Martín de Valdeiglesias.
De cara a las próximas horas, Novillo ha mostrado su confianza en que la previsión de una bajada de la intensidad del viento durante la noche permita abrir una oportunidad para contener el avance del incendio y facilitar las labores de extinción, después de una jornada marcada por rachas que han superado los 60 kilómetros por hora.
Por último, ha definido este incendio como un episodio "inédito" por la magnitud de la emergencia, el número de municipios afectados y la evacuación de miles de vecinos.
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La Comunidad de Madrid actualiza las carreteras cortadas
En estos momentos permanecen activos los siguientes cortes de tráfico:
M-507, entre los kilómetros 18,5 y 36, entre Aldea del Fresno y Villa del Prado: cortada en ambos sentidos.
M-540, entre los kilómetros 1 y 6,9, desde Villa del Prado hasta el límite con la provincia de Toledo: cortada en ambos sentidos.
M-501, entre los kilómetros 50,7 y 59,4, en San Martín de Valdeiglesias: corte total.
M-541, entre los kilómetros 0 y 6,4, entre Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias: corte total.
M-501, entre los kilómetros 43,5 y 50,7, entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa: cortada en sentido creciente.
M-510, a la altura del kilómetro 40, en Chapinería: cortada en sentido decreciente hasta Colmenar del Arroyo.
M-512, entre los kilómetros 13,5 y 22, desde el cruce con la M-539 hasta la M-501: tramo cortado.
M-505, a la altura del kilómetro 36. Santa María de la Alameda. Cortado sentido ascendente.
La Dirección General de Carreteras mantiene desplegado un dispositivo de 20 efectivos, seis de la propia Dirección General y 14 de las empresas de conservación.
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Ayuso se reúne con los alcaldes afectados
Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que se va a reunir con los alcaldes afectados por los incendios de la región.
A su vez, Núñez Feijóo ha dado las gracias a los gobierno autonómicos por poner todos los medios posibles a disposición del dispositivo.
La emergencia nacional provocada por los incendios está ocasionando una situación muy difícil para decenas de miles de personas, que necesitan la única respuesta adecuada ante algo así: arrimar el hombro todos juntos.— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 24, 2026
Por eso, quiero dar las gracias a los gobiernos autonómicos…
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El fuego se dirige al Escorial
Francisco Martín, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, ha informado de que el incendio se dirige a El Escorial y San Lorenzo de El Escorial y no ha descartado su confinamiento. A su vez, ha anunciado que se van a evacuar los municipios de Zarzalejos y Navalagamella.
"Vamos a proteger el avance desde Robledo de Chavela a El Escorial. Que los vecinos sepan que si llega la Policía Nacional a esos municipios es para asegurar el confinamiento", ha reconocido.
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El Gobierno eleva a más de 40.000 las personas evacuadas
Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, ha elevado la cifra de personas evacuadas a 40.000. Además, ha reconocido que el fuego está "saltando grandes distancias" y que la "situación es muy compleja". Pero que las próximas horas van a ser complicadas por "el viento".
En cuanto a los refuerzos, Francisco Martín ha sido claro: "No se necesitan más refuerzos, sino que los que tenemos puedan trabajar en las condiciones idóneas para apagar el fuego".