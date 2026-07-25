Incendios en Madrid y resto de España, hoy en directo | Última hora de los fuegos activos, mapa y municipios afectados

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha advertido este viernes de que el incendio que afecta al suroeste de la región atraviesa su fase más crítica.

Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), ha señalado que la cabeza del fuego se encuentra "fuera de capacidad de extinción" debido a la elevada intensidad de las llamas y a las fuertes rachas de viento.

Novillo ha explicado que el frente principal avanza en dirección a Robledo de Chavela y Fresnedillas de la Oliva, donde las condiciones impiden actuar directamente sobre el fuego. Ante esta situación, los efectivos concentran sus esfuerzos en proteger los núcleos de población y reforzar el flanco derecho del incendio, considerado el más delicado por el cambio de viento previsto para las próximas horas.

El consejero ha reconocido que el incendio continúa expandiéndose, aunque ha subrayado que, hasta el momento, no se han registrado daños personales, un aspecto que ha definido como la "máxima prioridad del operativo desplegado".

Además, ha informado de que los servicios de emergencia mantienen un seguimiento constante del incendio declarado en Burgohondo (Ávila). Según ha indicado, el fuego todavía no ha cruzado a territorio madrileño y su evolución hacia una trayectoria más septentrional hace pensar a los técnicos que podría no llegar a afectar al municipio de San Martín de Valdeiglesias.

De cara a las próximas horas, Novillo ha mostrado su confianza en que la previsión de una bajada de la intensidad del viento durante la noche permita abrir una oportunidad para contener el avance del incendio y facilitar las labores de extinción, después de una jornada marcada por rachas que han superado los 60 kilómetros por hora.

Por último, ha definido este incendio como un episodio "inédito" por la magnitud de la emergencia, el número de municipios afectados y la evacuación de miles de vecinos.