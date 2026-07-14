Rescatada de un camión de reciclaje una mujer que dormía en un contenedor de papel en Rivas Vaciamadrid EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Una mujer de 45 años fue rescatada de un camión de reciclaje en Rivas Vaciamadrid tras haber dormido en un contenedor de papel. El contenedor en el que dormía fue vaciado en el camión sin que el operario advirtiera su presencia, hasta que escuchó sus gritos. Bomberos y sanitarios acudieron al lugar y rescataron a la mujer, que presentaba heridas graves. La víctima fue trasladada en una UVI móvil al Hospital Universitario de La Princesa para recibir atención médica.

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han rescatado a una mujer de 45 años que se encontraba dentro de un camión de reciclaje y dormía en un contenedor de papel en la calle Folklore de Rivas Vaciamadrid.

La víctima, de 45 años, sufrió heridas de carácter grave después de que el contenedor en el que se encontraba fuera vaciado en un camión de recogida de papel en Rivas Vaciamadrid. El operario escuchó sus gritos y dio la voz de alarma.

Hallazgo fortuito

Los hechos han ocurrido este martes en la calle Folklore de Rivas Vaciamadrid. La mujer se encontraba durmiendo en el interior de un contenedor de papel cuando el vehículo de recogida realizó el vaciado sin percatarse de su presencia.

Gritos de auxilio

Tras descargar el contenido del contenedor en la caja del camión, el conductor comenzó a escuchar los gritos de la mujer y alertó inmediatamente a los servicios de emergencia.

Complejo rescate

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y sanitarios del Summa 112. Los bomberos accedieron al interior de la caja del camión junto a una enfermera para estabilizar a la víctima y posteriormente la rescataron utilizando una autoescala.

Estado grave

La mujer, de 45 años, presentaba lesiones de carácter grave y fue trasladada en una UVI móvil del Summa 112 al Hospital Universitario de La Princesa para recibir atención médica.