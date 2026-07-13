El alcalde de Móstoles es citado a declarar como investigado por acoso sexual a una exconcejal

Imagen de archivo de Manuel Bautista (PP) actual alcalde de Móstoles con el apoyo de Vox. EP

Las claves

Las claves Generado con IA El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha sido citado a declarar como investigado por presunto acoso sexual y laboral a una exconcejala de su partido. La magistrada ha citado también a cinco testigos, entre ellos el exconcejal Raúl Gallego Parrondo y el exjefe de Comunicación, David Zamorano. La denuncia ha provocado una crisis interna en el Partido Popular de Móstoles, con dimisiones en el Ayuntamiento y fractura en el equipo de Gobierno. El entorno de Bautista rechaza las acusaciones y la dirección regional del PP mantiene su respaldo al alcalde mientras avanza la investigación.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (Partido Popular), ha sido citado para declarar como investigado el próximo 9 de octubre dentro de la causa que lo investiga por la querella interpuesta por una exconcejal de su partido por acoso sexual y laboral.

La magistrada titular de la plaza 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles ha acordado también la citación de cinco testigos solicitados por la acusación particular, según ha adelantado el diario El País y han confirmado a EFE fuentes judiciales.

Entre los testigos citados, según ha señalado el abogado de la querellante, se encuentran el también exedil Raúl Gallego Parrondo, que dimitió en marzo pasado de su acta de concejal tras mostrar su solidaridad con su compañera y el exjefe de Comunicación del Ayuntamiento, David Zamorano.

Una crisis interna en el PP de Móstoles

Este nuevo paso judicial se enmarca en la tormenta política y judicial que sacude al Ayuntamiento de Móstoles desde que se conoció la querella contra el regidor, Manuel Bautista. La denuncia fue interpuesta por una exconcejala de su propio equipo de Gobierno, quien acusa al alcalde de un presunto delito de acoso laboral y sexual continuado, unos hechos que habrían provocado una profunda fractura en el seno del Partido Popular de la localidad madrileña.

La crisis municipal no tardó en cobrarse las primeras dimisiones en el Consistorio. El pasado mes de marzo, el concejal de Seguridad y Emergencias, Raúl Gallego Parrondo —uno de los testigos ahora citados por la magistrada—, renunció a su acta y entregó sus delegaciones.

En su carta de dimisión, Gallego justificó su salida por "motivos personales y de conciencia", mostrando de manera implícita su solidaridad con la denunciante ante la gestión interna que el partido estaba haciendo de la situación.

Poco después, también se desvinculó del Ayuntamiento el hasta entonces jefe de Comunicación, David Zamorano.

Desde que saltó el escándalo, el entorno de Manuel Bautista ha mantenido una postura de total rechazo a las acusaciones, defendiendo la presunción de inocencia del primer edil y enmarcando la querella en una campaña de desprestigio político y personal.

Por su parte, la dirección regional del PP de Madrid ha seguido de cerca la evolución del caso, apelando a la prudencia judicial pero manteniendo, por el momento, el respaldo institucional a Bautista a la espera de que avance la instrucción.

Con la citación del próximo 9 de octubre, el proceso entra en su fase más crítica, donde el juez dirimirá si existen indicios suficientes de criminalidad para mantener la imputación sobre el alcalde mostoleño.