La Guardia Civil investiga dos presuntas agresiones sexuales a niñas en un campamento de Arroyomolinos (Madrid)

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Las claves Generado con IA La Guardia Civil investiga dos presuntas agresiones sexuales a niñas de entre 3 y 7 años en un campamento de verano en Arroyomolinos (Madrid). El principal sospechoso es un monitor contratado por una empresa privada, que fue despedido tras conocerse los hechos. Las familias de las menores presentaron denuncias después de que las niñas señalaran al monitor por supuestos tocamientos. El Ayuntamiento de Arroyomolinos condena los hechos, ofrece apoyo a las familias y estudia personarse como acusación particular.

La Guardia Civil investiga dos presuntas agresiones sexuales a dos niñas de entre 3 y 7 años en un campamento de verano celebrado en Arroyomolinos.

El principal sospechoso es uno de los monitores de la actividad que fue despedido el pasado viernes. El campamento está gestionado por una empresa privada contratada por la Mancomunidad del Suroeste.

Por el momento se han presentado dos denuncias, aunque los investigadores no descartan que puedan aparecer más víctimas conforme avance la investigación.

Las denuncias

Los hechos salieron a la luz después de que las familias acudieran a la Guardia Civil. Según publica El Mundo, una de las madres recibió una llamada del coordinador del campamento el pasado viernes para comunicarle que su hija había señalado a un monitor por unos supuestos tocamientos ocurridos días antes. Poco después se conoció la existencia de una segunda denuncia por hechos similares.

Los agentes han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si existen más posibles víctimas.

El campamento forma parte de la programación estival organizada por la Mancomunidad del Suroeste, aunque la actividad había sido adjudicada mediante licitación a una empresa privada.

Tras conocerse los hechos, el Ayuntamiento de Arroyomolinos ha querido aclarar que el monitor investigado no forma parte de la plantilla municipal, sino que fue contratado por la empresa responsable del servicio.

Reacción municipal

En un comunicado, el Consistorio ha trasladado su “más absoluta condena” por lo sucedido y ha asegurado que la protección de los menores constituye su “máxima prioridad”.

Asimismo, ha puesto a disposición de las familias afectadas los recursos de los Servicios Sociales municipales para ofrecer apoyo psicológico y asesoramiento jurídico.

Además, ha reclamado a la Mancomunidad del Suroeste que depure las responsabilidades que puedan derivarse de lo ocurrido.

El Ayuntamiento también ha avanzado que estudia personarse como acusación particular en el procedimiento judicial si las diligencias así lo permiten.

Mientras tanto, la Guardia Civil mantiene abiertas las pesquisas para esclarecer los hechos y determinar el alcance del caso, mientras no se descarta que puedan aparecer nuevas denuncias relacionadas con el mismo campamento.