Ayuso: "Es una catástrofe, una tormenta perfecta. El mamarracho que venga a calentar, allá con su conciencia"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el puesto de mando avanzado, ubicado en el municipio de Cenicientos. Comunidad de Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA Isabel Díaz Ayuso califica los incendios en la Comunidad de Madrid como "una catástrofe" y "el peor incendio de la Comunidad". La presidenta madrileña señala que hay 6.000 hectáreas quemadas, 19.000 evacuados y 43 casas destrozadas en El Encinar. Se mantienen desalojos en varios municipios y residencias, con 1.200 mayores en seguimiento y cuatro carreteras cortadas. Ayuso destaca la buena coordinación con el Gobierno y anuncia ayudas para la recuperación de los municipios afectados.

Isabel Díaz Ayuso, en una comparecencia con motivo de los incendios que están asolando la Comunidad de Madrid, ha tildado la situación de inédita, de ser "una catástrofe, una tormenta perfecta". "El mamarracho que venga a calentar, allá con su conciencia", ha reconocido, a colación de las críticas del Óscar Puente sobre su gestión.

También han pedido centrarse en "salvar vidas, casas, historias, propiedades..." y dejar a un lado la trifulca política. La presidenta ha reconocido, en cualquier caso, que la coordinación con el Gobierno está siendo "buena y absolutamente necesaria" porque hay tres comunidades autónomas afectadas con incendios con riesgo para la vida.

Al ser preguntada por las declaraciones del delegado del Gobierno, Francisco Martín, quien ha señalado esta mañana que la Comunidad debería explicar bien los fundamentos de su petición para declarar la situación operativa 3 de interés nacional, Ayuso ha arremetido contra quienes han cuestionado esta solicitud.

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Y tras insistir en que hay que centrarse en salvar vidas ha defendido trabajar y dejarse de "gilipolleces".

A su vez, ha confirmado que hay 6.000 hectáreas quemadas, 19.000 evacuados y 43 casas "destrozadas en El Encinar.

"El peor incendio de la Comunidad"

De esta manera, la región se enfrenta a "el peor incendio de la Comunidad de Madrid", se marca como prioridad "salvar vidas", prepara desalojos en residencias de Navas de Rey y Cadalso de los Vidrios, y ha pedido trabajar "todos a una" para recuperar la región "lo antes posible".

Así lo ha trasladado la presidenta madrileña, que ha asistido a la primera reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) desde el puesto de mando avanzado, donde ha trasladado que hay cuatro carreteras cortadas y 1.200 mayores que están en seguimiento.

Se mantienen los desalojos en Aldea del Fresno, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Villa del Prado. "Vamos siguiendo minuto a minuto cómo se encuentran todas las personas allí", ha afirmado.

Se han tenido que desalojar también residencias en Chapinería y en Colmenar de Arroyo, además de cerrar nueve centros de salud, si bien se sigue reforzando la atención en todos los hospitales de la región por si hubiera que atender a pacientes.

Díaz Ayuso ha anunciado que el Gobierno regional va a poner en marcha una línea específica para ayudar a los ayuntamientos y a los municipios para su recuperación. Además, ha recordado que los incendios están activos y se vive "una situación inédita" por una "tormenta perfecta" con altas temperaturas y un viento que no da tregua.

"Solo me recuerda a situaciones tipo la pandemia, así que duele mucho, y además duele mucho porque esta es una zona que es preciosa y que va a tardar en tiempo en recuperarse", ha lamentado la presidenta madrileña, quien ha pedido también ayuda para los alcaldes afectados.